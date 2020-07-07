圖片版權 PA Media Image caption 英國外交大臣拉布（Dominic Raab，藍韜文）宣佈英國脫歐後第一批因侵犯人權受制裁的個人和機構名單

英國宣佈對四個國家的49人和2個機構實施制裁。這是英國1月份脫離歐盟後第一份制裁名單。

這標誌著英國建立了自主獨立的全球人權制裁機制。政府官員希望此舉有助於英國樹立全球人權捍衛者的形象。

英國外交部網站說，這個新的機制「突顯了英國作為全球公益力量的地位，彰顯了我們對基於規則的國際體系的承諾，以及對捍衛全世界人權受到侵犯的受害者的承諾。」

這些措施將針對個人和組織，而不是針對國家。

圖片版權 AFP Image caption 緬甸軍政府兩名高級將領因捲入迫害羅興亞人的行動受制裁

意味著什麼

2020年《全球人權制裁條例》是根據2018年《制裁和反洗錢法》制定的，是英國政府對全球各地侵犯人權的個人和組織機構實施制裁措施的法律基礎。

它的目的包括威懾和究責，制裁目標是在本國嚴重違反《聯合國人權公約》的政府機構、組織或代表政府行動的個人。

屬於應該制裁範圍的行為所侵犯的人權包括：生命權；不受酷刑或殘忍、非人道、有辱人格的待遇或懲罰的權利，以及不受奴役或被強迫勞動的權利。

英國外相拉布8年前開始參與推動英國版《馬格尼茨基法案》的立法。當時還不存在脫歐。

脫離歐盟前英國也曾作為成員國參與歐盟或聯合國框架內的人權制裁行動。

新法案授權政府制裁侵犯人權者，包括禁止入境、通過英國金融機構轉移資金、從英國的經濟活動中受益，以及凍結個人資產。

BBC外交事務記者蘭道爾說，全球人權問責機制對英國意義重大，但效果如何有待時間檢驗。

首批制裁名單上的人在英國有多少資產目前不清楚，也不清楚他們是否經常出入英國。

而且，制裁侵犯人權的個人和機構通常會有貿易和投資領域的代價，他說。

圖片版權 Getty Images Image caption 5月22日，香港民主派議員上街抗議中央政府強推香港《國安法》。

沒提中國

名單上沒有中國人。有觀察員指出，鑒於中國在新疆和香港的侵犯人權行動，而中國黨政高層官員一個也沒有出現在這份名單上，令人不解。是否接下來應該就他們在香港大壓抗議者的行動中扮演的角色實施制裁？

不到兩周前美國參議院一致通過跨黨派《香港問責法案》，對支持中國損害香港自治的個人或企業、機構實施制裁。

英國下議院外交事務委員會負責人、保守黨議員湯姆·圖根達特（Tom Tugendhat）說，英國「對中國侵犯人權的行為長期保持沉默」。

《衛報》指出，有了這樣一套英國自己的全球人權制裁機制，意味著英國擁有了可以自行使用的懲戒武器，將來可以用它來對付在新疆和香港侵犯人權的中國官員。

此前，英國政府表態稱中國違反了1997年生效的中英聯合聲明，聲明中承諾香港在主權移交之後仍然享有一定程度的自由，保持50年不變。

被媒體問到涉及中國官員的制裁問題時，拉布表示：「我們希望與中國有一種積極正面的關係……但是這裏真正的問題與信任有關，以及是否能信任中國去履行其國際義務和責任。」

他說，「我們向我們的很多盟友以及世界各地很多國際伙伴所傳送的，正是這樣一個訊息。」

較早前，英國首相約翰遜（Boris Johnson）的一名發言人敦促中國，假如香港人尋求前往英國的話，不要進行干預。

圖片版權 Getty Images Image caption 沙特記者卡舒吉在伊斯坦布爾的沙特使館內遇難

你的器材不支持播放多媒體材料 卡舒吉失蹤一年，他到底如何被殺，至今仍充滿謎團。

第一輪制裁

25名俄羅斯公民；他們被指與律師、審計員謝爾蓋·馬格尼茨基（Sergei Magnitsky）受虐待和死亡案有關聯；馬格尼茨基在審計中發現一些俄羅斯稅務官和警察的大量腐敗行為。他在被警察收押期間死亡。

20名沙特公民；他們被指參與了記者賈馬爾·卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙特駐土耳其使館被謀殺案有關聯；

2名緬甸軍方高級將領；他們被指捲入了對羅興亞人和其他少數民族的系統性殘酷暴力行動；

2個朝鮮政府機構；國家安全保衛部7局和朝鮮人民保安部勞改局，都涉及監獄和勞改營強制勞動、酷刑和謀殺；

批評人士指俄國和世界其他地方一些身居要職而侵犯人權劣跡昭著的顯赫人物沒有在這張名單上，比如俄國工商金融寡頭和與克里姆林宮關係密切的人物，他們中許多人在倫敦擁有大量資產。

拉布表示，將來這份制裁名單上會添加更多人，但沒有進一步解釋。

圖片版權 AFP Image caption 馬格尼茨基生前是俄國律師，稅務核查員。資料圖片，他2006年在莫斯科

馬格尼茨基法案

馬格尼茨基生前是俄國律師和稅務稽查官，從事調查腐敗案。他發現一批內務部官員的貪腐行為後被關進監獄，據悉在獄中受到毒打，不許家人探監，也不許就診治療，2009年在獄中去世，享年37歲。

他就職的資產管理公司Hermigate Capital首席行政官布羅德（Bill Browder）認為對馬格尼茨基之死需要負責的那些人在俄國不可能受到懲罰，但許多莫斯科高官都很富有，而且經常到歐美旅遊，因此對他們實施制裁是有效的懲罰。為此他致力於推動美國國會立法。

美國《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）2012年在眾議院通過，2015年在參議院通過，2016年附加在年度國防授權法中稱為法令。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

俄國總統普京對此感到震怒，宣佈禁止美國公民領養俄國兒童作為報復。華盛頓隨後擴大了人權制裁名單範圍，加上了伊拉克、緬甸和南部蘇丹的達官要人。

先後通過了自己國家版本的馬格尼茨基法案的國家包括：毗鄰俄國的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞；加拿大和科索沃。澳大利亞、法國、瑞典、荷蘭的類似法案正在審議，歐盟去年12月承諾將出台相關法案，因新冠疫情爆發而暫停。

俄國總統普京震怒，宣佈禁止美國公民領養俄國兒童。華盛頓隨後擴大了人權制裁名單範圍，加上了伊拉克、緬甸和南部蘇丹的達官要人。

先後通過了自己國家版本的馬格尼茨基法案的國家包括毗鄰俄國的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞，加拿大和科索沃。澳大利亞的法案正在辯論過程中。歐盟去年12月承諾將拿出自己的馬格尼茨基法案，但因新冠疫情爆發而暫停。