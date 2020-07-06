圖片版權 Getty Images Image caption 外國留學生減少，勢必導致英國大學之間的生源爭奪戰，而一些「普通」院校很可能將遭受財政擠壓

全球疫情對英國高等教育業衝擊巨大。最新研究表明，除非得到政府財政救助，否則有約10%大學很可能面臨破產的「非常現實」的前景。

英國作為以服務業為主的已開發經濟體，教育業是經濟的重要一部分。根據2019年的英國官方數據顯示，教育業年產值高達731億英鎊（913億美元），支持全國約3%的就業人口。

英國智庫財政研究院（IFS）表示，由於全球疫情導致國際學生數量驟減，使得平時仰賴國際學生為收入來源的一些知名大學面臨收入大幅下降的窘境。越是所謂名牌大學，所面臨財政風險就越高。

圖片版權 Getty Images Image caption 多數英國高等學府都不同程度地受到新冠疫情的衝擊

分析認為，新冠病毒疫情衝擊波「給英國高等教育帶來了嚴重的財務威脅」，大多數院校淨資產減少。IFS沒有點名那些大學，不過研究報告中指出，「有針對性的政府救助將是最具成本效益的計劃」。

研究顯示，英國教育業疫情期間虧損總額仍存在「高度不確定」，估計在30億至190億英鎊之間，也就是這一行業年收入的7.5%到50%。研究稱，英國教育業平均損失值預估為110億英鎊左右。

除了海外留學生生源吃緊，國際學生所帶來的收入不定因素外，學校教職員工養老金基金也面臨赤字擴大化的現象，使這些院校的財務風險進一步惡化。

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學生爭奪戰

專家警告說，新冠疫情的衝擊還可能引發多米諾骨牌效應或者在英國教育業內「相互蠶食」的惡性循環現象。

分析認為，平時擁有大量國際留學生、並且師資隊伍龐大而承擔大量養老金義務的往往也是「名牌」院校，擁有一定程度的積蓄或財政緩衝，可以選擇通過招收更多英國學生來減輕損失。但是，這種行為必然直接損害選擇性較低的普通院校，壓縮後者的生源和財源。

研究警告稱，生源爭奪戰的最終結果是大量裁員和影響教學質量，因為大學通過節約成本來減少損失的能力是有限的。

研究總結認為：「在危機前，損失最大的不是虧損最大的大學，而是財務狀況最弱的大學，它們面臨最大的破產風險」。

研究人員沒有點名面臨風險的大學，但根據他們的估算，英國現有165所高等教育機構中至少13所大學，也就是約10%最終將面臨負資產風險。

研究因此結論認為，如果沒有政府救助或債務重組，從長遠來看這些院校不大可能維持下去。

IFS研究經濟學家葉蓮·德雷頓（Elaine Drayton）說，對政府來說，有針對性的財政援助將是迄今為止成本最低的選項。因為，如果政府決定出售援助，估計直接援助的成本僅為1.4億英鎊，而大量大學倒閉的後果和損失將數倍於此。

圖片版權 Getty Images Image caption 智庫建議英國政府早日出手援助可能受到財政壓力的學府

政府面對各界壓力

英國全國學生聯合會表示，危機「暴露了我們教育在像市場一樣管理教育時固有的許多缺陷」。

學生會發言人說：「當資金如此不穩定時，難怪我們的大學和數以千計教職員工的工作處於危險之中」。

英國大學和學院聯盟秘書長喬·格雷迪（Jo Grady）也出面呼籲政府介入，以便幫助大學抵禦住危機的衝擊，並最終引領教育也的復蘇。

格雷迪博士說：「我們需要一個全面的一攬子支持計劃，保護就業，保護我們的學術能力，並保證所有大學能生存下去」。

英國教育部在一份聲明中表示，五月公布的一攬子政府計劃允許英國大學獲得商業支持和工作保留計劃，以緩解現金流問題。此外，英國各地的重點科研學院也將得到部分政府資助和額外研究經費。