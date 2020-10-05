英國入籍考試：巴西男子以威爾士語應考通過創下紀錄

圖像來源，Rodolfo Piskorski 圖像加註文字， 巴西人皮斯科爾斯基2013年到卡迪夫留學，從此愛上了威爾士

一名申請加入英國國籍的巴西男子成為第一個用威爾士語通過入籍英國考試的人。

卡迪夫大學（Cardiff University）講師，巴西人皮斯科爾斯基（Rodolfo Piskorski）表示，威爾士是他在英國唯一居住過的地方，所以他想要用威爾士語來參加入籍考試。

他表示，「入籍考試的題目看起來有點愚蠢，考試也不能讓你和社會更加融合，所以我想用威爾士語參加考試，給自己一個有趣的挑戰。」

「有人說威爾士語是一種很古雅的語言，但是對我來說，它很酷，很年輕，讓人興奮，這是我自己在卡迪夫的體驗。」

威爾士語

34歲的皮斯科爾斯基2013年到卡迪夫攻讀博士學位，兩年之後開始學習威爾士語。

皮斯科爾斯基還有一個意大利籍的伴侶，因此他已經擁有歐盟的居留權，但是他希望自己也能入籍英國，以避免英國脫歐之後的不明確前景。

他說，「入籍英國考試允許使用威爾士語，我想要體現有很多方式可以成為英國人，英國精神有很多不同的組成元素。」

皮斯科爾斯基今年1月以威爾士語參加了入籍考試，考試結果表明，他是第一個以威爾士語通過入籍考試的人。

圖像來源，Rodolfo Piskorski 圖像加註文字， 皮斯科爾斯基是第一個以威爾士語通過入籍考試的人

眾籌募款

接下來皮斯科爾斯基還面臨另一個挑戰，他必須繳納1500英鎊的各種入籍手續費用。

他聽從朋友的建議設立了一個網上眾籌募款活動，結果一個星期之內就募得了1400英鎊。

現在他募得了足夠的資金，希望申請入籍手續能夠順利進行，在年底英國脫歐之前完成。