威廉王子對BBC戴安娜採訪展開新調查表示「審慎歡迎」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 圖為1995年，威廉王子與母親戴安娜王妃及弟弟哈里王子一同出席活動。

英國劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子（Prince William）表示，一項針對BBC在1995年通過何種方式獲得與他母親採訪機會的調查是「在正確方向上邁出的一步」。

BBC已經承諾，針對《廣角鏡》（Pnaorama）節目與戴安娜王妃（Princess Diana）訪談的一系列事件，該機構將「得到真相」。

戴安娜的弟弟此前指控稱，BBC記者馬丁·巴希爾（Martin Bashir）當年為說服她接受採訪利用了偽造的銀行文件。

肯辛頓宮（Kensington Palace）發表聲明稱，威廉王子「暫時對這項調查表示歡迎」。

威廉王子還表示：「這項獨立調查是在正確方向上邁出的一步」。

「這應有助於查明當年使得《廣角鏡》採訪發生，以及那些在BBC的人士做出的後續決定的真相。」

BBC在11月18日宣佈，英國資深退休法官、前英國最高法院大法官戴森勳爵（Lord Dyson）已被任命主導這項調查。

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）表示：「BBC下定決心要得到這些事件的真相，這也是我們委托進行獨立調查的原因。」

「戴森勳爵是一名傑出而備受尊敬的人士，他將主導一項全面徹底的工作。」

戴安娜的弟弟史賓賽伯爵（Earl Spencer）在本月早些時候呼籲進行一項獨立調查，他稱當年有人在確保與戴安娜王妃採訪機會的過程中使用了「純粹不誠實」的做法。

據《每日郵報》報道，史賓賽在給戴維的一封信中稱，巴希爾使用了偽造的銀行文件，文件中錯誤地聲稱，兩名高級隨從人員被安全部門收買，以收集針對他姐姐的情報。

史賓賽伯爵寫道：「如果沒有看到這些文件，我本不會將巴希爾介紹給我姐姐。」

在另一場採訪中他向《每日郵報》表示，他還指控當時的《廣角鏡》記者巴希爾為了贏得他的信任並得到機會接近他姐姐，在一次與他會面的過程中針對高級王室成員做出了虛假及誹謗性主張。

這些主張包括聲稱戴安娜的私人信件被打開，她的車輛被追蹤，她的電話被監聽。《每日郵報》形容稱這些說法為「荒謬的謊言」。

巴希爾今年57歲，現為BBC宗教事務編輯，目前他正在從心臟手術中及感染Covid-19後患有的併發症中恢復，無法就史賓賽伯爵的指控做出回應。

調查內容是什麼？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬丁·巴希爾曾於2004年離開BBC，並在2016年重新加入。

1. 當年為了獲得1995年那場《廣角鏡》訪談的機會，BBC，特別是馬丁·巴希爾採取了哪些做法？這將包括檢視那些銀行文件，據稱是付給王室工作人員的款項，以及史賓賽伯爵提出的其他問題。

2. 那些做法是否合適，尤其是是否符合當時BBC的新聞編輯標凖？

3. BBC，尤其是馬丁·巴希爾的做法在多大程度上影響了戴安娜接受採訪的決定？

4. BBC在1995年及1996年對相關證據，比如偽造的銀行文件等，有何了解？

5. BBC對使得採訪發生的條件進行的調查有多少效果？

調查的職責範圍由戴森勳爵設定，經BBC同意。

BBC表示，這項調查將會立即開始，且他們正在上交「所有相關記錄」。

上周BBC透露，一張此前遺失的戴安娜筆記已經被找到，據信戴安娜在其中表示她對BBC《廣角鏡》採訪的獲得方式感到滿意，這張筆記將遞交給調查方。

主導這項調查的戴森勳爵曾經擔任主事官（Master of the Rolls）四年，這是英格蘭及威爾士第二高位的法官職位，他在2016年從這一職位退休。

他還曾擔任其他重要職位，包括英國最高法院大法官，以及英格蘭及威爾士上訴法院法官。

1995年那次採訪吸引了近2300萬人收看《廣角鏡》節目。

在那次訪談中，戴安娜王妃說出了那句著名的語句，「這段婚姻裏有我們三個人」。她當時指的是威爾士親王（Prince of Wales）查爾斯王子（Prince Charles，查理斯王子）與卡米拉·帕克·鮑爾斯（Camilla Parker Bowles）二人的關係。