英國父親搞笑寵物「垃圾」作品成網紅 為無家可歸者募捐的故事

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 每幅畫還配上幽默的台詞，這幅畫說總有一天另一隻貓一定會追上你，逮住你。

菲爾是英國西薩塞克斯郡的一名普通男子，沒想到，一次突發奇想的搞笑塗鴉卻讓他成了網紅，還為英國無家可歸者籌集到不少錢，而且作品供不應求，已經到了讓他不堪重負的地步。

原來，菲爾有一天在陪兒子塗彩畫時，閒著無聊自己也在一旁塗鴉，畫了一幅家裏寵物狗的畫，然后冠以」著名藝術家Hercule Van Wolfwinkle「的大作標籤發表到了臉書上，還在旁邊注上售價299英鎊。

菲爾這樣做完全出於搞笑，包括給自己所起的模仿繪畫大師的藝名。

但沒想到，他的臉書信箱中開始收到人們大量的求畫請求，而且都是認真的。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 「等哪天你畫了一張我家狗狗的真實畫像再來找我吧」。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 這幅畫的主人稱自己真不知是該哭還是該笑？

菲爾表示，人們對他的搞笑作品感興趣是覺得這些畫很好玩，讓他們開心，特別是在當前新冠疫情的大背景下。

於是，菲爾開始繼續作畫並把它們免費放到社交媒體上與人分享，每張畫下面還配上滑稽的假評語。

許多人願意出錢買這些畫，但菲爾覺得這些作品很爛、不能要人家的錢，於是設置了一個募捐網頁Just Giving,，建議人們為慈善機構捐款。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 這只狗說，太生氣了，即使數到10還是不說話。

短短5周內，菲爾就為無家可歸者慈善機構募到4903英鎊。

根據英國慈善機構Shelter的最新統計估計，英國的無家可歸者人數高達32萬人，而且還在增長，特別是新冠疫情期間，這一群體的生存狀況更加艱難。

菲爾希望能儘自己所能幫助無家可歸者，他一個星期作畫150幅，但仍有600個訂單排隊等候。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 眼睛都看斜了！

人們紛紛寄來自己寵物的照片，讓菲爾作畫。

但由於需求強勁，菲爾已經感到力不從心，因為自己畢竟還有一份全職工作。

菲爾不得不在自己的臉書上貼出告示，建議人們繼續給慈善機構捐款，同時可以把自己寵物照片發送給他。但由於需求過高，無法保證為他收到的每一張寵物照片作畫，只能採取抽獎式做法，抽到誰就算誰幸運。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 「簡直讓人大失所望」。

儘管這樣，菲爾收到的支持仍源源不斷。其中有一人就捐贈了」原價「299英鎊。

這一切都讓菲爾特別感動。他表示，這真的令人難以置信。

菲爾說，他下一個目標是募集到一萬英鎊，他會盡力所為，除非壓力太大不得不停止。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 一名顧客對菲爾給他寵物的畫像非常滿意（左），乾脆把它紋到身上。

菲爾表示，吃飽飯和居者有其屋是最基本的人權。

但由於經費減少，許多無家可歸者面臨困境，慈善機構的幫助是他們最後的救命稻草，關係到生死存亡。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 「幸虧我沒戴眼鏡」。

圖像來源，Hercule Van Wolfwinkle 圖像加註文字， 愛罵人的鸚鵡