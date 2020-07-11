圖片版權 Scott Windass Image caption 斯科特·溫達斯說，他在大慶市的封鎖令期間主要的食物就是水果、雞蛋和水，並靠這些度過了一個半月。

一名英國男子在肺炎疫情全球大流行期間生活在中國。他表示並不後悔留在這個國家，儘管他說自己曾經在走進超級市場的時候被阻攔。

27歲的斯科特·溫達斯（Scott Windass）來自赫爾，在中國東北的大慶市做英語老師已有近三年。

他表示，由於當地的各種措施，他在中國感覺比在英國安全；但是他聲稱，自己曾經因為「外國人」的身份而從商店裏被趕出來。

他的父親戴夫·溫達斯（Dave Windass）表示，他的兒子「很可能做的是正確的事情」。

「這有點糟糕，但是我慶幸我在這裏，」斯科特·溫達斯說。

圖片版權 Scott Windass Image caption 27歲的溫達斯說，他不得不依靠朋友給他送食物。

溫達斯表示，他主要是靠「水果、雞蛋和水度過了一個半月」，從二月開始的近三個月封城期間還要依靠他的中國朋友給他送食物。

「有時候他們說『不，你不能進來』，另一些時候他們會用身體擋住入口，舉起手錶示：『不，你不可以進來』。」

「我覺得我的待遇不是很好，但我知道有人的遭遇比我糟糕得多。」

他表示，一些商店工作人員以為他是美國人，而他「感覺自己不太受歡迎」。

圖片版權 Scott Windass Image caption 大慶市所在的黑龍江是中國最北方與俄羅斯接壤的省份。

2月，中國啟動了健康應用程式來跟蹤大眾，核查他們是否有可能感染新型冠狀病毒。

溫達斯表示，即使應用程式顯示「我是健康的」，商店還是會拒絶他進入。

他的父親說：「我想（在中國的）人們那樣反應是完全可以理解的，因為你能明白，隨著很多人病倒和死去，焦慮程度就上升了。」

「這是一種擔心和憂慮。」

「中國被媒體報道得很差，因為這源於西方對中國政體的觀感還有它的威權特質。於是就真的有很多擔憂，這對父母來說完全是自然的。」

作為教師的溫達斯獨自一人住在黑龍江省的一套公寓裏，他表示在封鎖期間感到孤獨，而他「沒預料到這會持續這麼長時間」；但是他試著「看很多書」，還有和家人朋友保持聯繫，來消磨他的時間。

圖片版權 Scott Windass Image caption 溫達斯說：「你只能有什麼就拿什麼，你必須靠它們活著。」

他說，他一開始有考慮返回英國，但是最後決定不回去，因為「我們被告知情況在好轉」，而人們會「遵守所有規則」。

「還有就是，如果我回國，就會有我還能不能回來工作的問題，因為現在都還沒有任何外國人可以入境中國。」

「現在，我在這裏感覺舒服和開心。我喜歡我的工作，我在這裏有一些好的朋友，而且我很享受，非常輕鬆。」

他的父親補充說：「雖然和兒子相隔幾千英里是很難，但是我想他做的很可能是正確的。」