兒童教育：「無聊」對小孩原來並非壞事

圖像加註文字， 我們在生命一開始就會經歷無聊

很多現代的家長，「虎馬虎爸」可能都希望自己小孩時時刻刻都有事情做，以免得他們因為無聊、遊手好閒而調皮搗蛋或錯過了學習機會。

然而，英國教育專家則指出，其實一定的無聊時間對孩子來說並非是件壞事，可以激發想象力和潛在創造力，對培養未來生活技能有好處。

英國中央蘭開夏大學心理學資深講師、《無聊科學》一書的作者桑迪·曼恩（Sandi Mann）是這方面的專家。

桑迪認為人們無需對無聊過於擔心，尤其是孩子家長們。

桑迪表示，如果她能給家長們一項建議就是：不要害怕無聊，要讓它進入你和孩子的生活。

什麼是無聊？

圖像加註文字， 化無聊為遊戲

首先，凖確理解無聊的含義可以幫助人們更積極地看待它。

桑迪解釋說，無聊是一種無法滿足大腦刺激的情緒狀態。也就是說，如果你想找點自己感興趣的事但又得不到滿足，就會為此感到苦惱，繼而產生無聊心理。

桑迪進一步表示，我們在生命一開始就會經歷無聊，例如，嬰兒在試圖了解周圍世界的時候會不斷地尋找外部刺激，這是件好事。

如果我們能學會如何積極對待無聊就能激發創造力。它可能意味著在短期內不會立即帶來滿足感的一些活動，但其影響可能會更持久。

桑迪表示， 作為家長你可能會擔心自己未能給孩子帶來足夠的大腦刺激，但人們需要給孩子留一點空間，並鼓勵他們自己尋找讓他們覺得有趣的事情來解除無聊困擾。

無聊的好處

圖像加註文字， 建立一個藏身角落

因此， 你認為很枯燥無聊的時候，其實對孩子的發育則有潛在益處，關鍵是方法要得當。

桑迪解釋說，無聊最主要的好處是激發創造力。要給孩子留有空間，讓他們的大腦隨意馳騁、幻想、做白日夢。讓他們自己想主意，動手實驗，並掌握主動權，自己解決問題。

這樣，他們就會去冒險、激發他們的創意性思維，有利於發揮他們的想象力。這一切將對他們的未來有幫助。

如果他們能自己掌握擺脫無聊的方法，在他們長大成人後也將會有能力更好地應付困境。

桑迪表示，這不僅對孩子有好處，家長也會跟著受益。因為這樣你就不會時時擔心孩子無事可做，自己也可以放鬆些。

家長也可以利用這一時間立足當下，找點能刺激你大腦的創新方法，使你感到更鎮定和更滿足。

積極利用無聊

桑迪表示，無聊的最大好處是你不必做太多事情，不用擔心非要有高科技的玩具以及有組織的活動等，把這些都放置在一邊。

桑迪建議家長們給自己小孩留點無聊的時間，讓他們自己學會如何對付無聊，並想辦法擺脫無聊，這樣就會激發他們的創造力。

以下是桑迪給家長們的一些具體建議：

用家裏的回收物品做道具：讓孩子發揮創意和想象力。讓孩子告訴你他/她決定做什麼手工，怎麼做？

讓孩子到室外玩耍：你可以通過窗戶觀察他們對什麼感興趣，並就此向他們提出許多問題，看他們怎麼回答。

讓他們自己建一個藏身角落：然後鼓勵孩子敘述一下他們正在做什麼，讓他們充分發揮想象力。

自己發明遊戲：輔助孩子自己發明遊戲，建立一個幻想世界，並跟他們一起融入其中。

探尋大自然：戶外大自然為兒童提供無限機遇，比如，和他們一起觀察天上的雲朵；聆聽有趣的聲音或是在花園或附近公園裏做一個收集角落等。