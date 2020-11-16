英國外交官在重慶勇救落水女生，中國網友點讚「英雄」

圖像加註文字， 史雲森（中）是英國駐重慶候任總領事。

61歲的英國駐重慶總領事史雲森（Stephen Ellison）周六（11月14日）在重慶一處小鎮河邊散步時，發現一名24歲的年輕女子落入水中。

目擊者拍攝的視頻顯示，女子先在湍急的水流中掙扎，隨後消失在行人橋下。不久後，她臉朝下浮在水中，顯然已失去知覺。

史雲森脫下鞋子，跳入水中營救。他將那名女生翻過身，將她的頭托出水面，向後遊向陡峭的河岸。

「她當時失去了知覺，沒有呼吸，有好一會兒，我們都擔心發生了最壞的情況。但當我們回到岸邊時，她又開始呼吸了，」史雲森對BBC說。

在史雲森施救的同時，岸邊旁觀者向其拋下一個帶有繩索的救生圈。他將女生送到安全地帶，隨後遊到淺石灘上爬上岸。感激的村民們給了他幹衣服和熱飲。

史雲森表示，這名來自武漢、現就讀於重慶大學的學生對這次落水經歷感到驚嚇，目前在康復中。

這名女學生非常感謝他，並邀請他下周末與其家人共進晚餐。

16日，英國駐華使館推特發帖說，所有人都為重慶領事史雲森的舉動感到「無比驕傲」。

英國駐重慶總領事館同天也發佈公告稱，史雲森對村民向他提供的照顧表示感謝。

來自紐卡斯爾（Newcastle）的史雲森目前是英國駐重慶領事館的候任總領事，他在重慶的主要職責是向中英雙邊貿易合作提供支持。

史雲森已在中國生活和工作了9年。2014年加入英國駐華大使館之前，他曾在企業擔任工程師。

據報道，他曾在去年的北京國際鐵人三項賽中獲得年齡組冠軍，並酷愛滑雪、單車等體育運動。

「在中國我們叫他英雄」

BBC中國媒體分析師 凱麗（Kerry Allen）

過去一年，由於在香港、科技公司華為和新冠疫情等問題上的爭端，中英兩國關係迅速惡化。

然而，在中國社交媒體上史雲森收獲了很高的評價。因為他救了這名據報道在拍照時摔倒落水的學生，網友們稱讚他是一個「英雄」、「榜樣」和「值得欽佩」的人。他還被稱為「大叔」，這個詞幾乎很少用來形容外國人。

「在英國，你會叫這樣的人騎士；在中國，我們叫他英雄，」一名微博用戶說。

「這麼大的官親自下水救人……，這樣的人我們喜歡，」另一位網友寫道。

這段當地人手機拍攝的視頻被官方媒體《環球時報》和「梨視頻」發佈到網上後，瀏覽量已經超過100萬次。這也讓當地人對自己如何看待外國人進行了一番自我反思。

儘管最近對英國有負面情緒，但很多中國人表示，他們對「這麼多（本地）人在看，卻沒有一個人自己下水幫忙」感到「震驚」。

這樣的場景在中國並不罕見——當事件發生時一群人在旁邊圍觀。許多人擔心，貿然參與可能會導致自己受到牽連。在以前發生過類似情況的地方，許多人曾辯論中國是否存在「道德」問題。