圖片版權 Reuters Image caption 英國王儲查爾斯參加8月15日對日戰爭勝利75週年紀念活動,獻上花圈。

8月15日,英國紀念對日戰爭勝利75週年。英國王儲查爾斯和首相鮑里斯·約翰遜出席紀念活動。

1945年8月15日,日本昭和天皇向全國發表《終戰詔書》,宣佈日本投降。這標誌著第二次世界大戰的亞洲戰事結束,距離德國5月8日投降、歐洲戰事結束已經過去了三個多月。

日本投降,也結束了英國軍隊最不堪回首的一段歷史。在亞洲戰場上,英國部隊共有約三萬人喪生,其中包括12433人死於日軍戰俘營。

第二次世界大戰以1939年9月1日德國入侵波蘭為開始, 到1945年9月2日日本正式簽署投降書結束。多年以來,中國一直將1937年7月7日的盧溝橋事變視為中國抗日戰爭的開始, 認為中國的抗日戰爭是「世界反法西斯戰爭重要的組成部分,中國是第二次世界大戰東方主戰場。」

英國歷史學家及作家菲利普·戴維斯(Philip Davies)2017年出版《失落的鬥士:二戰最後一個未曾講述的偉大故事》(Lost Warriors: Seagrim and Pagani's Burma-The Last Great Untold Story of WWII)。

他在接受英國廣播公司BBC的電話採訪中說道,此書中講述的是英國兩名軍官在緬甸領導抗日游擊隊的偉大故事。他們領導的游擊隊抗戰,是日軍在緬甸遭遇的最沉重挫折,也堪稱整個二戰中最重要的游擊隊抗戰,但卻被「忘得一乾二淨」。

他說:「我就是要糾正長期以來的對遠東和太平洋地區在(二戰)歷史認知上的不平衡, 認為都只關美國的事,而將英國軍隊、英聯邦軍隊以及中國軍隊所發揮的關鍵作用邊緣化甚至一筆勾銷。至少美國的這段歷史被好萊塢給扭曲了。」

戴維斯認為,英國以及英聯邦軍人在日軍戰俘營中所遭遇的殘酷對待,在很大程度上被歷史忽視遺忘了。「他們在極為惡劣的環境下作戰,對抗的是兇惡的敵人。而讓他們覺得沒有在歷史中得到應有呈現的原因之一,就是即便在當時,英國的「第十四軍」(Fourteenth Army)就被稱為「被遺忘的部隊」。英國公眾對遠東的情況甚至地理都只有少之又少的認識,對發生在家門口的歐洲戰爭和轟炸更加關心也是人之常情。」

在他看來,緬甸離人們的認知很遙遠。「那是一個被人遺忘的部隊、被人遺忘的戰爭,被人遺忘的國家」。而且因為日本投降的最主要因素是美國在日本廣島、長崎投擲了原子彈,人們更加忘記了在緬甸以及亞洲浴血奮戰的英雄人物們。

1941年12月,日軍突襲美軍珍珠港後,美國和英國對日本正式宣戰,儘管在此之前,美國已經開始大規模援助中國抗戰。

1945年9月2日,日本在停泊在東京灣的美國戰艦上簽署投降書時,英國女王伊麗莎白二世未來的丈夫菲利普親王正隨英軍軍艦停泊在東京灣內。

圖片版權 Reuters Image caption 英國首相鮑里斯·約翰遜參加紀念活動時朗誦了一首1914年為陣亡將士所作的詩:他們不會變老,而我們活下來的將老去.......

圖片版權 Reuters Image caption 英國王儲查爾斯和康沃爾公爵夫人卡米拉一起出席8月15日的對日戰爭勝利75週年紀念活動。

圖片版權 PA Media Image caption 英國強大號航空母艦(Formidable) 上,官兵在操練。這艘光輝級航母在二戰結束後的1947年退役。

圖片版權 Getty Images Image caption 1941年12月7日,日本向英國宣戰,在香港展開為期18天的戰役。25日英軍彈盡水斷,向日軍投降。這是英國戰俘離開香港被轉送到一個日本戰俘營。

圖片版權 Alamy Image caption 1942年,駐守新加坡的八萬英軍向日軍投降。英軍戰俘後被日軍移送到東南亞和日本勞役,惡劣條件下為數不多英軍戰俘堅持到戰爭結束。

圖片版權 EPA Image caption 1945年9月2日,在美國戰艦「密蘇里」號上,日本正式簽署了投降書。

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年戰爭結束後,被羈押在台灣的日本戰俘營內的盟軍士兵獲得解放,領取到食物。

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年8月15日,倫敦白金漢宮外人群聚集,等待國王喬治六世和王室成員出現,歡慶日本投降戰事結束。

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年8月29日,在日本青森戰俘營中的盟軍士兵揮舞美國、英國和荷蘭國旗歡呼迎接美國海軍運載糧食、衣服和藥品的救援部隊。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本投降的消息宣佈後,世界各地的人們開始慶祝活動。倫敦的白金漢宮外也聚集了大量歡慶的群眾。

圖片版權 Getty Images Image caption 日本投降的消息傳出只有幾分鐘,倫敦市中的皮卡迪裏廣場上聚集歡慶的人們。

圖片版權 Getty Images

圖片版權 Getty Images Image caption 1945年9月6日,美國紐約的意大利城,人們慶祝日本投降。

圖片版權 PA Media/Gornell family Image caption 1942年, 英軍士兵佔姆斯·安姆羅斯(James Ambrose)寫給19個月大的女兒的最後一封信。1943年他在緬甸戰場被日軍俘獲,再也沒有回到女兒身邊。

圖片版權 PA Media/Gornell family Image caption 詹姆斯·安姆羅斯(James Ambrose)29歲時死於日軍戰俘營。他在信中寫道:寫給我的女兒,世界上有兩件事值得我奮戰,你是其中之一。我們如果能彼此了解認識那該多好。不過親愛的,振作起來,媽媽告訴你說「爸爸今天回來」的那一天很快就要到了。親愛的,那天到來之前願上帝看護好你和你的媽媽。

