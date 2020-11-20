英國大幅增加軍費 建設「歐洲最強海軍」

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國首相約翰遜承諾要恢復英國"歐洲第一海上強國"的地位，"復興英國造船業"。圖為英國的新航母伊麗莎白號

英國今後四年將把國防開支增加10%，總共投入165億英鎊（219億美元），更新裝備，提升軍事能力。

英國首相約翰遜周三（11月18日）說，這是「一代人只有一次的現代化」，是擴大英國影響力所必需。

約翰遜說，為期四年的國防投入是為了保護公眾，能保護大量工作崗位，並且創造4萬個就業機會。

隨後，英國國防大臣本•華萊士(Ben Wallace)在BBC節目中表示，增加國防投入是為了更新英國「過時」的裝備，改進下一代能力。他說，英國在世界其他地方的對手具有更好的裝備和攻擊能力。

英國智庫皇家聯合三軍研究所（RUSI）說，「增加投入意味著每年的國防預算實際增長為10-15%，相當於每年增加投入約40億英鎊」。

未來戰爭技術

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國電子情報機構政府通訊總部：新增國防預算將投入到 "電子戰和電子情報"領域

英國首相約翰遜承諾停止削減國防預算的做法，並且表示要保護英國的供應航線，增加英國的核威懾能力，恢復英國「歐洲第一海上強國」的地位，「復興英國造船業」。

國防大臣華萊士還強調，英國要「放棄過時的能力」，這就需要加大投入。他特別指出諸如電子戰、電子情報「和「遠程打擊」方面將得到更多資金投入。

英國首相提到網絡安全機構已經在反恐、打擊有組織犯罪和敵對國家方面發揮著重要的作用。華萊士也稱在現有基礎上建立國家網絡部隊，把增加的預算將投入到太空戰，以及專門發展未來人工智能能力的新機構。

BBC防務記者喬納森•比勒（Jonathan Beale）認為，英國新增加的防務預算將被投入到機器人技術、自主系統以應對來自空間和網絡的威脅。

冷戰後最大漲幅

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 英國國防大臣本•華萊士表示，英國在世界其他地方的對手具有更好的裝備和攻擊能力

華萊士說，從現在到2024年間，英國將在防務領域增加投入40億英鎊。這將是冷戰以來漲幅最大的國防開支。

英國國防大臣說，世界更危險，競爭更加激烈，因此要優先考慮防務。他說，」冷戰後，國際局勢變得更危險，競爭更加激烈，英國必須要忠於自己的歷史，和盟國緊密團結。為達此目的，我們需要提升在海外的能力。「

不過皇家聯合三軍研究所的文章認為，」雄心勃勃的外交政策目標不夠清晰「，似乎需要等到新年全面綜合審核公布後才能有所澄清。另外，國防部需要確保用已有資源實現雄心勃勃的目標，會面臨很大壓力。

BBC防務記者喬納森•比勒說，儘管政府突破了財政部的限制增加了國防撥款，但是國防部在裝備預算上仍有130億英鎊的缺口。

英國的國防預算佔GDP的2.1%-2.85%，在北約成員國中僅次於美國。

據斯德哥爾摩國際和平研究所最新的全球軍費支出數字統計，美國2019年軍費支出為7320億美元，佔全球軍費支出的38%。

大國增加軍備

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 英國的國防預算佔GDP的2.1%-2.85%，在北約成員國中的國防預算僅次於美國

該研究所報告說，大國激烈競爭導致美國軍費上升。美國在2019年軍費增加部分就相當於德國2019年全年軍費開支。

美國總統特朗普一直施加壓力，要求北約盟國增加軍費，使其軍費支出高於2%。因此，國防預算低於GDP2%的德國一直受到美國的壓力。

英國《金融時報》引述一個在布魯塞爾的機構的報告說，北約30個成員國中，國防預算達到或超過各自GDP2%的只有10個國家，2/3的成員國國防開支不達標。

俄羅斯被北約當作主要的潛在敵手。俄羅斯衛星通訊社根據斯德哥爾摩國際和平研究所的數字統計說，北約的軍費開支是俄羅斯的15倍。2019年北約軍費總和為1.035萬億美元，俄羅斯為651億美元。