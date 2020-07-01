香港《國安法》：英國譴責中國「嚴重違信」 重申將兌現「歷史承諾」

圖片版權 Getty Images

中國在香港推出《國安法》後，英國譴責中國嚴重違反《中英聯合聲明》的規定，承諾為香港BNO開啟移民入籍路徑。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）周三（7月1日）表示，中國制定並實施香港《國安法》明顯嚴重違反了《中英聯合聲明》。

約翰遜說：「這損害了香港的高度自治，與香港《基本法》有直接衝突。 該法威脅了《中英聯合聲明》保障的自由和權利。」

約翰遜說，香港人的基本自由受到侵蝕，英國將信守承諾、提供幫助。

約翰遜還稱已經明確表示，如果中國繼續其行動，英國將為擁有英國國民海外護照的人提供新路徑，讓他們擁有"有限居留許可"（limited leave to remain），在英國生活工作、隨後取得國籍。

英國對香港的「歷史承諾」

英國外交大臣拉布透露，持有BNO護照的香港人將獲准進入英國工作、生活五年，之後可以申請「定居」，12個月可以申請入籍。

拉布說，人數沒有上限，這項「特殊的、專門的」安排是英國兌現對港人的「歷史承諾」。

目前，持有BNO護照的香港人只有入境英國並停留6個月的權利。

英國國民海外護照英是1997年香港主權移交前英國為香港人推出的一項特別政策。

目前香港約有30萬人持有這種護照，憑此他們可以在英國一次性最長逗留六個月，不需另外申請簽證。英國駐香港總領館說，估計有290萬人有資格擁有這種護照。

《中英聯合聲明》精神

圖片版權 AFP

英國外交大臣7月1日說，中國強行推出香港版《國安法》的舉動「明確、嚴重」違反了1984年《中英聯合聲明》；英國呼籲中國信守國際義務。

外交大臣拉布說，《國安法》內容公開後，經「仔細研究」，認定內容「侵犯香港自治」，對港人自由構成「直接威脅」。

中國曾經表示，《中英聯合聲明》是歷史文件，不具備現實意義。

但是，英國政府在6月23日發佈的「關於香港問題的闢謠說明」中指出，《中英聯合聲明》是在聯合國登記在案的具有法律效應的國際條約，自1985年6月12日至今仍有效。

聲明重申，協議明確了香港的高度自治權，除外交和防禦等事項，其享有的權利和自由50年不變（到2047年）。

拉布7月1日表示，強推香港版《國安法》表明中國「沒有信守對香港人的承諾」，但是英國將「信守我們的承諾」。

在有記者追問西方應如何與中國領導人習近平打交道時，拉布回答說，「中國是國際社會的重要成員，正因為如此，我們希望中國能信守國際義務與責任。

但是，對中國這樣做的信任，今天后退了一大步。」

圖片版權 Getty Images Image caption 約翰遜面臨壓力，重審對華關係

分析：英國的「強烈信號」

BBC政治事務記者伊德利Nick Eardley

英國政府已經多次表示對香港《國安法》的擔憂，並曾公開施壓希望北京改變初衷。

這顯然沒有起到作用。現在政府高官表示將兌現承諾，允許數以百萬計的香港BNO護照持有人來英國定居。

這是一個重要進展，政府希望發出強烈信號。

但是，英國政府也將面臨更多壓力，重新考慮英中關係的其它方面，不僅僅局限於華為5G問題。

保守黨許多議員已經反覆勸說政府、不要使用華為。（香港《國安法》）只會讓他們更加擔心。