英國解封：周末夜酒吧重開 人潮洶湧

圖片版權 EPA Image caption 倫敦市中心蘇豪區飲酒作樂的人們

英國封鎖措施大鬆綁，英格蘭酒吧餐廳恢復營業，大批人潮周六晚間聚集在倫敦蘇豪區（Soho）飲酒作樂，現場擠得水洩不通，幾乎沒人保持安全社交距離。

倫敦警察表示，從酒吧餐廳恢復營業的第一個晚上可以清楚看到，幾杯黃湯下肚興致高昂，什麼安全社交距離全拋到腦後。

大都會警察表示，蘇豪區人潮到周日凌晨才逐漸散去，索性並沒有發生「嚴重事故」。

但是南安普頓（Southampton）的警察在社交媒體上說，解封頭一天就碰上周六夜晚，喝醉酒之後「有人脫衣服，有人狂歡作樂，有人打架鬧事」。

德文郡（Devon）和康沃爾郡（Cornwall）的警察表示，他們接到1000多起報告案件，多數與喝醉酒有關。

圖片版權 Getty Images Image caption 警察在街頭維持秩序，現場人潮洶湧

出乎意料

英格蘭酒吧餐廳解封第一天就是周六夜，原本有人擔心大量人潮聚集酒吧區，會讓急救人員像跨年夜一般的忙碌，但這個情形似乎沒有出現。

代表警務人員權益的警察協會（Police Federation）表示，忙碌情況還能應付，但有警察遭攻擊的零星事件。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）表示，他認為大多數的人都行為負責，做正確的事。

英國全國醫療服務NHS英格蘭負責人史蒂文斯（Simon Stevens）表示，人們擔心的事情並沒有發生，少數人不守秩序，但大多數人都配合規定。

圖片版權 Martin Duncan Image caption 好幾個月第一次剪頭髮

夜半理髮

從7月4日起，英格蘭的酒吧、餐廳、電影院和旅館重新開門營業，這是英國防疫封鎖以來最大幅度的鬆綁措施。

可以開門營業的還包括美髮院和理髮店，公園遊樂設施，主題公園、博物館、藝廊和圖書館。

好幾個月沒剪頭髮的人們在美髮院和理髮店門口外面排起長龍，甚至有的美髮店從周五的午夜過後就開門營業，出現半夜剪頭髮的特殊情形。

此外，英格蘭西南部的康沃爾郡和德文郡等地方，周六也出現交通高峰，這是因為人們在數個月內第一次獲准離家過夜，紛紛到海邊度假。