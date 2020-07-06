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英國政府收到情報部門有關華為的最新風險評估報告，很可能會促使唐寧街十號重新決斷，改變華為這家中國公司在英國電信網絡中的地位與作用。

早間，英國數字媒體部長道登（Oliver Dowden）表示，隸屬情報部門GCHQ的「國家網絡安全中心」（NCSC）已呈交最新調查評估結果。據信，評估顯示，由於美國針對華為的全方位新制裁，NCSC已無法保證華為產品的安全。

道登在接受BBC廣播四台《今日》節目採訪時說：「我們正在研究這份報告，以便消化其中的含義」。

華為方面的代表表示，他們願意繼續在有關問題上與英國方面對話。

周末，華為公司的一位發言人發表了立場較為強硬的聲明。他發言前有報道稱，英國政府可能在年底之前就出令禁止採購新華為5G設備的政策。

據報，華為國際媒體事務主管哈里森（Paul Harrison）通過推特質問：「難道英國政府的政策是由特朗普政府決定的……難道美國不應該尊重英國在後脫歐時代能夠選擇自己的電信戰略的權利嗎？」

英國時間周一（6日）上午，中國駐英國大使劉曉明警示說，封殺華為將代表英國政府所謂對「國際投資開放」釋放的信號。

「高風險供應商」

圖片版權 Huawei Image caption 華為是否可以參與英國5G網絡建設的問題可以說是幾起幾落，多有周折。

華為是否可以參與英國5G網絡建設的問題可以說是幾起幾落，多有周折。

年初，華為在英國的角色似乎已經解決。當時政府作出「兩邊不得罪」的中間決斷，有限制的允許華為參與英國網絡建設——限定其在移動和全光纖固定線路寬帶網絡的市場份額，並排除了華為參與5G「核心」網絡建設。

然而，美國隨後又出台新的制裁措施，禁止中國公司和製造其芯片的第三方使用「美國技術和軟件設計和製造」其產品。

華盛頓聲稱華為幕後得到中國軍方支持，並構成國家安全風險。華為方面則堅決否認美國的指稱。

英國的NCSC通過研究美國制裁的可能影響，認為制裁將有效地阻止公司能夠在製造芯片之前使用關鍵軟件來設計和模擬芯片，以及阻止第三方製造商使用生產華為一些最先進的處理器所需的設備。

報告指出，由於華為將不得不開始從其他地方採購芯片，英國安全官員可能無法對它們進行適當審查，因此存在潛在風險。

數字化事務部長道登告訴BBC：「顯然，美國的制裁將帶來挑戰」 。

他補充稱：「我們希望從這些所謂的高風險供應商轉向多元化，而華為是這些供應商的主要供應商......我們希望處於一個在我們的網絡中沒有任何高風險供應商的位置」。

依照英國政府決策程序，一旦英國數字、文化、媒體和體育部向約翰遜首相提交最終有關華為的建議，首相將把建議提交國家安全委員會討論決斷。

道登表示，他希望在7月22日議會夏季休會前向議會說明任何政策變化。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國駐英國大使表示，封殺華為將對外釋放一個不良信號

後果嚴重？

英國政府最終會作出何種決斷，目前還不確定。

據《星期日泰晤士報》披露，英國電信（BT）和沃達豐（Vodafone）要求在2030年之前將華為設備從現有的5G基礎設施中撤除。

前保守黨領袖鄧肯•史密斯爵士告訴BBC：「政府現在必須採取行動，確保華為或任何其他不受信任的供應商永遠不會存在於我們的電信系統中」。

另外也有保守黨議員告知《每日電訊報》：「2029年對於一些同事來說太久遠了，他們希望在本屆議會結束時看到華為退出英國」。

從理論上講，首相可以決定更進一步，命令將華為的套件從3G和4G網絡中刪除，甚至將華為目前用於提供寬帶連接的數以萬計的路邊機櫃。

但專家警告稱，這樣做的成本將高達「數十億英鎊」，並將導致全光纖互聯網的推出出現重大延誤。

香港《國安法》的負面影響

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中國近期不顧世界主要國家的反對，強行推出有爭議的香港國家安全法， 以及隨後逮捕一些支持民主的抗議者，可能給英國首相帶來進一步壓力，迫使他在華為問題上採取強硬立場。

前工黨商業部長曼德爾森（Peter Mandelson）表示，美國即將於九月實施對華為的制裁，而制裁必然為英國改變立場提供了「掩護」。

「特朗普總統無疑成功地推翻了英國政府最初允許部分使用華為5G設備的決定，」他補充道。

「這基本上不是安全問題。這是中美之間的一場商業戰爭」。

特朗普總統說，他想「摧毀華為」，他這樣做的方式是非常嚴厲的制裁。

英國軍情六處前高官因克斯特（Nigel Inkster）告訴BBC，英國需要避免成為兩個超級大國之間衝突的「附帶犧牲者」。

他表示：「對於英國來說，巧妙地操作，以確保我們不會被迫在這方面做出二元選擇，這一點非常重要，因為這樣做可能非常不利於我們的長期利益」。

當被問及這個問題時，中國駐英國大使表示，中國商界正在關注英國如何處理此案。

「我們想成為你的朋友。我們希望成為您的合作伙伴，」劉曉明補充說。

「但是，如果你想讓中國成為一個敵對國家，你將不得不承擔後果」。

周四，英國議員們將在下議院科技委員會進一步討論這個問題，向華為、沃達豐和英國電信提出可能禁令的影響。