英國維多利亞女王教女、黑人公主莎拉的傳奇故事

圖像來源，PA MEDIA/ENGLISH HERITAGE 圖像加註文字， 莎拉·福布斯·博內塔畫像

在西方一些國家，每年10月為「黑人歷史月」，屆時都會開展一些有關黑人歷史和文化的介紹和紀念活動。

結合今年10月的黑人歷史月活動，英國展出一幅肖像畫，畫中的人物是一位鮮為人知的年輕黑人女子，她就是英國維多利亞女王的教女 莎拉·福布斯·博內塔（Sarah Forbes Bonetta）。

這幅畫將在10月一整月在英國懷特島的奧斯本宮（Osborne House）展出。

西非公主

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 莎拉曾是西非一個部落的公主。

莎拉原本來自非洲的尼日利亞。5歲時，莎拉成為孤兒，後被賣為奴隸，輾轉來到英國。

歷史學家認為，莎拉的原名為Omoba Aina, 生於1843年，是西非部落約魯巴（the Yoruba tribe）人的一位公主。

1848年，莎拉年僅5歲，在一場「獵奴戰」中，她的父母被達荷美國王蓋佐（ Gezo, the king of Dahomey）抓獲並殺害。

年幼的沙拉淪為奴隸，任人買賣。

1850年，英國政府使者、海軍上尉弗雷德里克·福布斯（Frederick Forbes）抵達達荷美，達荷美國王把莎拉作為「外交禮物」送給當時的英國維多利亞女王。

來到英國後，Omba Aina改名為莎拉·福布斯·博內塔，福布斯是英國海軍上尉的姓，博內塔則是當時她來英國所乘坐的船隻的名字。

隨後她被引見給維多利亞女王，據說維多利亞對莎拉非常喜愛，形容她「敏銳且智慧」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 畫像是根據左面的這幅照片繪製而成的。

維多利亞女王見過莎拉好幾次，包括在懷特島的奧斯本宮，也就是本次肖像畫的展出地。

據資料記載，維多利亞女王十分喜愛莎拉，收她為教女，還為她出學費讓她受教育以及找人專門照顧她。

莎拉後來搬到布萊頓（Brighton），並嫁給了一位在塞拉利昂出生的富商詹姆斯·戴維斯（James Davies）。

盛大婚禮

當時倆人的婚禮引發全英國乃至國際間的關注和興趣。許多人聚集在大街上，希望能一睹這對新人的盛大婚禮場面以及來參加婚禮的富人嘉賓們。

婚後莎拉生了一個女兒，並以維多利亞女王的名字來命名。1880年，莎拉不幸死於肺結核，年僅37歲。

維多利亞女王后來還把莎拉的女兒收為教女。

黑人女畫家

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 繪製莎拉肖像的黑人女畫家漢娜

此次參展的莎拉肖像是由黑人女藝術家漢娜·烏佐（Hannah Uzor）的作品。

漢娜表示，希望能通過自己的畫筆描繪像莎拉這樣在英國歷史上被人忽略和遺忘的黑人歷史人物。

漢娜還說，薩拉肖像能在維多利亞女王的故居展出也非常令人欣慰。

漢娜希望通過展出肖像讓更多人了解莎拉的故事，以及維多利亞女王時代英國黑人女性地位的一些情況。