肺炎疫情：新冠傳染居高不下 英國諾丁漢居民爭睹班克斯新塗鴉

圖像來源，@URBANCANVAS 圖像加註文字， 一個小女孩模仿塗鴉壁畫的動作

英國塗鴉藝術家班克斯（Banksy）又有新作品，吸引許多人在諾丁漢（Nottingham）市中心街頭排隊爭睹他的創作。

這次的創作是一個用自行車輪胎當呼啦圈玩的小女孩的壁畫，牆壁旁邊的路牌柱子上還特別鎖上了一輛只剩下前輪的自行車。

這個壁畫就在一間美容沙龍的轉角外牆上，人們一開始發現的時候還在猜測是不是班克斯的傑作。

幾天之後，班克斯在社交媒體Instagram上張貼了這幅壁畫的照片，證實是他的作品，消息傳出後立刻有上百人在這裏排隊觀看班克斯的真跡。

爭相目睹

BBC記者皮塔姆（David Pittam）也到現場採訪，39歲的看護工鮑威爾（Jasinya Powell）對他表示，「諾丁漢就需要這樣的藝術作品。」

這是鮑威爾一生當中第一次親眼見到任何一件著名的藝術作品，他認為班克斯選在諾丁漢創作新塗鴉一定是別有一番考慮。

諾丁漢地方政府也表示，諾丁漢以俠盜羅賓漢（Robin Hood）聞名於世，班克斯在諾丁漢創作是「很棒的事」。

許多在現場排隊看畫的人表示，他們並不是藝術愛好者，但班克斯在他們居住的城市創作塗鴉，讓他們感到驕傲，並希望參與其中。

「苦中作樂」

圖像來源，BANKSY 圖像加註文字， 在新冠病毒疫情期間，班克斯在倫敦地鐵車廂內塗鴉

班克斯選擇諾丁漢創作塗鴉壁畫也許真的是有所寓意。

最近一段時間，諾丁漢因為新冠病毒傳染率居高不下而成為新聞報道的焦點。

就在班克斯壁畫的數米遠的距離外，一個郵筒因為被塞滿了新冠病毒郵寄檢測樣本而登上媒體頭條。

每個排隊圍觀班克斯新作品的諾丁漢居民都表示，班克斯在當地塗鴉給居民帶來鼓勵，在這艱難時刻，諾丁漢終於有讓人值得高興的事情發生。

而班克斯選擇以自行車作為創作主題也和當地有地緣關係。