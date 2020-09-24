中國古董頻售天價：從英國人車庫驚現「乾隆酒壺」 講起
近年來，中國古董頻頻在海外拍出「天價」，這與中國買家有很大關係。
富有的中國人赴海外投資、回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶、請「國寶」回家的味道。
9月24日，一隻據信可能是乾隆年間的珍品小酒壺在英國德比郡漢森拍賣行，起拍10萬英鎊，11分鐘內即以39萬英鎊成交，成交價是指導價的近10倍。
漢森拍賣行最早估計，這件中國寶貝可能會賣到20000-40000英鎊之間，不久提升估價至15萬英鎊。
They say fine things come in small packages . This humble pot sold for £390,000 today ! We made a memory for one happy vendor who so nearly deposited it at a charity shop ! pic.twitter.com/sdVL6Wqpf8— Charles Hanson (@HansonsAuctions) September 24, 2020
結尾 Twitter 帖子, 1
今年早些時候，小酒壺的主人、一名51歲的英國男子疫情期間宅在家裏，有大把時間收拾車庫，竟然在車庫中發現這件家人一直稱作小茶壺的東西，而且，差點送進二手店！
目前買主的身份還沒有公開。但據漢森拍賣行介紹，24日拍賣中，共有來自世界各地的八位競拍者通過電話出價，最後酒壺被位於倫敦的買主購入。
漢森拍賣行的主人查爾斯·漢森說，「（酒壺）肯定算得上封城期間找到的最棒的寶物！」
賣主、那位仍未透露姓名的英國男子在拍賣後通過漢森拍賣行發表聲明說，「預備好了幾桶健力士，今晚會出去喝一杯，還要敬爺爺一杯！」
帝王古玩差點送到二手店
為什麼這麼說呢？
據這位中年男子介紹，這件古玩是他祖父在二戰期間從亞洲帶回來的，疫情期間閒來無事，他清理車庫時意外找到的。
這件15厘米的酒壺，看上去像一個茶壺，小巧精緻。所以， 家裏人一直管它叫茶壺。
過去多年，酒壺由這位男子的母親保管。母親把它擺在家中的陳列櫥中，但後來被裝在盒子裏放到了一位親屬的車庫中。
這名男子還說，剛從車庫裏找到「茶壺」的時候，本來想把它和其他物品一道送給當地的慈善店去，但又總覺著這個茶壺很特別。
為了保險起見，他決定還是讓當地的拍賣行給鑒定一下。但是，因為不敢肯定，又怕人取笑，他還帶了幾樣其他古董一道去估價。
經漢森估價師鑒定，它可能是在乾隆皇帝宮中使用過的18世紀的酒壺。
拍賣行的查爾斯·漢森（Charles Hanson）說，還有兩件「幾乎跟這一摸一樣」的酒壺古玩，它們分別存放於中國大陸和台灣的博物館中。
天價原因
近年來，中國古董頻頻在海外拍賣市場中以高價出手跟中國買家有很大關係。
這些富有的中國人赴海外投資回購流失文物的熱情空前高漲，有一種海外淘寶，讓藝術品回家的味道。
同時，他們資金實力雄厚，整體收藏專業知識也相對提升。
這可能是為什麼近年來拍賣場上中國古董藝術品屢創天價的原因。
英國米德塞克斯大學中國文化遺產管理專業導師湛旭華女士在接受BBC特約記者玉川採訪時曾表示，英國是歐洲最大的中國古董集散地。
她說，許多中國古董通過貿易、交流等手段，包括通過歐洲和香港等地轉輾流入英國。
英國市場的高價中國古玩
最近幾年僅在英國賣出高價的中國瓷器、古玩就有許多，其中包括：
- 2019年，清代乾隆年間的茶壺，雖然壺蓋有所破損，卻在10分鐘內賣出104萬英鎊的高價。英國多切斯特（Dorchester）的杜克拍賣行最初估價為1000至2000英鎊。但出人意料的是，最後賣價超出估價1000倍。
- 2017年，中國花瓶在英國伯明翰一家拍賣行拍賣，以預估價格的450倍成交，創下這個拍賣行140年來的最高紀錄。這家名叫「Fellows」的拍賣行說，他們最初估計花瓶能賣到1800英鎊，但最後以81萬英鎊成交。
- 2013年，英國西南部康沃爾的一座老宅拍賣傳家寶，其中一隻罕見珍貴的中國古董花瓶以近34萬英鎊成交，比預期價格高出三倍。
此外，英國老牌《鑒寶路秀》（Antiques Roadshow) 節目中，在過去幾年裏也曾發現過不少來自中國的古董。
而當中國文物動輒在國際市場上賣出天價的同時，也鼓舞了英國各地民眾試試手氣，看能不能從自己家中也找出那些被遺忘的中國文物。