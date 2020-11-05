BBC考驗情侶關係：《僅此一晚》戀人與別人約會的「後果」

圖像加註文字， 埃利奧特（男）與波比（女）

跟別人約會能解決你和戀愛伴侶之間的一些問題嗎？如果你的戀人去跟別人約會，你還必須在一旁觀看，感受如何？

聽上去像噩夢一般，是嗎？BBC三台一檔名為「僅此一晚」（Just One Night）的約會節目，就是要看看這樣做的結果會如何。

參加實驗的共有六對情侶。每對情侶都各自有因，比如，有些情侶是第一次確立戀愛關係，想知道自己是否選對了人；另外一些情侶希望能把關係往前推進一步，比如開始同居，想測試一下雙方是否真的匹配。

而對波比（Poppy）和埃利奧特（Elliot）來說，參加的動機則是信任問題。

波比之前曾經歷過一段不太愉快的戀情，因此總使她感到焦慮，為此也影響了她與新男友埃利奧特的關係。波比擔心，這會讓埃利奧特遠離自己。

情侶實驗幾個月過後，BBC記者加利爾（Thea de Gallier）採訪了波比和埃利奧特，一探究竟。

波比如是說：

圖像加註文字， 波比與男友在一起參加BBC節目《僅此一晚》的拍攝。

由於之前的一段戀情，我覺得自己的確有一些問題。但我不想把自己劃歸為沒有安全感（insecure）這類人。話雖如此，在我和埃利奧特的新戀情中，我的這種不安全感還是表現出來。只要有相似的事發生，一下子就讓我們的關係倒退一大截。

埃利奧特是一個特別放鬆的人，他也沒什麼嫉妒心，所以我剛開始很難適應。

BBC的實驗節目讓我認識到我以前的表現。我應該更放鬆一些，對他多一些信任。

參加這個節目，親眼看到你的戀人跟別人約會，讓我更能反省自己。我意識到我不想看到這一幕發生。但如果我還是像以前那樣行事，我就會把他越推越遠，這可能就會成為現實。

看見他與別人約會感覺特別糟糕，這是你不想看到的，特別是親眼看到這一切的發生，讓我情緒有點失控。我會情不自禁地想，如果男友真跟那個女孩好了怎麼辦？

這一節目絶對讓我們的關係更近了。我不想失去男友，不想再陷入同樣境地。我必須要信任他。該發生的事總會發生的。

我越緊張、有壓力，我們之間的分歧就越大。通過這個節目我對自己的了解更多了，這也幫助恢復我的自信心。

同時，我也非常感謝他們給我安排的那位約會男孩，他非常開放和友善，對我個人以及我與男友的關係幫助非常大。我們現在還經常和他通話。

同時，我們也想跟那位在節目中與埃利奧特約會的女孩見面，雖然目前還沒有機會見。

埃利奧特這樣說：

圖像加註文字， 埃利奧特與另外一名女孩約會。

在參加節目前只是覺得很好玩，但到了現場一切都變得更真實。我今後還會再參加電視拍攝，但也許不是跟我們情侶有任何關係的內容。

拍攝開始時，我和波比剛剛確立戀愛關係兩、三個月。波比總是有各種擔心，雖然談不上討厭、但還是有點讓人煩。

聽說BBC製作這個節目時，我們就想試試，看結果會怎樣。現在，5個月過去了，我們仍在一起。

當我看到波比和她的約會對象時也有點受不了，我記得他留著長髮，跟我不太一樣。當他從我面前走過時，我心想，這會挺有意思。

同時，我也在想這是實實在在發生的事，波比跟別人約會，而我也正在跟另一位女孩在一起，感覺有點怪怪的。

實驗約會結束後，我回到酒店房間，感覺也是很怪。還有種不確定感。為了拍攝，工作人員拿走了我的手機。我腦子像過電影一樣。

我在想，它只不過是個電視秀，沒有關係。但卻感覺如此真實、魔幻，以至於我都忘了是在拍電視。

我和波比在新冠封鎖期間一直住在一起，大約有4個月了，感覺還不錯。我們在一起做了不少事，也認識到我們想做什麼，我們也希望將來能一起多旅行。

我們倆人都很有創意，我想去旅行並用鏡頭拍攝世界。波比擅長作畫。我們都想在各自領域有所發展，並相互支持。