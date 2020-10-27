肺炎疫情：英國研究發現新冠抗體短暫存在 有可能多次感染病毒

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， .

英國研究人員稱，感染新冠病毒後人體內的抗體水平「迅速消失」。倫敦帝國理工學院（The Imperial College London）研究小組發現，在6月至9月間，抗體檢測呈陽性的人數下降26％。

研究人員稱人體免疫力似乎在減弱，並且有多次感染新冠病毒的風險。這個研究的數據樣本來自36萬多名英格蘭人的兩輪抗體測試結果。抗體是人體免疫防禦的關鍵部分，可阻止病毒進入人體細胞。

第一輪測試期間，即6月底到7月初，每1000人中約有60人有抗體。但在9月的最新一組測試中，每1000人中只有44人的抗體呈陽性。這表明在夏季到秋季，有抗體的人數至少下降四分之一。

研究人員隨機在英國境內選取不同年齡和性別的志願者，請他們在家自測是否有抗體。

研究人員海倫·沃德教授（Prof Helen Ward）說：「（志願者）免疫力迅速下降，這距離我們第一輪（測試）只有三個月時間，而且帶有抗體的人數下降了26％。」

與年齡較小的年齡組相比，65歲以上年齡組跌幅更大；無症狀的人比感染過新冠病毒的人的跌幅更大。有抗體的醫護人員數量仍相對較高，研究人員認為這可能是由於醫護定期暴露於病毒環境。

抗體會粘附在新冠病毒表面，以阻止其侵入人體細胞，和攻擊餘下的免疫系統。

確切地說，抗體對免疫系統的意義仍舊未知。免疫系統還有例如T細胞等其他組成部分，後者也可能對抗擊新冠病毒起作用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， Y形狀的抗體會粘附在新冠病毒表面，以阻止其侵入人體細胞，和攻擊其餘的免疫系統。

但研究人員警告說，抗體傾向於預測誰會受到保護。

溫迪·巴克萊（Wendy Barclay）教授說：「我們看到抗體的存在，而且可以看出它們在下降，抗體本身有很好的保護性。從證據的平衡性來看，看起來好像免疫與抗體下降的速度相同，這表明免疫力在減弱。」

人類會在生活中多次感染另外四種冠狀病毒。比如患普通感冒，人每6到12個月就會重新感染一次。

全球範圍內二次感染新冠病毒的案例很少。但研究人員警告說，這可能是由於人體免疫力在三月和四月這段高感染率時期後才開始減弱。

即使免疫力確實下降，（科學界）希望二次感染比第一次感染症狀輕。因為身體應該對第一次染毒有「免疫記憶」，並知道如何抵抗病毒。

研究人員說他們的發現不會讓疫苗希望破滅，有效的疫苗可能比自然感染更有效。

另一位研究人員格雷厄姆·庫克教授（Prof Graham Cooke）說：「第一波疫情後英國大部分地區沒有產生保護性免疫。對疫苗的需求仍然很大，本次研究數據並未改變這個現實。」

英國諾丁漢大學的喬納森·鮑爾（Prof Jonathan Ball）教授對調查結果發表評論說：「這項研究證實人們的懷疑：隨時間推移抗體發生變化，特別是在高危的老年人群中會下降。」

但他說，更好地了解「保護性免疫力」仍然很重要。愛丁堡大學的埃莉諾·萊利教授（Prof Eleanor Riley）表示，現在認為免疫力不能持久還為時過早，但「數據確實讓人擔心自然感染新冠病毒產生的抗體和其它季節性流感一樣，只能短暫存在。」