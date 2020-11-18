英國智庫：中國海軍萬噸大型驅逐艦「性能超過美日驅逐艦」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 青島附近的軍港 ：今年一月中國海軍第一艘055型驅逐艦南昌號服役

英國智庫報告說，中國新型萬噸驅逐艦性能超過同類美日驅逐艦，但仍不算是改變遊戲規則的武器……

倫敦智庫發表的報告稱，中國海軍規模巨大而且擁有複雜技術的第四代055驅逐艦是中國人民解放軍海軍深藍海軍水面戰鬥艦船隊能力的標誌。已經服役的055驅逐艦排水量達12,000噸，被北約稱為刃海級巡洋艦。數年前第一艘055驅逐艦下水時被英語媒體稱作亞洲最大的水面戰艦（航母和兩棲攻擊艦除外）。

英國智庫「皇家聯合三軍研究所」（RUSI）的海軍研究員西德哈特•考沙爾（Sidharth Kaushal）在10月撰寫的報告中說，中國海軍的055驅逐艦體型遠大於052D驅逐艦，而且廣泛採納了新技術。

按照中國海軍的說法，055驅逐艦是「中國海軍實現戰略轉型發展的標誌性戰艦」。但考沙爾認為，這種新型驅逐艦還不能算作改變遊戲規則的武器。

他在報告中說，從中國造艦歷史發展看，055驅逐艦可以算作中國部署的新一代高質量第一線水面戰鬥艦艇，通過它可以了解中國對未來戰爭的理解以及中國為提高在未來戰爭環境中艦隊的有效性所作的努力。

「優於美日驅逐艦」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 青島附近的軍港 ：今年一月中國海軍第一艘055型驅逐艦南昌號服役

英國智庫報告說，中國海軍的055雖然被稱為驅逐艦，但其排水量和能力接近美國海軍的提康德羅加級巡洋艦（Ticonderoga）。

這種排水量12,000噸的戰艦裝備了112個垂直發射單元，使其可以發射更多數量，更大型號，射程更遠的進攻和防禦型導彈，加強了應對不同威脅的能力。

該艦的導彈發射系統支持熱發射和冷發射兩種模式。報告認為，垂直發射系統裝備射程為400公里的鷹擊-18反艦巡航導彈使055具有比目前同類艦艇更遠的打擊能力。另外055的垂直發射系統還可以裝備魚-8火箭助飛反潛魚雷和長劍-10中遠程對地巡航導彈。

055驅逐艦具超過美國海軍提康德羅加級巡洋艦、日本海上自衛隊金剛級驅逐艦和愛宕級護衛艦的質量優勢，諸如隱身性提高和更先進的傳感器功能。055驅逐艦裝備的346B型主動有源相控陣雷達（346B AESA）在精確度、反探測和反干擾方面都優於使用諸如洛克希德馬丁生產的3D雷達那樣「被動無源式」（PESA）雷達。

「並非改變規則的武器」

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 儘管中國人民解放軍海軍近年來急劇擴充，但在導彈驅逐艦這類現役大型水面戰艦數量上仍然少於日本海上自衛隊。圖為日本的摩耶級導彈驅逐艦

中國的軍事評論員都注意到，同日本海上自衛隊最新的摩耶級驅逐艦相比，中國海軍的055驅逐艦具有更強大的戰場態勢感知能力，但皇家聯合三軍研究所的報告認為，055驅逐艦的戰鬥管理系統和指揮控制能力不如日本的同類艦艇。

中國分析家強調把軍艦的防空和水面打擊任務進行網絡一體化，但報告說這方面可能會有軟件方面的局限。另外，055驅逐艦並沒有使用綜合全電力推進系統，這就限制了該艦將來的能力發展空間，諸如裝備磁軌炮和定向能武器。

儘管中國人民解放軍海軍近年來急劇擴充，但在導彈驅逐艦這類現役大型水面戰艦數量上仍然少於日本海上自衛隊，更不用說擁有大型水面戰艦數量佔世界第一的美國海軍。報告認為，即使8艘055驅逐艦全部服役也改變不了上述數量對比。

報告作者考沙爾認為，中國海軍部署採購多艘055大型驅逐艦顯示了新的大型水面艦艇的造艦模式。中國軍艦製造先期融合國內外技術進行不同模式的試驗，一旦設計通過，就會進入大量系列製造階段。如在1990-2012年，海軍採購了6種型號導彈驅逐艦。

另外一個例子是052D驅逐艦被認為是最優化設計後，解放軍海軍在6年間就採購了14艘，還計劃在今後10年間建造更多。同樣，在054A成為系列製造模本前，中國海軍只採購了有限數量的4種護衛艦。

挑戰未來海戰觀念

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國第一艘國產航母下水： 將來055萬噸驅逐艦可能作為未來解放軍航母戰鬥群的關鍵組成部分

中國海軍採購的8艘055驅逐艦是未來大規模製造更成熟，能力改進型的此類驅逐艦的基礎。報告認為，未來的改進可能包括，結合冷發射能力的大型垂直發射系統，使該艦能發射小型化的東風-21D反艦彈道導彈。

另外一個改進的方向就是採用綜合全電驅動，這不僅能提高航速、降低噪聲，而且可以裝備磁軌炮。報告注意到，中國軍事評論員似乎都認為這是055的發展方向。考沙爾說，英國的45型新式導彈驅逐艦和美國的朱瓦特級導彈驅逐艦都使用了綜合全電推動系統，在這方面領先於中國的055驅逐艦。

報告認認為，如果055將來改進型裝備了磁軌炮和東風-21D反艦彈道導彈，其水面火力就有了根本性改進。將來這種萬噸驅逐艦可能作為未來解放軍航母戰鬥群的關鍵部分。

中國055萬噸驅逐艦的出現，加上現有日本的摩耶級導彈驅逐艦和韓國的世宗大王級驅逐艦，挑戰了正在形成的關於未來海戰的看法，即毀滅性打擊來自小型，不容易被發現的小型戰鬥平台。