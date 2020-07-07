中國駐英大使警告：禁止華為、敵視中國要「承擔後果」

Image caption 劉曉明暗示英國政府最近對華為的擔憂源於華盛頓的壓力

中國駐英國大使劉曉明警告說，如果英國將中國視為有「敵意」國家，並以此決定是否在英國的5G網絡中使用華為技術，那麼英國將「承擔後果」。

劉曉明說，英國在華為問題上轉變立場向中國企業傳遞了「很壞的信號」，那樣會損害英國具有開放，商業友好環境的形象。

中國大使是在周一（7月6日）的一次新聞發佈會上說上述這番話的。

他說：「中國商界都在關注你們如何處理華為問題。如果你們去掉華為，就向中國其他企業傳遞了很不好的信息。」

他還說，英國如果願意選擇「更昂貴，質量更差」的產品，那是英國自己的事情。

「我們力求完美，華為將會生存下去，而且會興旺」。

「潛在的敵對國家」

劉曉明在記者會上還說：「我們希望同你們做朋友。我們希望做合作伙伴。但是如果你們想把中國當做有敵意的國家，你們就要承擔後果。」

上周，英國首相約翰遜說，他要在華為的決定上謹慎行事，因為政府不希望重要的基礎受制於「潛在敵對國家的供應商」。

英國媒體紛紛報道，首相約翰遜已經起草了從5G通訊網中排除華為設備的計劃。如果那樣，英國政府對華為的政策就發生了重大變化。

文化大臣奧利弗•道登（Oliver Dowden）說，將在最近幾周內宣佈關於5G網絡使用華為設備問題的新決定。

道登周一在電台廣播節目中說，美國對華為的新制裁對華為是否可行產生了「重要的影響」

「聽命於華盛頓」

圖片版權 TWITTER Image caption 華為英國媒體公關的負責人哈里森發推特說，美國切斷華位芯片供應，迫使英國政府重新評估華為

《金融時報》報道說，英國首相府在華為問題上面臨來自保守黨後排議員和美國政府的巨大壓力。

劉曉明也暗示英國政府最近對華為的擔憂源於華盛頓的壓力。他說「如果你們按照其他國家的旨意行事，那麼如何能夠自稱為大不列顛？」

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華為英國媒體公關的負責人哈里森（Paul Harrison）在推特中說，美國在全球5G技術中份額不大，美國切斷華為芯片供應，迫使英國政府重新評估華為，「英國的政策聽命於特朗普政府」。

哈里森說「難道美國不該尊重英國在脫歐後有選擇自己通訊戰略的自由嗎？」

年初，華為在英國的角色似乎已經解決。當時政府作出「兩邊不得罪」的中間決斷，有限制的允許華為參與英國網絡建設——限定其在移動和全光纖固定線路寬帶網絡的市場份額，並排除了華為參與5G「核心」網絡建設。

然而，美國隨後又出台新的制裁措施以及香港《國安法》的推出都再度給英國政府的決策帶來挑戰。

華盛頓聲稱華為幕後得到中國軍方支持，並構成國家安全風險。華為方面則堅決否認美國的指稱。美國隨即宣佈禁止中國公司和製造其芯片的第三方使用「美國技術和軟件設計和製造」產品。

英國的國家網絡安全中心（NCSC）通過研究美國制裁的可能影響，認為制裁將有效地阻止公司能夠在製造芯片之前使用關鍵軟件來設計和模擬芯片，以及阻止第三方製造商使用生產華為一些最先進的處理器所需的設備。

《金融時報》報道說，英國政府官員私下承認美國最近的出口控制禁止華為在半導體設計和供應中使用美國設備，空前地增加了芯片供應風險。

英國國家網絡安全中心對由此帶來的問題的風險評估報告已經被遞交給政府部長。

英國議會在夏天休會前將就新的關於5G網絡供應商規則的法案舉行投票，屆時將對使用華為技術問題作出最後決定。