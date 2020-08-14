圖片版權 Reuters Image caption 許多人特意到海邊觀看大型遊輪

今年夏天到英國南部海岸的人可能會看到一個難得的景象，近海停泊著多艘大型郵輪，這些郵輪明顯沒有載客，哪裏也不去就待在那裏。

夏天通常是郵輪旅行的旺季，在地中海和加勒比海航行的許多郵輪今年因為新冠病毒疫情而空蕩蕩的停泊在英國南部外海，吸引許多人注意。

從樸次茅斯（Portsmouth）到普利茅斯（Plymouth），在海邊就能看到許多大型郵輪，入夜後船上燈火通明，在海平面上非常絢麗。

圖片版權 PA Media Image caption 大型郵輪聚集海面成為一個意外的景點

大型郵輪難得聚集在海上，也意外成為海岸線上一個景點，有人願意付錢坐船出海近距離觀看這些空蕩蕩的「幽靈船」。

在英格蘭南部經營渡輪的保羅·德漢姆就以拋錨在英格蘭南部海面上的郵輪招攬顧客，出海看郵輪。

62歲的保羅說，「我知道一定有人願意搭船出海看大型郵輪，來回兩個半小時的航程，真的很受歡迎。我們在臉書上發佈消息，不到兩個小時兩趟航程就報名額滿。」

保羅30多年前也在這樣的大型郵輪上工作，一直做到副船長，後來才投資買渡輪經營自己的生意。

圖片版權 PA Media Image caption 空船停泊在近海節省費用

主要作為休閒旅遊的郵輪產業今年因為新冠病毒疫情影響而損失慘重，日本外海的鑽石公主號和美國外海的至尊公主號兩艘郵輪發生新冠病毒疾病群聚感染，導致所有乘客被封鎖在船上隔離檢疫。

這兩起事件終結了郵輪度假。海上假期被取消，空船要去哪裏呢？

船隻如果停在港口，船舶公司必須支付靠港費，已經蒙受巨大財物損失的船舶旅遊公司負擔不起增加的成本支出。

從英國出發的郵輪很多都停靠南安普頓港，港口表示出於「商業敏感性」無法提供船舶靠港費的多少。

除了額外的靠港費成本之外，空間也是問題，南安普頓港口有4個郵輪停靠碼頭和乘客大樓，特殊情況可以容納6艘郵輪。

以南安普頓港作為母港的P&O船舶公司表示，他們公司的船舶停放在近海上是因為南安普頓港口沒辦法容納所有的船舶。

海上郵輪不時必須靠港進行燃油食物補給，多久靠港補給一次要看船舶的規模和燃油的種類，通常情況下可以在海上航行兩個星期不需靠港，但也能在海上待更久。

該公司表示，停在近海上的郵輪雖然沒有載客，但每艘也需要大約100名工作人員維持船隻，例如引擎室技工、清潔工、電工、廚師和醫護人員等。

圖片版權 PA Media Image caption 到英格蘭南部海邊就能看到許多大型郵輪

倫敦大學學院機械工程系教授巴克納爾（Richard Bucknall）表示，停泊在海上的郵輪也需要有人照管，以隨時應付海上的天氣變化和船艙機械維修保養。

這些郵輪雖然拋錨固定，但並沒有完全停機，至少都還有幾部發電機維持運轉。

倫敦大學學院能源所的船隻能源專家史密斯（Tristan Smith）表示，停泊的郵輪需要柴油發電機供電，維持船上的安全系統和電力照明系統。

他說，停泊在海上所需能源遠比載客航行期間要少很多，如果在停泊之前加滿燃油，遊輪可以數個月不必補給。

圖片版權 PAUL DERHAM Image caption 保羅曾經是大型郵輪的副船長

郵輪停泊在海上還要維持基本運轉對環境是否危害很大？

史密斯表示，停泊海上和停靠港口排放的溫室氣體沒有太大差別，但前者的柴油發電機會造成較大的空氣污染。

要減少對環境危害，最好的辦法是郵輪靠港時接上陸地的供電系統，這樣就可以關掉船上的發電機。

但是許多港口都沒有這樣的裝備，南安普頓港口也沒有，因此靠港時仍然需要使用船上的發電機。

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