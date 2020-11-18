英國脫歐：最後期限逼近 談判進展程度如何

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）表示，英國和歐盟將來的雙邊合作應該是「開放而公平」的

新冠病毒再度反撲、美國大選結果難產之際，英國脫離歐盟的最後期限一天天逼近 — 到了2020年12月31日，如果沒有達成協議，那麼就意味著「硬脫」，也就是最壞的無協議脫歐。

脫歐進程今天到了哪一步？現在是什麼狀況？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 法國漁民到英國水域捕魚，從明年1月1日起就有新的規定，但目前英國和歐盟還沒有談成協議

先複習一下......

英國實際上是2020年1月31日退出歐盟的。根據規定，有11個月過渡期，到2020年底前原來的各項規定仍然有效，對尋常百姓來說生活照舊。

當然，因為新冠肺炎疫情，這一年全世界的生活都很不尋常。

對於英國脫歐這件事，11個月過渡期的目的是為雙方提供喘息的空間，在這段時間裏就脫歐後的各項協議展開談判。

脫歐協議將左右英國與歐洲鄰國未來的關係，最關鍵的領域是貿易和移民。

這些談判將為新的英歐關係確立新的規則。當然，無論有沒有新的規則，英國和歐盟都將於2021年1月1日開始新的雙邊關係。

有一點很重要：任何協議都需要雙方議會的批准。因為聖誕節已經在地平線上，所以談判的時間所剩無幾。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 歐盟委員會主席馮德萊恩9月強調，北愛協定」必不可少「。北愛協議是脫歐進程中剩下的難關之一

那麼談判進展如何？

目前正處於停滯狀態。

各項談判從3月開始，但一直磕磕碰碰。整個夏天，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）一直在說似乎不大可能達成協議，而英國則強硬地表示完全不怕談判破裂。

顯然不是正能量。

主要徵結還是捕魚 — 歐盟漁船在英國水域捕魚的准入權益 — 和政府補貼政策。

歐盟通常不允許政府向倒閉的公司提供救助補貼。脫歐後的英國是否可以補貼本國企業，是談判中的一個難題。

另外一個棘手難題涉及北愛爾蘭和愛爾蘭共和國的邊境。英國脫歐之後，那裏就是英國和歐盟的邊境，適用涉及進出口貿易、海關和人員跨境流動的規則協議。

但是，英國政府9月份公布了一項有爭議的法案 — 內部市場法案，可能會推翻早先已經與歐盟簽署的脫歐協議條款，導致歐盟不滿。歐盟關注的是未來的北愛爾蘭邊境。

11月23日雙方在布魯塞爾繼續談判，談判桌上還是那幾個頑固不化的徵結。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 無協議脫歐的後果之一是過境需要簽證或其他形式的入境許可，貨物要接受邊檢，還要繳納關稅

接下來會發生什麼？

這個問題含金量很高，可以說價值數百萬歐元。

如果12月31日前達不成雙邊貿易協定，英國不再享受歐洲單一市場和關稅聯盟的各項特權，跟歐盟的貿易關係就跟英國和美國、中國之類經濟體的貿易關係一樣。

具體來說，原來沒有關稅的商品和服務進出口將有關稅和邊檢，貿易商、零售商和消費者都會看到物價上漲。海關邊檢很可能導致邊境口岸擁堵、延誤。

無協議脫歐情況下，英國和歐盟的貿易活動遵從世界貿易組織（WTO）規則，意味著各種關稅和限制。在經濟倍受新冠疫情打擊的情況下，關稅很可能帶來雪上加霜的效果。

對於有些至關重要的經濟領域，可能會出台一些緊急措施，臨時規定，以防無協議脫歐造成混亂和破壞。

英國和歐盟對於達成某種基本協議的可能性還抱有希望。關鍵在於兩邊的政治決策者必須迅速、果斷地做出必要的讓步。

協議談妥、簽署之後，需要變成法律文件，翻譯成各種語言，提交各國議會批准。這一切都必須在12月31日前完成。