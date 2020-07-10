圖片版權 Getty Images

裏希·蘇納克（Rishi Sunak）2020年2月出任財相時，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。新冠疫情蔓延，英國進入全民居家隔離抗疫期間，他度過了40歲生日。

這段時間，他的媒體曝光率很高。一上任就面臨新冠疫情重創經濟，國計民生遭遇危機。他所面對的是第二次世界大戰以來最大的挑戰：帶領英國走出病毒大流行和經濟活動基本停滯的困境。

2月份上任時被問到凖備怎麼扶持被新冠疫情和防疫措施重創的經濟，他回答將「不惜代價」，竭盡所能。

7月8日，蘇納克公布夏季財政預算案， 在緊急開支計劃名下，一個個數字報出來，一項項扶持和刺激措施公布出來，有人歡呼有人搖頭，有人驚嘆「瘋狂」，也有人提出赤字問題。

這並不出人意料。自從接替賈維德（Sajid Jarvid）出任財相以來，人們給蘇納克起了不少綽號，除了「不惜代價財相」，還有「性感迷人的裏希」（Dishy Rishi），「英國經濟絶地武士」和「穿防護服的聖誕老人」，也有不少人叫他「可能的未來首相」。

解封和重啟經濟需要大量財政投入。除了那些綽號、暱稱，很多人有一個共同的問號：這個國庫的新管家會不會慷慨解囊，會慷慨到什麼程度？

個人「品牌」

英國主要民意調查網站之一YouGov的數據顯示，英國公眾對蘇納克上任後的表現基本上是認可的，支持率始終平穩保持在半數以上。

雖然他的風格跟頂頭上司約翰遜首相非常不同，給人印象是沉穩、規矩，不張揚，而且喜歡整潔的髮型，但顯然他已經開始創自己的品牌 —「裏希品牌」，打造自己的公共形象。

他會在社交媒體上發自己的照片，比如自己身穿灰色連帽運動衫坐在電腦前，在百貨公司約翰·路易斯（John Lewis）乘自動扶梯。

最新照片是他到一家日本餐館幫工，以身作則推動餐飲業復蘇，鼓勵公眾多下館子。他端盤子上菜的照片也招來不少批評，因為顯然不符合間隔2米的安全社交距離，而且不戴口罩。

這些輕鬆花絮之外，作為財相的蘇納克更令人關注的是他凖備如何重振英國經濟，幫助幾近癱瘓的小本經營者和服務業恢復常態。裏希·蘇納克（Rishi Sunak）2020年2月出任財相時，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。新冠疫情蔓延，英國進入全民居家隔離抗疫期間，他度過了40歲生日。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇納克的風格跟首相約翰遜不同。

移民之子和私校

蘇納克的父母從東非移民到英國，都是印度裔。父親是全科醫生，母親經營自己的獨立藥房。

他出生在英格蘭南安普敦，自幼目睹父親服務社區，對其奉獻社區的精神感到欽佩，而在母親的藥房幫忙期間，蘇納克上了人生第一堂商業管理課。

蘇納克接受的是英國貴族式教育。他從溫切斯特公學畢業後進入牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學。本科畢業後又到美國常春藤學府之一的斯坦福大學讀MBA。

在斯坦福求學期間，蘇納克遇到了現在的妻子，阿克莎塔·穆爾蒂（Adshata Murthy）。她的父親是印度億萬富翁、IT服務業巨頭Infosys聯合創始人納拉亞納·穆爾蒂（Narayana Murthy）。

蘇納剋夫婦現有兩個女兒。

他畢業後先後就職於投資銀行高盛（Goldman Sachs）和一家對沖基金，在步入政壇前曾與人共同創辦了一家投資公司。

2015年，蘇納克當選約克郡裏士滿選區保守黨議員，住在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston）。

圖片版權 MATT DUNHAM Image caption 英國政府新內閣周五（2月14日）亮相。右二是新財相蘇納克（Rishi Sunak）

嚴峻考驗

7月上旬，蘇納克宣佈追加新冠疫情緊急應對計劃開支，在原來的1900億英鎊基礎上追加300億英鎊。

一般來說，在撥款、花錢的時候財相總是比較容易收獲好評和支持。但蘇納克收獲讚譽更多是因為他擯棄晦澀艱深的術語，語言平實，而且看來是凖備「不惜代價」、竭盡所能讓經濟擺脫危機。

也有批評。一部分人認為這些最新舉措還是過於謹慎，另一部分人認為救助工具失之粗鈍，不夠精凖，導致一些不需要幫助的人也得到補助，而最需要的人卻得不到足夠補償。

雖然經濟學家們現在沒有高喊警惕赤字，但英國確實在迅速累積債務，而這將為未來許多年的經濟發展蒙上陰影。

迄今為止，蘇納克展示的無畏氣概，今後幾個月中將在這些問題上受到進一步考驗。

圖片版權 HM Treasury

「裏希經濟學」（Rishinomics）

蘇納克在議會公布夏季財政預算方案時曾有這樣的表白：他應對危機的攻略打破了「陳規教條的約束」。

可以說，意識形態在新冠疫情危機的利齒之下基本上被拋在腦後，議員們和政府官員在大幅度增加舉債、擴大財政開支問題上找到了共同語言。

不過，有人記得蘇納克他曾經有過腳踩兩隻船的記錄；那跟脫歐有關。

脫歐公投前，蘇納克曾為投歐陣營搖旗吶喊。據《約克郡郵報》報道，他當時表示脫歐將使英國「更自由、更公平、更繁榮」。

他認為歐盟的官僚主義繁文縟節對英國的企業不利，但希望與歐盟保持自由貿易關係，對脫歐後英國與歐盟達成自由貿易協定也表示樂觀。

另一個支持脫歐的原因，蘇納克解釋說，是移民政策，具體而言是改變移民規則。

他說：「我相信適度接受移民可以使我們國家受益。但是，我們必須控制邊境。」

你的器材不支持播放多媒體材料 英國「脫歐」後首次內閣改組充滿戲劇性

前首相特蕾莎·梅（Theresa May ）的脫歐協議三次提交議會表決，他三次投票贊成。但是，他也很早就站到鮑里斯·約翰遜的陣營，成為堅定的支持者。

為此獲得的回報是仕途更上一層樓，2019年7月從地方政府部長晉升到財政部第三把交椅 — 財政部秘書長（Chief Secretary to Treasury）。

2020年2月，脫歐後的政壇地震和新冠疫情接踵而至，一直與首相和首相智囊不太和睦的前財相賈維德（Sajid Javid）跟唐寧街10號博弈敗退，被迫辭職，蘇納克接班。

履新之際，離3月底公布春季財政預算案只有數周時間，蘇納克事先聲明肯定要推遲。

《衛報》二月份報道說，前財相賈維德去年秋季做了15年來最大膽的減稅增開支預案，約翰遜嫌不夠大膽。約翰遜希望看到擴張性的、刺激經濟立刻大幅增長的預算案，裏面要包含減稅和增大基建開支的內容。

圖片版權 Reuters Image caption 蘇納克（左）和前任財相賈維德。英國媒體評論說，除了同樣來自南亞移民家庭，賈維德和蘇納克幾乎沒有其它共同點。

身份識別：第二代移民

和他的前任賈維德一樣，蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。

2018年，他在接受英國廣播公司（BBC）採訪時提到父母都是南亞移民，「就文化教育而言，我周末會去印度教的廟宇 — 我是印度教徒 — 但星期六我也會參加南安普頓足球俱樂部的比賽；就是兩頭兼顧，什麼都參與。」

他說自己成長過程中沒有太多遭遇種族歧視的經歷，但確實有一件事一直難以釋懷。

那是他十來歲的時候，有一次跟弟弟妹妹一起出去玩，進了一家快餐店。他在照顧弟弟妹妹，坐在附近餐桌的人出言不遜，「這是我第一次經歷（種族歧視），……說了些令人非常不愉快的話。用了P字（英語中對巴基斯坦或南亞裔人的蔑稱）。」

被人無端辱罵，蘇納克永遠記得那種刺痛，「像針一樣刺痛；我至今記憶猶新，那就烙在我的記憶中。侮辱可以表現為許多不同的方式。」

不過，他覺得「無法想象那樣的事會發生在今天的英國」。