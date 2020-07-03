F1前掌門人89歲喜得貴子 盤點老來得子的名人

圖片版權 Getty Images Image caption 一級方程式賽車前老闆埃克萊斯頓以89歲高齡再次做爸爸，喜迎長子的出生。

現年89歲的英國億萬富翁，一級方程式賽車（Formula 1）前掌門人伯尼·埃克萊斯頓（Bernie Ecclestone）本周三（7月1日）喜得貴子。

埃克萊斯頓和妻子弗洛西（Fabiana Flosi）給兒子取名為艾斯(Ace)。

艾斯是埃克萊斯頓的第四個孩子，但卻是他的第一個兒子。

弗洛西是埃克萊斯頓的第三任妻子，今年44歲。

埃克萊斯頓此前向瑞士報紙Blick證實兒子出生時說：「我們有一個兒子了，叫艾斯。我非常自豪。」

埃克萊斯頓和前兩任妻子共生了3個女兒。

第一任妻子所生的長女黛博拉（Deborah）已經65歲。

第二任妻子生下2個女兒，分別是35歲的塔瑪拉（Tamara）和31歲的佩特拉（Petra）。

艾克萊斯頓和弗洛西在2012年結婚，弗洛西在懷孕期間曾表示，他們跟天下任何父母一樣，只希望孩子健康。

但弗洛西補充說，希望他長大後將永遠不會對一級方程式表現出任何興趣。

埃克萊斯頓之前曾對媒體表示過自己想再當爸爸的願望。

埃克萊斯頓稱，他認為89歲與29歲並沒有什麼差別。

老來得子的名人們

Image caption 好萊塢知名演員基爾與第三任妻子生了2個兒子，孩子出生時基爾已經70歲。

由於生理特點，同女性相比男性生育的年齡段要長的多。

美國知名演員理查·基爾（Richard Gere）與第三位妻子席爾瓦（Alejandra Silva）於今年迎來兩人的第二個兒子。

1949年出生的基爾已經71歲，2018年與席爾瓦結婚後，次年誕下一子。

基爾的第一任妻子是美國超級名模辛迪·克勞馥 （Cindy Crawford）。

基爾主演了許多膾炙人口的影片，其中包《美國舞男》（American Gigolo）、《風月俏佳人》（Pretty Woman）、《紅色角落》（Red Corner）以及《芝加哥》（Chicago）等。

英國著名喜劇大師查理·卓別林（Charle Chaplin）在73歲高齡時生下兒子克里斯托弗。

圖片版權 Xinhua Image caption 鄧文迪是默多克的第三任妻子，後傳聞鄧文迪與英國前首相布萊爾有染，令默多克十分傷心。兩人後來離婚。

卓別林生前最後一部影片為《香港女伯爵》。

帕洛瑪（Paloma）是西班牙藝術大師畢加索（Pablo Picasso）最小的女兒。畢加索生帕洛瑪時已經68歲。

帕洛瑪本人也是知名的珠寶設計大師，更是蒂芙尼 （Tiffany & Co.）自1980年至今的專屬珠寶設計師。

而媒體大亨默多克（Rupert Murdoch）在與第三任妻子鄧文迪於2003年生下小女兒克洛艾（Chloe）時也已經是72歲高齡。