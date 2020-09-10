英國脫歐：貿易談判兵分三路、最後衝刺和棘手難題

圖片版權 Reuters Image caption 英美貿易協議談判中的一個棘手問題涉及肉雞的處理和安全標凖

英國脫歐過渡期剩下最後三個月，英國貿易談判代表兵分三路，坐到三張不同的談判桌前，分別跟美國、日本和歐盟對話，目標只有一個 — 爭取在年底前與主要貿易伙伴達成自貿協議，實現脫歐前後「無縫銜接」。

本周與歐盟的貿易談判如果破裂則意味著英國必須無協議脫歐；與美國和日本的談判如果失敗則英國企業和消費者同樣要付出高昂代價。

BBC貿易事務記者戴維德（Dharshini David）：

這一輪貿易談判在歐盟眼裏是英國在「採摘櫻桃」，挑精揀瘦，而倫敦的態度是尋求用更符合自身利益的貿易安排來取代脫歐前的英歐關係，同時也爭取避免新增關稅。

對於美國，英國在設計一種全新的安排，而對日本則只是以日本與歐盟達成的協議為藍本，再添加一些新內容，比如數字貿易協議。

日本佔英國出口的2%。如果與日本的談判率先以成功簽約告終，那將是英國在脫歐之後贏得的第一個大獎杯。

美國佔英國出口的25%，在11月大選前英美達成貿易協議的希望已經十分微弱。

據悉兩國官員默默祈禱能夠達成協議的時間大約在明年春季。

Image caption 談判中最黏手的是"小宗"商品，比如奶酪、雞肉和魚。

她分析指出，談判中最黏手的是「小宗」商品，比如奶酪、雞肉和魚。雖然金額不大，在經濟總體中佔比也小，但關係到各國選民的餐桌和利益。

奶酪 — 英國要為本國奶酪生產從業者爭取更大的日本市場准入，但日本不太熱衷；日本從英國進口的奶酪價值只有大約200萬英鎊，也許更多屬於為未來綢繆。

雞肉 — 美國坦言希望英國市場對美國養雞場敞開大門，但一些頑固的難點依舊存在，都很具體，主要涉及食品安全標凖，包括飼養條件和氯水沖洗等操作。

魚 — 英國周圍水域的捕魚權和歐洲魚類市場准入，兩邊各打各的算盤。漁業佔英國經濟不到0.2%，但事關未來。

圖片版權 Reuters Image caption 弗羅斯特勳爵（左）和巴尼耶9月8日在倫敦開始第八輪雙邊貿易談判

英歐分歧

歐盟是英國最大貿易伙伴。現在是第八輪談判，面對四大頑固難題：

公平競爭環境 — 即一方的企業不會因為政策因素比另一方的同業具有不公平的競爭優勢。歐盟希望英國在勞工權利保護、環境法規和政府援助等方面跟歐盟保持一致。但是，英國明確表示，脫歐就是為了不再受共同規則的束縛。

捕魚和賣魚 — 英國希望享受歐盟魚類市場完全准入，歐盟希望享受英國水域捕魚的完全准入。英國說這不可能，跟英國現在獨立的主權國家身份不符。

愛爾蘭陸地邊界 — 敏感點集中在英國提出對脫歐前與歐盟達成有關協議的執行方式，即保持北愛爾蘭和愛爾蘭共和國之間邊界盡可能開放。這個邊界現在是英國和歐盟的邊界。歐盟擔心英國不會信守承諾，英國對這種懷疑強烈不滿。唐寧街最新提出的國內市場法草案對此增添了更多變數。

未來協定規則框架 — 涉及雙方未來簽署的任何協議，新協議的執行、歐洲法院的角色和作用等。

圖片版權 PA Media Image caption 奶酪在英國和日本的貿易談判中是個分歧議題，儘管日本消費者並不十分熱衷於英國的斯提爾頓奶酪

代價昂貴

無協議脫歐情況下，英國和歐盟的貿易活動遵從世界貿易組織（WTO）規則，意味著關稅、費用和限制。

對於跟英國沒有貿易協議的國家和地區，英國將徵收通用關稅，收取相關費用，實施通用規則。

通用關稅按價值計算。具體到歐盟，則意味著目前出口英國的優質產品中有一半以上將面臨額外稅費。

最明顯的是汽車和牛羊肉、橄欖油等主要食品。

關稅增加意味著物價上漲，額外的成本攤到消費者身上，企業和家庭支出增加，抑制消費、擠壓預算、削弱創造就業能力，以及各種其他成本的上漲。

在經濟倍受新冠疫情打擊的情況下，關稅很可能帶來雪上加霜的效果。