圖片版權 Getty Images Image caption 拆除華為設備造成的時間延誤可能會影響到英國政府在2025年前在全國普及千兆寬帶的目標

英國電訊公司英國電信和沃達豐表示，如果只給他們3年或者更短的時間從5G網絡中排除華為設備，他們的英國客戶會遇到網絡信號中斷的問題。

英國電信網絡供應商的高管對英國議員說，他們希望在通訊網絡排除華為設備問題上，至少需要5年的過渡期，最理想的過渡期是7年。

英國電信的技術信息部門的主管沃森（Howard Watson）說，在三年內完全排除華為的設備會導致整個國家使用4G,2G以及5G網絡的客戶無法接收信號。移除工作需要調用吊車，封路，更換電線桿，更新基站和其他華為設備，在短時間內操作，就需要同時關閉許多地方的電訊網絡。

沃達豐英國網絡的主管多納（Andrea Dona）說，客戶會接受不到信號，可能會長達數天沒有信號，這取決於工程的干擾性有多大。

據路透社報道，全球第二大電信運營商沃達豐表示從英國通訊網絡中排除華為設備將耗用「數十億英鎊」 。英國電信公司說，滿足減少使用華為設備的現有要求就涉及5億英鎊的成本。

禁令只是時間問題

英國首相約翰遜數日後將召集國家安全委會開會討論禁止華為技術的可能性。

據信負責審查美國新制裁對華為造成影響的的國家網絡安全中心已經對英國政府的主管部門（數字化，文化，媒體和體育部）提出了建議，即不能保證華為產品的安全性。國家網絡安全中心隸屬於英國的情報部門---英國政府通訊總部（GCHQ）。

Image caption 英國電信的技術信息部門的主管說，在三年內完全排除華為的設備會導致整個國家使用4G,2G以及5G網絡的客戶無法接收信號

BBC科技新聞編輯利奧•克利昂（Leo Kelion）說，這意味著英國政府會制定某種關於華為的禁令。關於禁止華為產品，現在只是遲早的問題。

據料英國政府將在兩周內宣佈關於使用華為設備的新限制措施。在英國政府作決定前，科技委員會的聽證會將允許英國電訊公司做最後陳述。

華為英國公司的高管在之前的聽證會上對英國議員表示，現在對美國制裁對華為造成的影響為時過早，因此不應該倉促做決定。

但堅決要求禁止使用華為設備的一些保守黨後排議員敦促政府把停止使用華為技術的最後期限設在2024年大選前，還有人猜測這個期限甚至可能會被設於2023年。

政治環境發生改變

沃達豐和英國電信的立場是，如果迅速從英國通訊網絡中去除華為設備，英國電信將會被擾亂。BBC科技記者羅瑞•斯蘭-瓊斯（Rory cellan-jones）認為，英國的這兩個電訊巨頭的立場似乎有所軟化。

去年英國的主要電信公司似乎決意反對任何從英國5G網絡中排除華為技術的計劃，現在他們似乎接受了華為遲早會被排除出英國通訊網絡的現實。

他們認識到美國威脅採取的制裁可能意味著在幾年後令他們得不到可靠的華為設備的現實。現在這些電訊公司只是強調時間太短，他們希望英國政府不要像許多後排議員希望的那樣倉促行事，在短時間內清除華為設備。

BBC的科技記者說，英國電訊公司明白英國的政治氛圍已經發生了變化，他們現在對政府官員做出的警告僅僅是說，移動網絡信號因此受到干擾，或者乾脆放棄2025年前在英國普及千兆寬帶的目標，會產生不良政治影響。