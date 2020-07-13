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中國華為究竟能否繼續參與英國的5G建設，英國首相將在周二（14日）主持國家安全委員會會議，會議決定隨後將在英國議會宣佈。

此前一天，英國電訊業巨頭英國電訊（BT）總裁菲利普·嚴森（Philip Jansen） 警告說：想在10年時間內放棄使用華為的設備「根本不可能」。

周一（13日）嚴森向英國廣播公司BBC表示：「如果想嘗試（5G）完全不用華為，我們希望有7年的時間，或許5年也行。」

「但是如果想在全英國電訊基礎設施中完全沒有華為，我認為在10年之內這是根本不可能的。」

英國電訊旗下的EE移動網絡業務，使用華為的設備提供2G、4G和5G網絡服務。

另外，英國電訊旗下負責電纜、寬帶和電話等功能服務的Openreach，也使用華為的多種技術。

嚴森還再次警告，如果操之過急英國電訊被迫剔除華為，將不排除通訊網絡癱瘓的可能。英國電訊上周已經對此提出過警告。

嚴森補充說，在未來一段時間仍然需要安裝華為提供的軟件，「在未來5年時間裏，我們預計將有15到20次的大範圍軟件升級。」

「如果沒有那些軟件升級，就會在關鍵的軟件中出現漏洞，可能造成安全隱患。」

BBC安全事務記者戈登·科勒拉（Gordon Corera）分析：

在英國政府對華為做出新的決策公布之前，最後的游說相當激烈。

有些游說非常公開，如中國駐英國大使發出聲明警告，英國電訊商在議會、在媒體出面發聲，警告採取嚴厲措施將面臨的後果。

而保守黨內的後排議員們也一直在發出另一種聲音，說要避免議員們唱反調，他們相信需要做的微乎其微，只等秋天議會立法。

政府任何最後決定的細節都非常重要，但不管是什麼結果都不可能讓所有人滿意。

也就是說，正如今年1月有關華為的決定做出後，各方游說並沒有停止一樣，接下來不管發生了什麼，游說工作還可能繼續下去。

美國因素

英國首相鮑里斯·約翰遜將在周二（14日）主持國家安全委員會會議，其間將對華為做出最後的決定。

預計會議之後英國數碼事務部部長奧利弗·多爾頓（Oliver Dowden）將立即在英國議會宣佈決定的內容。

英國早在今年1月已經對華為5G技術的使用做出了決定，但是美國對華為的制裁影響了該公司自產芯片的能力，很有可能迫使華為依賴其他芯片生產商。英國本次重新評估華為正是在此背景之下展開的。

另外，美國方面也對英國一直施加壓力；而在英國內部，議會內外都傳出要求改變使用華為5G技術的聲音，甚至首相鮑里斯·約翰遜7月初也曾改變口風，要在華為問題上謹慎行事，不希望重要的通訊設施受制於「潛在敵對國家的供應商。」

預計英國政府將表示，在2021年之後來自華為公司的5G設備就不能再安裝了，而現有的華為5G設備可能將在2025年之前全部剔除。

華為一直都在向英國政府爭取。華為否認對英國國家安全造成威脅，同時暗示，有可能在未來多年保證向英國用戶提供裝有自產芯片的設備。

與此同時，有報道稱美國總統特朗普的國家安全顧問羅伯特·奧布利恩（Robert O'Brien）14日將在巴黎參加法國國慶日（巴士底日），而且將與英國最資深的國家安全顧問馬克·瑟德威爾爵士（Sir Mark Sedwill）在巴黎會面。

華盛頓希望，如果英國在華為問題上拿出更加強硬的立場，其他像法國、德國和加拿大等國家將會緊隨其後。