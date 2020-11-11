戴安娜王妃生前採訪事件：BBC前主席稱「烏雲籠罩在BBC新聞工作上方」

圖像加註文字， 馬丁·巴希爾與戴安娜王妃所做的採訪於1995年在《廣角鏡》節目上播出。

戴安娜王妃（Princess Diana）弟弟厄爾·史賓賽（Earl Spencer）日前稱，BBC記者在1995年為說服戴妃接受採訪，利用偽造銀行文件，這一說法引起外界關注。前BBC主席邁克爾·格拉德（Michael Grade）於11月9日表示，這項指控是「一個非常非常嚴肅的問題」。

BBC已經承諾，將就史賓賽提出的說法發起一項調查。

史賓賽稱，當時擔任BBC《廣角鏡》（Panorama）節目記者的馬丁·巴希爾（Martin Bashir）對高級王室成員做出了虛假及誹謗性主張。

格拉德勳爵稱，BBC現在應該要求自己承擔起責任。

「現在有一片非常黑暗的烏雲籠罩在BBC新聞工作的上方，」格拉德勳爵9日在BBC廣播四台的World at One節目上表示。

「由於厄爾·史賓賽、第四頻道（Channel Four）與《每日郵報》（Daily Mail）提出了問題，作為結果這必須要得到解決。」

「需要立即宣佈啟動一項獨立調查，調查結果需要被公開。」

第四頻道在上月播放了一部名為《戴安娜：那場訪談背後的真相》（Diana: The Truth Behind the Interview）的紀錄片，上周，《每日郵報》刊發了厄爾·史賓賽的主張。

「非常嚴肅對待此事」

1995年那次採訪吸引了近2300萬人收看《廣角鏡》節目。

在那次訪談中，戴安娜王妃說出了那句著名的語句，「這段婚姻裏有我們三個人」。她當時指的是威爾士親王（Prince of Wales）查爾斯王子（Prince Charles，查理斯王子）與卡米拉·帕克·鮑爾斯（Camilla Parker Bowles）二人的關係。

當時戴安娜王妃與查爾斯王子已經分居，但尚未離婚。

BBC王室事務記者約翰尼·戴蒙德（Jonny Dymond）表示，據《每日郵報》報道，厄爾·史賓賽稱自己與巴希爾在訪談兩月前所做的筆記「令人震驚」。

圖像加註文字， 1995年的那場訪談共有近2300萬人收看。

我們的記者表示，他們似乎記錄下了巴希爾「針對王室成員及其工作人員編造一個又一個謊言，根據厄爾·史賓賽的說法，這一切都是為了試圖贏得他和他姐姐戴安娜的信任」。

《每日郵報》形容稱，巴希爾當時的說法是「荒謬的謊言」，其中包括聲稱戴安娜的私人信件被打開，她的車輛被追蹤，她的電話被監聽。

其他主張還包括，戴安娜的安保人員正在針對她進行密謀，她的好朋友背叛她向媒體洩露消息。厄爾·史賓賽本周表示，如果他沒有看到那些虛假的銀行文件，他絶對不會將巴希爾介紹給他姐姐。

《每日郵報》稱，那些偽造文件錯誤地聲稱，兩名高級隨從人員被安全部門收買，以收集針對他姐姐的情報。

BBC已就偽造的文件進行道歉，但BBC堅持表示，他們「在她參與採訪的決定中沒有起到任何作用」。

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）9日表示，BBC正「非常嚴肅對待此事，我們希望得到真相」。

「我們正在委托進行一次強有力且獨立的調查，」戴維稱。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， BBC稱，巴希爾目前正在從心臟手術及Covid-19引發的併發症中恢復。

一名BBC發言人表示，目前擔任BBC宗教事務記者的巴蒂爾身體狀況不佳，無法做出回應。

「在他的醫生的要求下，馬丁·巴希爾已經停止工作。他正在從四次心臟搭橋手術中恢復，而且在今年早些時候感染Covid-19後患有嚴重併發症，」該發言人表示。

格拉德勳爵稱，巴希爾的醫療狀況「是一個次要問題」，這個問題「對他和他的家人來說顯然是重要的」。

但他強調，公眾理應得到一個在那場著名採訪發生前「誰在什麼時間知道的是什麼」的時間線。

圖像加註文字， 邁克爾·格拉德勳爵曾於2004年至2006年擔任BBC主席。

「現在可能會有非常好的答案，BBC也可能會以在此事中完全清白收場，但有這麼多問題被提出，只有一種方法可以解決這件事情，那就是進行一項會被發表的獨立調查。」

11月9日至10日，英國獨立電視台（ITV）將播放一部紀錄片，其中一名平面設計師表示，他被要求製造了那些偽造的銀行文件。這名人士名為馬特·維斯勒（Matt Wiessler），他稱自己被當成了一隻替罪羊，要求得到一個道歉。

維斯勒表示：「我比較清楚地感覺到，在這個故事中我是那個會成為替死鬼的人。」

「我想要的只是BBC在這種情況下站出來，誠實地做出一個道歉。因為這已經產生了巨大影響。」