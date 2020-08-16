新冠疫情之下，英國的音樂產業如何活下去？

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒疫情之下，音樂產業如何發展下去？

就像一首老迪斯科歌曲裏唱的那樣，你無法讓音樂停下來——但是無論如何，冠狀病毒疫情已經接近做到這一點了。

在全球大流行疫情高峰之際，隨著唱片店和唱片公司的經營舉步維艱，新專輯推出的量已經大大減少。

現在，整個產業開始重新找到節奏，但是買家仍然不大願意去高檔商街購買新的黑膠唱片或者CD。

在封鎖期間，我們學會了從網上訂購專輯，而我們通過串流服務消費音樂的方式也發生了改變。

雖然現場音樂會從這個周末開始在英格蘭重新舉辦，但是很可能仍然會在非常受限制的情形下進行，因為社交距離措施意味著場館只會允許很少觀眾購票入場。

音樂產業裏的各個領域如何應對這些局面呢？

唱片公司的挑戰

「至少可以說，挑戰很大，」英國獨立唱片公司Cherry Red Records的董事總經理亞當·維拉斯科（Adam Velasco）說。該公司是音樂產業經典復刻市場裏最大的公司之一。

實體唱片是該公司的一大賣點，它的套裝唱片受到音樂收藏家的追捧。

圖片版權 Cherry Red Records Image caption 像"The Residents"（居民樂隊）等前衛樂隊的專輯是Cherry Red公司最近熱銷的其中一類產品。

在疫情之初，世界各地的發行商和倉庫都要關閉，迫使該公司減少新專輯的推出。

「為5、6月做計劃是沒有意義的。當時誰知道我們會怎樣？」他說，「不過我們盡了最大努力，來為我們的樂迷服務。」

這意味著要在Cherry Red的網站上進行打折、限時搶購和其他優惠活動。

此外還有就是要照顧那些「特定年齡層」的顧客。他們打電話來說，他們不上網，於是在唱片店不營業的時候就不知道去哪裏買實體專輯了。

努力還是有成效的。該公司在封鎖期間最熱銷的產品包括The Residents的新專輯《Metal, Meat & Bone》，還有像「Be Bop Deluxe」和羅拉·布蘭尼根（Laura Branigan）等音樂人的豪華復刻版專輯。

Cherry Red的新專輯推出日程從7月開始恢復，比很多競爭對手都更早。「我們有信心會服務到樂迷，人們都很渴望購買新出的專輯，」維拉斯科說。

唱片店的創新和轉型

在疫情襲來之前，音樂零售店Rough Trade的唱片銷量處在歷史新高點，在英國的整體銷量比2019年同比增長25%。

它的模式是做店裏小型演出，讓購買樂隊專輯的人免費入場。這證明了是一種在串流時代推銷實體專輯的成功方式。

Image caption 在去Rough Trade唱片店的人變少了，但是線上銷售卻在增長。

不過之後，Rough Trade實體零售店不得不關閉在英國的四家分店，總監史蒂芬·戈德弗羅伊（Stephen Godfroy）表示：「如果我們到年底想要讓銷量比得上2019年的話，我們下半年將需要強勢復蘇。」

現在，實體店已經重開，雖然來客變少了一些。與此同時，這家公司線上銷售增長很大，令它不得不專門為線上銷售設立倉庫。

「實質上，我們是在幾個星期內就被迫轉型成一家以線上為主導的公司，」戈德弗羅伊說。

圖片版權 Banquet Records Image caption Banquet Records在停車場運營一種點擊自取式的銷售模式。

另一家獨立唱片店、位於金斯頓的Banquet Records則採取了不同的做法。

它沒有完全重開所有的門店，而是引導顧客上它的網站，然後在它的停車場提供一種點擊自取式的服務。

經營這家公司的喬·托利（Jon Tolley）表示，在他的小店裏要限制顧客的選購方式，感覺上「太多限制，不是我們的風格」。

他向BBC表示：「我們仍然在為他們服務，只不過方式不一樣。」

疫情晴雨表的音樂串流服務

很自然，數字音樂不會遇到黑膠和CD唱片店的那種配送和銷量難題。

不過，據串流服務商Deezer所說，在疫情期間，人們使用其服務的方式也發生了波動。

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該平台表示，封鎖令剛開始實施的時候，英國的音樂消費有所下降，但是至5月底就再次回升了。

不過，與此同時，有幾件事情發生了改變。

被限制在家的時候，Deezer的用家不再是在6點至7點這個「交通時段」串流播放音樂，但是在9點至10點開始他們每天聽音樂的時光。

用戶還通過電視機、遊戲機和智能喇叭而不是移動裝置來播放音樂，這些裝置現在都重新流行了起來。

「至6月，英國的音樂串流收聽量真的反彈了。整體音樂串流在6月比3月以及疫情高峰時高了63%，」Deezer的發言人說。

Deezer表示，對音樂選擇也反映了公眾的心情，一些音樂流量的上升是與政府宣佈一些消息的時機是一致的。

「封鎖令剛開始時，Deezer看到在英國和全世界『calm（平靜）』、『feel good（感覺良好）』和『happy hits（歡快熱曲）』等一類歌單的播放量都在上升。」

接下來如何？

儘管英格蘭從這個周末開始就會放寬封鎖措施，但是很多樂迷對於去現場看演出還是心有餘悸。

雖然政府給英格蘭150個小型音樂演出場地注入資金，但舉辦演唱會的地方仍然在苦苦掙扎。

Image caption 2019冠狀病毒病（COVID-19）已經令Rough Trade的店內小型演出無法進行。

在金斯頓的Banquet Records店裏，曾經是每年舉辦多達200場演出，但是該公司表示，已經放棄在2020年底之前再舉行演出的希望。

Cherry Red的亞當·維拉斯科說，現場演出的機會大幅減少之際，這場危機使得依賴巡演和周邊商品銷售獲得收入的藝人大受打擊。

「我們正在努力讓他們提起勁來，也在考慮推出一些專輯來幫助他們，」他說。

Rough Trade Retail的史蒂芬·戈德弗羅伊則說，目前的客流量仍然「大幅低於」封鎖令之前，銷量也隨之下降。

不過，他還是很期待今年的「唱片店日（Record Store Day）」。這個已經一再推遲的活動現在將會在三個不同的日子進行：8月29日、9月26日和10月24日。

隨著其他唱片公司也跟上Cherry Red的步伐，逐漸回到正常的日程之際，戈德弗羅伊表示，10月將很可能是「新專輯集體撞期推出的一個月」。於是，樂迷總算有一些可以期待的事情發生。