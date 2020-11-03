英國安全預警全面升級決策的四大原因

圖像來源，AFP/Getty Images

法國尼斯和奧地利維也納相繼發生恐怖襲擊事件之後，英國政府宣佈提升安全預警級別為「嚴重」。有分析指出，英國今冬除了有出現恐怖襲擊的可能之外，其它潛在安全威脅也不少。

據悉，政府已經通知英國各地警察總監，要為今冬各地因新冠疫情封城、冬季流感，以及可能出現的脫歐混亂和恐怖襲擊等四亂合一做好必要的應急凖備。

英國內政大臣帕特爾（Priti Patel）在解釋提升安全預警級別決定時說，公眾應該「提高警覺」，但是沒有必要「過度緊張」。

她說：「（政府）這一決定是上周法國和奧地利發生了可怕事件之後的一個預警步驟，並非基於任何具體的威脅」。

帕特爾還表示，伴隨預警級別調升，有關部門已開始相應的安保措施調整。她也同時呼籲公眾提高警惕，及時向警方通報任何可疑的人和事件。

英國安全預警級別

據悉，英國政府提升安全預警級別的決定的根據是負責國內安全的軍情五處（MI5）麾下一個獨立情報分析部門——聯合恐怖主義分析中心（JTAC）所提供的最新建議。

英國的安全預警五個級別依次是：

低 （low）發生襲擊可能性不大

中 (moderate)有發生襲擊的可能但機率不大

高 （substantial）襲擊可能發生

嚴重 （severe）襲擊非常可能發生

危急 （critical）襲擊極有可能近期發生

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 維也納街頭的奧地利武裝警察

BBC國內事務特派記者卡西亞尼（Dominic Casciani）說，政府將安全預警從「高級」提升為「嚴重」，也就是5級中從3提升到4，意味著根據安全部門所掌握的情報來看，英國似乎「很可能」會發生恐怖襲擊。

他進一步解釋說，這些安全級別對於普通公眾來說似乎很抽象、很模糊，但是對於公共和國家安全系統的人士來說，這一級別調整背後涉及到一系列綜合與系統性的情報評估以及專業人士對國際情勢和周邊國家安全態勢的判斷與分析。

特別是在接連有恐怖襲擊者在英國周邊國家發動襲擊得手並造成嚴重人員傷亡之後，專業分析認為有更多潛在襲擊者可能決定效仿的機率大幅上升。在法國與奧地利恐襲事件後，英國所掌握綜合安全威脅指數很可能被較大幅度提升，因此成為促成政府決定調升預警級別。

另外有分析指出，除公布襲擊的隱患之外，英國今冬還有以下幾個安全隱患：

新冠疫情第二波導致英國各地再度開始「封鎖」，開始引發不同程度的民意反彈，甚至出現一些反對和抗議活動；

新冠疫情、冬季流感也可能同時給英國的公共醫療系統造成壓力，導致某些地方出現治安狀況；

一月脫歐過渡期結束可能出現的邊界或供應鏈混亂等狀況。

預警級別提升的實際影響

對多數普通民眾來說，安全預警級別調升的直接影響可能是會在一些公眾場合更多地見到巡邏警力，特別是持槍武裝警力。

一些組織與個人也可能會得到特別示警和加強的安全保衛，比如某些可能被認為受到潛在威脅的教會或信徒個人等。