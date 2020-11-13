香港立法會泛民主派總辭風波：英國「考慮制裁」中港官員

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 胡志偉（中央灰色西服）帶領香港民主黨議員向媒體記者揮手話別。

就香港立法會泛民主派議員宣佈總辭風波，英國批評中方做法違反《中英聯合聲明》，並表示「考慮制裁」中港官員，作為回應的一部分。

北京則再次反擊倫敦言論「不負責任」、是「干涉內政」。

英國「考慮制裁」

針對香港立法會4名民主派議員被中國全國人大常委會取消資格、引發香港民主派議員總辭事件，英國已經連續兩天發表聲明批評北京。

外交大臣多米尼克·拉布（Dominic Raab；英國駐港澳總領館漢譯名：藍韜文）星期三（11日）稱，北京此舉是「騷擾，窒息」香港民主派，損害中國國際形象與香港長期穩定；次日，拉布再指責北京「明顯違反具法律約束力的《中英聯合聲明》」。

英國外交部當天傳召中國駐英國大使劉曉明，表達英方的深切關注。

同一天，英國外交部亞洲事務國務大臣奈傑爾·亞當斯（Nigel Adams）在議會下議院緊急質詢會上說，這是自1997年以來，英國第三次認定中國違反《聯合聲明》，也是過去六個月內第二次作出此判斷。

亞當斯說，英國將「繼續考慮」使用「馬格尼茨基式」制裁、回應中、港事態這一最新發展。

針對有議員提問，英國是否會制裁香港行政長官林鄭月娥，亞當斯回答，目前給出具體人名為時過早。

什麼是「馬格尼茨基式制裁」？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 馬格尼茨基

7月，英國外交大臣宣佈啟動《全球人權制裁條例》。這是英國政府對全球各地侵犯人權的個人和組織機構實施制裁措施的法律基礎。

它的目的包括威懾和究責，制裁目標是在本國嚴重違反《聯合國人權公約》的政府機構、組織或代表政府行動的個人。

英國推出條例的同時，宣佈對四個國家的49人和2個機構實施制裁。分析說，這標誌著英國建立了自主獨立的全球人權制裁機制。政府官員希望此舉有助於英國樹立全球人權捍衛者的形象。

這一條例被視作英國版馬格尼茨基法案。

馬格尼茨基生前是俄國律師和稅務稽查官，從事調查腐敗案。他發現一批內務部官員的貪腐行為後被關進監獄，據悉在獄中受到毒打，不許家人探監，也不許就診治療，2009年在獄中去世，享年37歲。

他就職的資產管理公司Hermigate Capital首席行政官布羅德（Bill Browder）認為對馬格尼茨基之死需要負責的那些人在俄國不可能受到懲罰，但許多莫斯科高官都很富有，而且經常到歐美旅遊，因此對他們實施制裁是有效的懲罰。為此他致力於推動美國國會立法。

美國《全球馬格尼茨基人權問責法》（The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act）2012年在眾議院通過，2015年在參議院通過，2016年附加在年度國防授權法中稱為法令。該法案授權美國政府對違反人權及國外顯著腐敗人士實施制裁，例如禁止入境、凍結並禁止官員在美國的財產交易。

先後通過了自己國家版本的馬格尼茨基法案的國家還包括：毗鄰俄國的拉脫維亞、立陶宛和愛沙尼亞；加拿大和科索沃。

其他國家迄今有何表態？

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國外交大臣

英國外交大臣做出反應的通天，歐、美其他國家也各有反應。

在美國，國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）周三警告，華府不排除進一步對參與窒礙香港自由人員施加制裁。

歐盟12日批評中國人大常委會的決定對香港自治和政治多元構成沉重打擊，要求北京馬上撤回該決定。

加拿大政府12日則表示，針對中國推行港版《國安發》，將調整政策、讓香港年輕人更容易到加拿大留學、工作。

中國：《聯合聲明》已經「履行完畢」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 楊岳橋、郭家麒、梁繼昌和郭榮鏗（左至右）即時喪失議席。

中國再次敦促「少數國家」停止干涉包括香港事務在內的中國內政 。

11月13日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上說，「注意到在中國全國人大作出有關決定之後，英國、澳大利亞等少數國家，在這個問題上發表了不負責任的、指責中方的言論。」

發言人還說，有關國家借香港特區立法會議員資格問題做文章，是對中國內政的粗暴干涉，嚴重違反國際法和國際關係基本凖則。中方已就此提出嚴正交涉。

具體到英國指責中國違反《中英聯合聲明》，汪文斌稱，英方反覆拿中英聯合聲明來說事，我要強調的是香港回歸祖國後，中英聯合聲明中所規定的與英方有關的條款已全部履行完畢。