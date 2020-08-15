8月15日，英國紀念對日戰爭勝利75週年。英國王儲查爾斯和首相鮑里斯·約翰遜出席紀念活動。
1945年8月15日，日本昭和天皇向全國發表《終戰詔書》，宣佈日本投降。這標誌著第二次世界大戰的亞洲戰事結束，距離德國5月8日投降、歐洲戰事結束已經過去了三個多月。
日本投降，也結束了英國軍隊最不堪回首的一段歷史。在亞洲戰場上，英國部隊共有約三萬人喪生，其中包括12433人死於日軍戰俘營。
第二次世界大戰以1939年9月1日德國入侵波蘭為開始， 到1945年9月2日日本正式簽署投降書結束。多年以來，中國一直將1937年7月7日的盧溝橋事變視為中國抗日戰爭的開始， 認為中國的抗日戰爭是「世界反法西斯戰爭重要的組成部分，中國是第二次世界大戰東方主戰場。」
英國歷史學家及作家菲利普·戴維斯（Philip Davies）2017年出版《失落的鬥士：二戰最後一個未曾講述的偉大故事》（Lost Warriors: Seagrim and Pagani's Burma-The Last Great Untold Story of WWII)。
他在接受英國廣播公司BBC的電話採訪中說道，此書中講述的是英國兩名軍官在緬甸領導抗日游擊隊的偉大故事。他們領導的游擊隊抗戰，是日軍在緬甸遭遇的最沉重挫折，也堪稱整個二戰中最重要的游擊隊抗戰，但卻被「忘得一乾二淨」。
他說：「我就是要糾正長期以來的對遠東和太平洋地區在（二戰）歷史認知上的不平衡， 認為都只關美國的事，而將英國軍隊、英聯邦軍隊以及中國軍隊所發揮的關鍵作用邊緣化甚至一筆勾銷。至少美國的這段歷史被好萊塢給扭曲了。」
戴維斯認為，英國以及英聯邦軍人在日軍戰俘營中所遭遇的殘酷對待，在很大程度上被歷史忽視遺忘了。「他們在極為惡劣的環境下作戰，對抗的是兇惡的敵人。而讓他們覺得沒有在歷史中得到應有呈現的原因之一，就是即便在當時，英國的「第十四軍」（Fourteenth Army）就被稱為「被遺忘的部隊」。英國公眾對遠東的情況甚至地理都只有少之又少的認識，對發生在家門口的歐洲戰爭和轟炸更加關心也是人之常情。」
在他看來，緬甸離人們的認知很遙遠。「那是一個被人遺忘的部隊、被人遺忘的戰爭，被人遺忘的國家」。而且因為日本投降的最主要因素是美國在日本廣島、長崎投擲了原子彈，人們更加忘記了在緬甸以及亞洲浴血奮戰的英雄人物們。
1941年12月，日軍突襲美軍珍珠港後，美國和英國對日本正式宣戰，儘管在此之前，美國已經開始大規模援助中國抗戰。
1945年9月2日，日本在停泊在東京灣的美國戰艦上簽署投降書時，英國女王伊麗莎白二世未來的丈夫菲利普親王正隨英軍軍艦停泊在東京灣內。
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