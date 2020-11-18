英國脫歐：最後期限逼近 談判進展程度如何
新冠病毒再度反撲、美國大選結果難產之際，英國脫離歐盟的最後期限一天天逼近 — 到了2020年12月31日，如果沒有達成協議，那麼就意味著「硬脫」，也就是最壞的無協議脫歐。
脫歐進程今天到了哪一步？現在是什麼狀況？
先複習一下......
英國實際上是2020年1月31日退出歐盟的。根據規定，有11個月過渡期，到2020年底前原來的各項規定仍然有效，對尋常百姓來說生活照舊。
當然，因為新冠肺炎疫情，這一年全世界的生活都很不尋常。
對於英國脫歐這件事，11個月過渡期的目的是為雙方提供喘息的空間，在這段時間裏就脫歐後的各項協議展開談判。
脫歐協議將左右英國與歐洲鄰國未來的關係，最關鍵的領域是貿易和移民。
這些談判將為新的英歐關係確立新的規則。當然，無論有沒有新的規則，英國和歐盟都將於2021年1月1日開始新的雙邊關係。
有一點很重要：任何協議都需要雙方議會的批准。因為聖誕節已經在地平線上，所以談判的時間所剩無幾。
那麼談判進展如何？
目前正處於停滯狀態。
各項談判從3月開始，但一直磕磕碰碰。整個夏天，歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）一直在說似乎不大可能達成協議，而英國則強硬地表示完全不怕談判破裂。
顯然不是正能量。
主要徵結還是捕魚 — 歐盟漁船在英國水域捕魚的准入權益 — 和政府補貼政策。
歐盟通常不允許政府向倒閉的公司提供救助補貼。脫歐後的英國是否可以補貼本國企業，是談判中的一個難題。
另外一個棘手難題涉及北愛爾蘭和愛爾蘭共和國的邊境。英國脫歐之後，那裏就是英國和歐盟的邊境，適用涉及進出口貿易、海關和人員跨境流動的規則協議。
但是，英國政府9月份公布了一項有爭議的法案 — 內部市場法案，可能會推翻早先已經與歐盟簽署的脫歐協議條款，導致歐盟不滿。歐盟關注的是未來的北愛爾蘭邊境。
11月23日雙方在布魯塞爾繼續談判，談判桌上還是那幾個頑固不化的徵結。
接下來會發生什麼？
這個問題含金量很高，可以說價值數百萬歐元。
如果12月31日前達不成雙邊貿易協定，英國不再享受歐洲單一市場和關稅聯盟的各項特權，跟歐盟的貿易關係就跟英國和美國、中國之類經濟體的貿易關係一樣。
具體來說，原來沒有關稅的商品和服務進出口將有關稅和邊檢，貿易商、零售商和消費者都會看到物價上漲。海關邊檢很可能導致邊境口岸擁堵、延誤。
無協議脫歐情況下，英國和歐盟的貿易活動遵從世界貿易組織（WTO）規則，意味著各種關稅和限制。在經濟倍受新冠疫情打擊的情況下，關稅很可能帶來雪上加霜的效果。
對於有些至關重要的經濟領域，可能會出台一些緊急措施，臨時規定，以防無協議脫歐造成混亂和破壞。
英國和歐盟對於達成某種基本協議的可能性還抱有希望。關鍵在於兩邊的政治決策者必須迅速、果斷地做出必要的讓步。
協議談妥、簽署之後，需要變成法律文件，翻譯成各種語言，提交各國議會批准。這一切都必須在12月31日前完成。
如果最後就是達不成協議，那麼英國-歐盟關係還是會翻開新的一頁，商家的跨境業務會遭遇更多行政上的繁文縟節，雙邊人員自由流動，比如度假、留學、公務、探親之類，將不復存在。