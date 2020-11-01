新冠疫情：英格蘭將再度封鎖至少四周

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 約翰遜首相宣佈，英格蘭將再次實行全面封鎖措施以控制疫情。

英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson）宣佈，為防控急速上升的第二波新冠疫情和保護全民健康醫療系統（NHS），將從下周四（11月5日）起在英格蘭地區實行四個星期（至12月2日）的全面封鎖措施。

但英國內閣辦公廳蘭開斯特公爵領地事務大臣戈夫（Michael Gove）稱，他真誠希望封鎖措施能在12月2日結束，但表示如果情況沒有得到控制，不排除延長封鎖日期。

戈夫對BBC《安德魯·馬爾》（Andrew Marr Show）節目表示，此舉是為了把病毒基本傳染率（R rate）降低到1以下。

封鎖期間，所有餐館、酒吧、健身房、非必需品商店將一律關閉，但學校、大學，超市等場所仍然繼續開放。

英國除英格蘭地區外，英國的蘇格蘭，威爾士和北愛爾蘭各有不同時間和規定不同的地區防疫和封鎖措施。

目前，英國各地視當地的疫情情況已經實行了從一到三的三級管制措施，級別越高說明疫情越嚴重。

可能會延長

約翰遜首相表示，12月2日全面封鎖措施結束後將重新回到目前的三級管制措施。

但戈夫強調，封鎖會不會延長到12月2日以後要取決於情況需要，並以事實做指導。

圖像加註文字， 英國內閣大臣戈夫表示，封鎖措施很可能會延長超過四周（12月2日）。

戈夫在早些時候對天空新聞台（Sky News）表示，封鎖禁足措施可能會延長到12月2日以後。

他說， 這樣做一是為了把傳染率控制在1以下；二是為保護NHS不至於全面癱瘓。

新封鎖措施

新封鎖措施意味著，所有人在沒有必要情況下不得出門。

屆時，在英格蘭地區除上學、看病、做無法在家完成的工作、需要出門購買生活必需品和跑步鍛煉身體等情況之外，盡量要呆在家中。

人們不能再隨便串門，但單獨居住的人士可以和另外的獨居朋友或一家人組成排它性互助小組繼續來往。

酒吧、餐館將關閉，但允許外賣服務。

所有非必要的旅行和假期都不允許，包括在英國國內以及出國旅行。

突破100萬

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 屆時，所有餐館和酒吧將關閉。很多年青人在封鎖前外出聚會。

英國目前每天新感染病例平均2萬以上，而新冠總確診病例已經超過100萬，死亡人數超過46000。

英國是繼美國、印度、巴西、俄羅斯、法國、西班牙、阿根廷和哥倫比亞後，第9個病例突破百萬的國家。

除英國外，歐洲還有許多國家疫情也都十分嚴重，包括法國、德國、西班牙、比利時在內的多國都在經歷第二波疫情，其中，最嚴重的當屬法國和西班牙。

根據BBC看到的一個政府疫情模型顯示，如果不進行任何干預措施，英國新冠死亡人數每天就有可能會達到4000人以上。