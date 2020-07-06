圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦的劇院從３月份封鎖後就無法開門營業。

日前，英國政府公布一項15.7億英鎊的支持計劃，以保護英國劇院、畫廊、博物館和其他文化場館。

封鎖措施下，這些表演場所幾周來承受壓力巨大。行業專家警告說，許多場館都處於崩潰的邊緣。

獨立電影院、文化遺產和音樂場所也將有資格獲得這一緊急補助和貸款。

政府預計將在短期內公布一個計劃，允許這些演藝場所分階段解封。

隨著今年的新冠疫情逐步加重，多家劇院紛紛宣佈計劃裁員。

英國各劇場的困境，引發多種多樣的支持聲音，僅僅兩天後，政府即推出這項新的資金支持計劃。

拯救價值數十億的產業

BBC藝術事務編輯威爾·崗帕茲（Will Gompertz）

救助計劃受到了許多藝術界領袖的熱烈歡迎，其中一些人認為，這已經達到了他們預期數額的上限。文化部長道登（Oliver Dowden）一直受到來自文化遺產和藝術界的壓力，要求他為新冠疫情帶來的危機尋求一個有意義的資金救助計劃。道登（Dowden）認為他與財政部的閉門談判得到回報。

一如既往，魔鬼藏在細節中。政府沒有明確說明，如何把這筆錢分配給互為競爭關係的藝術形式和地區，也沒有說明申請過程。這意味著將會有贏家和輸家。

還有就是房間裏的大象：什麼時候才能放寬演藝場所中的保持社交距離的規定，讓演出繼續進行？

在很多劇場從業者看來，目前政府實行的規定並不統一，他們對這種做法感到困惑，尤其是在旅遊方面。為什麼人們可以在火車或飛機上並排坐上幾個小時，但在劇院裏卻不行？他們認為劇院的環境更容易控制。對他們來說，這是一個價值十億美金的問題。

這筆錢將如何使用

11.5億英鎊救助資金，由8.8億英鎊補助金和2.7億英鎊貸款組成。政府表示，這些貸款將「以慷慨的條件發放」。

資金中，3300萬英鎊給北愛爾蘭，9700萬英鎊給蘇格蘭，5900萬英鎊給威爾士。

另有1億英鎊將專門用於英格蘭的國家文化機構和英國遺產信託。

此外，還將有1.2億英鎊用於重啟文化基礎設施的建設，以及英格蘭因疫情而暫停的文化遺產建設項目。

政府表示，將「與該領域的獨立專家一起」決定誰將獲得資金。

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政府還說了什麼？

英國首相約翰遜說，「這筆錢將有助於保障該領域未來的發展，確保英國各地的藝術團體和場所，以及他們的員工能夠維持下去，而他們的大門仍然保持關閉，簾幕仍然關閉。」

政府表示，這筆錢「代表了英國文化領域有史以來最大的一次性投資」，將幫助陷入困境的機構「在大門關閉的同時生存下去」。

Image caption 曼徹斯特的這家劇院收到了很多表達支持的彩條。

道登將藝術和文化描述為「我們國家的靈魂」。他表示，「它使我們國家偉大，是我們舉世矚目、快速發展的創意產業的關鍵所在。我理解藝術領域面臨的嚴峻挑戰，我們必須為子孫後代存續和保護這一切。」

然而，下議院文化特別委員會的保守黨主席朱利安·奈特（Julian Knight）表示，還需要採取更多行動。

「這是幫助防止我們一些主要文化機構破產的第一步，」他說。「這筆錢受到歡迎，應該能讓一些人脫離危險區，即使只是暫時的。但是，為了他們的長遠未來，需要有一個有針對性的計劃，可能要涉及更慷慨的稅收減免。」

「我們知道，1米的社會距離對於英國大多數劇院和場所來說，在經濟上是行不通的。我們最終需要有辦法，讓這些機構安全地開放，並獲得公眾信任。我們將等待政府指引公布後進一步披露細節。」

工黨的影子文化秘書喬·史蒂文斯（Jo Stevens）說，雖然她對這個「急需」的救助方案表示歡迎，但對許多人來說「太少，太晚」。她敦促政府迅速採取行動，幫助那些「目前在邊緣徘徊」的機構。

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業界反應如何

英國藝術委員會、皇家歌劇院、音樂場館信託基金、倫敦劇院協會和英國劇院等都對這筆資金表示歡迎。

藝術委員會主席尼古拉斯·塞羅塔（Nicholas Serota）告訴BBC，這筆資金是「一個非常好的結果」。

他表示，「現在就看藝術機構和藝術委員會如何充分利用這筆資金，將藝術帶回全郡的社區。這個計劃為我們提供工具幫助復蘇。」

音樂場館信託基金首席執行官馬克·戴維德（Mark Davyd）說，該機構「熱烈歡迎這種前所未有的對英國世界級現場音樂場館的干預」。

他補充說，「這項基金提供機會，以穩定和保護我們充滿活力的重要場館們，並為我們提供時間，以構建一個允許重新開放音樂場館的安全計劃。」

倫敦劇院協會和英國劇院的首席執行官朱利安·伯德說，它「極其歡迎」這筆資金。

「劇院、製片人和劇院部門的龐大勞動力期待更清晰地了解這些資金如何分配和投資，以便藝術家和組織能夠盡快恢復工作，」他說。

國家劇院的首席執行官諾瑞斯（Rufus Norris）和博格（Lisa Burger）也歡迎這些計劃，他們說。「我們感到非常積極，這項重大投資將觸及並維持重要的人才和基礎設施，包括機構和自由職業者，使英國戲劇真正成為世界領先的戲劇。」

支持整個媒體和娛樂行業工人的工會負責人柴爾德（Philippa Childs）說。「政府終於醒悟於我們和整個創意行業的警告，如果沒有支持，我們將失去大量的世界性創意產業。」

「現在我們將仔細審查這個方案的細節，以確保它能滿足行業的真正需求。」