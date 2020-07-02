Image caption 英國首相約翰遜一度曾公開表示不願成為「恐中派」，並未反對部分使用華為設備

面對美國加強制裁華為以及由香港《國安法》帶來的內外壓力，英國開始重新評估華為在5G網絡中的可靠性。

曾一度堅持可以部分使用華為設備的英國首相，也開始改變口徑，形容華為是「潛在敵對國家的供應商」。

周四（7月2日）英國首相約翰遜說，他要在華為的決定上謹慎行事，因為政府不希望重要的基礎受制於「潛在敵對國家的供應商」。

在回答關於中國電訊巨頭華為參加英國5G網絡建設的問題時，英國首相對記者說，「我不希望看到國家關鍵的基礎設施存在以任何方式被潛在敵對國家供應商控制的風險」。

圖片版權 Getty Images Image caption 華為參加英國5G網絡建設引起爭議。華為高級副總裁張國威說，華為20多年來一直致力於英國的業務

周二（6月30日）英國文化大臣對議會的國防委員會說，美國制裁可能影響到中國電訊公司華為參加英國5G網的可行性。

五月份特朗普政府加強了對華為的制裁，限制那些使用美國技術的公司向華為供應芯片。美國的新制裁促使英國開始評估對華為參加英國通訊網絡建設的影響。文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）說，上月他下令進行緊急審核，可能有必要改變對華為的政策。

英國政府在今年一月作出決定允許英國網絡使用華為5G技術，但決定一直在英國引起爭議。《衛報》報道，周二（6月30日），奧利弗•道登對委員會的議員說，「考慮到華為受到的制裁，以及制裁的廣泛性，華為作為5G網絡的供應商的可行性會受到影響」。

美國制裁添變數

5月美國對華為出台新制裁措施後，當時英國的許多媒體報道就認為，美國的制裁以及英國的再次評估將為首相約翰遜提供更改之前決定的機會。

《衛報》報道說，英國首相府已經要求英國監聽部門英國政府通訊總部（GCHQ）的下屬機構，國家網絡安全中心負責對華為的審查工作，審核美國對華為在半導體和軟件方面的供應限制產生的影響。

文化大臣道登說，國家網絡安全中心的工作差不多已經完成了對技術超級的評估，他和專家「正進入審核的最後階段」，以決定如何作出政策反應。

英國政府的消息人士說，關於華為的一個特別擔心是他們會使用一些不熟悉和未經測試的零部件，而這些又可能被北京和其他機構利用進行監視活動。

圖片版權 Huawei Image caption 英國議會中的批評者以華為「實際上被中共擁有的公司」為由反對在英國電訊網絡中使用華為技術

反叛議員施壓

今年一月，約翰遜內閣根據英國情報部門的建議作出了決定，他們認為在英國5G網絡中使用華為技術是安全的，條件是把華為認定為「高風險供應商」，這樣華為就要受到35%市場份額的限制。

當時英國政府的決定受到特朗普政府的批評，保守黨內部的反叛議員也對政府決定發出質疑。保守黨反叛議員認為華為對西方國家的電訊網絡構成長期的安全威脅。

保守黨反叛議員認為，如果議會舉行新一輪投票，他們有足夠多的票數能夠挫敗政府的多數，修改5G網絡的規定。不過這些人希望首相府會在投票前改變主張。

議會國防委員會的成員，保守黨的馬克•弗郎索瓦（Mark Francois）是反對政府允許華為加入5G網絡決定的反叛議員。弗郎索瓦在《衛報》報道中說「如何能夠讓一個實際上被中共擁有的公司在我們的電訊網絡中發揮作用呢？」

在七月夏天英國議會休會前將就新的關於5G網絡供應商規則的法案舉行投票，但是奧利弗•道登承認如果經過審核改變了對華為的決定，他將不得不「要求議會保持耐心」，允許「稍微延遲」，他說在九月前可能不會形成法律草案。

美國的壓力

在英國議會舉行聽證的同一天，美國聯邦通訊委員會認定華為和中興對美國國家安全構成威脅，並禁止美國公司利用83億美元的政府提供的寬帶補貼購買這兩家公司的設備。

從去年開始美國官員和情報部門主管就多次向英國施壓，試圖讓英國禁止在通訊網絡中使用華為技術。今年一月美國官員表示，在英國5G網絡中使用華為技術是「瘋狂的行為」。

英國國防大臣本•華萊士(Ben Wallace)也出席了周二的聽證會。他否認英國是在美國的脅迫下加強對華為的限制。

他在國防委員會聽證中說，美國的制裁是關於使用美國的知識產權的，無關英國的知識產權，這就令華為的一些設備無法使用，因此美國有制裁的自由。

「如果是英國的知識產權受到第三國制裁，你可以說你受到脅迫，但事實並非如此，…我認為這不是來自美國的脅迫」。

在英國議會國防委員會舉行過聽證後，華為高級副總裁張國威（Victor Zhang）說，華為公司在英國20多年來一直致力於英國的業務。

他說，「我們為實現首相'連接英國'的宏圖正在投入億萬資金，讓英國家庭和公司在任何地方都能有高速，可靠的移動和寬度網絡」。