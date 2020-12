聖誕節逸事:英國那段禁止人們詠唱聖誕頌歌的日子

在17世紀中期,英國內戰期間,人們詠唱The Holly and the Ivy這樣的聖誕節歌曲都可能會引來禍端。當時的議會軍領袖克倫威爾(Oliver Cromwell)(後來成為英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭聯邦的護國公)以整頓「頹廢文化」為己任,而他「文化革命」首當其衝的對象就是聖誕節和所有的節日裝飾。

聖誕頌歌數千年前已在歐洲出現,英語中「頌歌」(carol)一詞很可能源自法語的「carole」,意思是配樂舞蹈。配樂舞蹈最初是「異教徒」紀念冬至日等活動時的傳統活動。後來,早期的基督教徒借用了這一形式:公元129年,羅馬主教敕令在羅馬的聖誕禮拜中演唱一首名為Angel's Hymn的頌歌。到中世紀,聖誕節的十二天裏,「祝酒者」會挨家挨戶去唱歌,他們有幾百首以耶穌降生為主題,以冬青樹、常春藤作比的英語頌歌。連亨利八世(1491-1547)也寫了一首名為Green Groweth the Holly的頌歌,這首歌的精美手稿現藏於大英圖書館(the British Library)。

「反抗」的歌聲

不僅自古以來廣為傳唱的聖誕頌歌驕傲地倖存了下來,人們還對頌歌燃起了新的熱情:18世紀和維多利亞時代是頌歌寫作的黃金時代,不少為現代人所喜愛的名曲正是出自那個時代——包括O Come All Ye Faithful 和 God Rest Ye, Merry Gentlemen。

那麼,為什麼人們要冒險繼續唱頌歌呢?畢竟古典音樂界的「純粹主義者」可能會認為它是一種較低級的藝術形式,在他們眼裏媚俗音樂當然不會是「真正的」音樂藝術。但這只是一種文化勢利眼。藝術界的一些頂級作曲家,包括費利克斯·門德爾松·巴托爾迪(Felix Mendelssohn)和古斯塔夫·霍爾斯特(Gustav Holst)在內,已經開始創作聖誕頌歌(Hark! The Herald Angels Sing 和 In The Bleak Midwinter)。