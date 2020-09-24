美國大選與英國王室：哈里、梅根和特朗普 言論風波從何而起

圖像來源，Reuters

美國大選緊鑼密鼓之際，哈里王子和妻子梅根再次成為新聞人物，一段電視講話引發爭議。

電視直播畫面上，薩塞克斯公爵和夫人並排坐在加利福尼亞的家中，哈里面對攝像機講話，大意是敦促美國民眾杜絶「仇恨言論」，抵制不正確的信息和網絡消極情緒，以及盡量參加大選投票。

他們是以美國《時代》周刊百名風雲人物上榜人士的名義出鏡講話的；列入那個名單的是被人為「世界上最有影響力的」公眾人物。

這是他們今年３月卸下英國王室官方頭銜和職務以後首次在電視上共同亮相。

11月3日美國選民將投票在共和黨的特朗普和民主黨的拜登之間選出下一任總統。

特朗普總統很快回應，也是一則視頻，說「我從來不是她（梅根）的粉絲。」

梅根出生在加州，是美國公民，可以投票，哈里沒有投票資格。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 哈里和梅根在加州種花

為何起爭議？

根據英國政治和王室傳統，王室應恪守政治中立，不參加選舉投票。哈里在英國也沒有參加過任何選舉投票。

梅根在視頻裏鼓勵大家去投票，因為這是讓自己的聲音被聽見的最好的機會。

公爵夫婦的發言人說，哈里沒有提到任何具體的政黨或候選人，只是「呼籲正派、體面」，不分黨派。

但哈里、梅根的電視亮相引起議論，焦點還是在他說的那句話 — 雖然籠統，卻因為他提到的「仇恨言論、不正確信息和網絡消極情緒」，都是美國選民耳熟能詳、最常見的對特朗普政府的批評。

因此，哈里在電視上的那番講話被許多人貼上政黨政治的標籤。

於是問題來了。

問題涉及哈里和梅根的身份、與英國王室的關係，以及英國王室政治中立的傳統立場。

英國王子參與了美國的政黨政治，那不就是破了英國王室政治中立的傳統和規矩？即使言者沒有指名道姓，但聽者會意，遂起聯想、議論。

況且，三月底哈里梅根退出英國王宮移居北美，目的是爭取個人及財務自由，但官方聲明中提到，薩塞克斯公爵夫婦雖然不再正式代表女王，卻明確表示將捍衛女王陛下稟承的價值觀。

那麼，哈里本周的電視言論是不是說明他背離了這個官方立場？

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身份地位

根據白金漢宮的官方聲明，哈里王子和妻子梅根「退出王室一線」後，不再繼續使用殿下（HRH）稱呼，不再承擔王室官方職責，不再領取王室公務款項，也不再代表英女王伊麗莎白二世。

同時，英國女王伊麗莎白二世也明確表示， 哈里永遠是她的孫子，永遠是王室家族成員。

也就是說，哈里跟王室的公務不再有任何關聯，他無論是以「美國女婿」還是英國公爵的身份講話，都不代表英國王室，只能是私人名義，只代表自己，或者有時也代表妻子梅根。

因此，他本周的電視講話不涉及英國王室恪守政治中立的原則和傳統。

皇家傳記作者喬布森（Robert Jobson）認為：「他們不擔任公職，住在國外，確實與君主制完全脫離，（他們的言行）能起什麼作用？」

梅根是美國公民，而且一直參加選舉投票。她嫁入英國王室後身份變了，她的美國選民權利義務和英國王室不干涉政治的傳統之間出現灰色區域。

可她現在回到自己母國定居，喬布森說，「我相信許多人會認為不讓她行使民主投票權是不對的」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 2018年5月19日，哈里、梅根在溫莎堡的婚禮吸引了全世界的目光，她的身世背景是褒貶臧否的焦點之一

王室血統

哈里、梅根曾經是全世界矚目的公眾人物，現在同樣有不小的知名度。

英國前自由民主黨議員貝克（Norman Baker）說，哈里王子不應該對美國大選發表評論，因為他仍然是英國的「代表」。

他說，如果作為普通公民表達私人觀點，這沒有問題。問題出在他跟王室的關聯，出在他希望「腳踩兩隻船」。

君主立憲制政體下的英國，王權是上帝賦予的，在現實中王權更多只具象徵意義，君主不干涉政治，但需行使憲法規定的各種儀式性職責和王室公務。

與此同時，基於傳統、常規、禮儀、默契、人脈等各種無形的力量所形成的影響力的存在也不可否認。

在許多人眼裏，哈里不是普通英國人。

他和英國王室的血緣關係不會變；哈里還是英國王子，威廉和凱特還是他兩口子的兄嫂，查爾斯王儲還是他的父親、她的公公，女王伊麗莎白二世還是他倆的祖母。

他還在英國王位繼承序列表上，還有公爵頭銜爵位，而且他還表示將秉承和捍衛英國王室的價值觀，包括信條和理念。

這層關係對於哈里梅根在公眾面前的言行是否具有某種特殊意義，或者其人其言因為這個身份而更值得關注，並沒有文字說明。

他們被美國《時代》周刊列入百名世界風雲人物名單時，英國王室血統是否主要因素，也不清楚。

哈里、梅根在公開發表言論、從事公共活動時，公爵夫婦頭銜和英國王室血統是否考量因素之一，他們自己如不說明，旁人只能猜測。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 梅根是專業演員，混血族裔，在加州長大，積極參與平權、慈善和政治活動

哈里和梅根今年三月離開英國後去了加拿大，現在住在美國加利福尼亞。加拿大是英聯邦成員國，國家元首還是英女王伊麗莎白二世。

美國和英國之間的歷史淵源流長，從第一批英國移民乘「五月花」號抵達馬薩諸塞州，到美國獨立戰爭勝利，美利堅合眾國成立；從英國拜工業革命之福稱霸天下，到美國崛起從原來的宗主國奪得世界頭號強國地位，英美經常被放在一起並提。

梅根嫁入英國王室，更是被人當作英美特殊關係之例證而津津樂道，順便回顧一下著名的歷史事件，比如「不愛江山愛美人」的英國國王愛德華八世為娶美國人辛普森夫人放棄王位，再分析一下戴安娜王妃的兩個兒子的婚姻是不是表明王室在與時俱進，變得更寬容。

特朗普總統在哈里、梅根離開英國移居加拿大時曾通過視頻向兩口子表示祝福，祝他們好運。

不過現在特朗普改口了，發視頻說，"我不是她的粉絲"，還說哈里王子將來可能有很多時候需要很多運氣加持，意思是可能會遇到很多麻煩。

喬布森認為，哈里王子也許應該跟王室「切割」得更徹底一點，比如退出王位繼承序列，可能有助於避免加劇混亂和複雜，而且應該也有利於梅根「更自由地投身政治事業」。

白金漢宮發言人聲明：「我們不予評論。（薩塞克斯）公爵不是王室成員，他的所有評論都是以個人名義發表的。」

BBC王室事務記者坎布爾（Sarah Campbell）認為，這起言論風波再次證明，哈里梅根的王室／非王室地位很難始終保持兼顧薩塞克斯公爵夫婦和王室的要求。