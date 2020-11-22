新冠疫情：英格蘭解除防疫封鎖後仍會嚴控 不一樣的聖誕節

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英格蘭在結束封鎖後將仍實行嚴格防疫措施。

英格蘭目前實行的四周新冠疫情封鎖措施到12月2日結束，但唐寧街首相府已經表示，封鎖措施到期後仍會進行更加嚴格的分級地方管制。

英國內閣於周日（11月22日）討論了冬季防疫工作後，英國首相鮑里斯·約翰遜（Boris Johnson） 將於周一（23日）公布其詳細計劃，包括聖誕節期間不同家庭之間如何團聚互訪等細節。

唐寧街10號表示，為了控制病毒傳播，封鎖解除後更多地區將會進入更高級別的防疫管制措施，不能放鬆。

雖然具體措施還不清楚，但很可能將延長餐館和酒吧10點鐘宵禁的措施。

首相屆時預期會宣佈，餐飲業最後訂單不得超過晚上10點鐘，之後允許人們有一個小時的時間結束餐飲。

唐寧街發言人表示，目前的封鎖措施和全民努力放緩了病毒的傳播速度，並保護了英國全民健康醫療體系（NHS）。但病毒仍然存在，因此不可掉以輕心。

在大規模檢測和接種新冠疫苗之前，如果解除封鎖後不採取地方嚴控，病毒疫情則可能會再次失控。

三級防疫措施

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英格蘭之前實行三級防疫措施。

英格蘭在進入四周封鎖措施前（11月5日-12月2日）已經實行了三級防疫措施（three tier system），分別為中、高和非常高。

中級防疫措施地區允許最多不超過6人在室內或室外聚集，但酒吧和餐館必須在晚十點關門。

高級管制地區不允許人們在室內聚會，但允許最多6人的室外聚會。同樣，酒吧和餐館必須在晚十點關門。

非常高級別的管制地區無論室內室外都不許與家人以外的人聚會，凡是不供應餐食的酒吧一律不准營業。

但英國政府突發事件科學諮詢小組（SAGE）預計將於周一發表他們的研究報告稱，之前按三級防疫採取的有關措施還不夠。

不一樣的聖誕節

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國大臣警告今年的聖誕節將與以往不同。

聖誕節即將來臨，之前有英國報紙建議在聖誕節的一周節日期間或許可以放鬆管制，允許不同家庭團聚。

《每日電訊報》報道，在12月22-28日期間，或許可以允許有限數量的不同家庭團聚。

但英國政府官員已經明確表示，今年的聖誕節將與以往不同。而具體聖誕措施還未公布。

但英國一些行業人士擔心，過於嚴格的管制措施將會讓英國餐飲和其它服務業遭受進一步的打擊和經濟損失。

在新措施實施之前，英國議員將預期對新措施進行投票表決。

反對聲音和高額代價

但許多保守黨議員表示，反對解除封鎖後實行更嚴格的分級防疫措施。他們說，除非看到證據表明這些措施能挽救更多生命，而非代價更高，因為他們擔心這樣做的高額經濟代價。

而之前，也有許多議員曾投票反對當前的封鎖措施，但最後封鎖措施還是順利在議會裏通過了。

有些議員表示，節日期間放鬆措施無疑存在風險，但可能還是值得的。 否則，如果不允許人們節日團聚可能會出現大批公眾不服從。其結果是如果再讓人們重新遵守規定將「非常困難」。

英國政府幕後討論的一個方案是在解除封鎖後全面實行禁止人們在室內聚會，一直到冬季結束。

但問題是這一段期間正值聖誕假期，到底允不允許人們在聖誕節期間聚會，這也是目前最大的分歧所在。

政府認為這樣做雖然迫不得已，但有必要。但同時也承認，公眾在長期管制下需要放鬆和休息一下。

當然，這樣做感染率無疑將會上升，但在一定程度上也許會被人們普遍幸福感上升所抵消。

反對黨工黨目前表示支持政府的防疫措施，因此新措施可能會獲得通過。