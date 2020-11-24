「前所未有的2020年」：牛津字典年度熱詞不止一個

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 和口罩相關的詞匯使用頻率大增

牛津英語字典每年都會選出年度熱詞，但今年實在發生了太多重大事件，年度熱詞也從一個擴充為好幾個。

牛津英語字典評選出最具代表性，最能反映2020年年度特質、心境和社會思潮的熱詞包括：

bushfires：山林野火

Covid-19：2019年冠狀病毒病

WFH：在家工作

lockdown：封城

circuit-breaker：斷路器（指短暫快速的封城以隔絶疫情擴散）

support bubbles：支援泡泡（除了同住在一起的人以外，還能夠有近距離肢體接觸而不需要保持社交距離的同一組群體，能夠發揮社會和心理支援的功能）

keyworkers：關鍵崗位員工

furlough：留職停薪

Black Lives Matter：黑人的命也是命

moonshot：射月（用來形容極具野心和創新的項目）

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 黑人的命也是命也是2020年熱詞

「前所未有」

牛津字典負責人格拉斯沃（Casper Grathwohl）表示，「從一個語言的角度來看，我從來沒有看過像2020這樣的一年。隨著時間推移，牛津字典團隊一直在上百個新詞熱詞中不斷評選，有好幾十個隨便拿到任何一年都能輕鬆成為那一年的年度熱詞。」

「2020年是史無前例的，而且又帶點諷刺意味：2020年發生的事讓我們無語，但卻又出現最多熱詞。」

光是pandemic（全球傳染病大流行）一詞，2020年使用次數增加了超過57000%。

BBC媒體事務記者阿莫爾·拉簡（Amol Rajan）分析

所有的語言都會隨著時間而演變，但今年變化的速度特別快。

在現今這個信息爆炸的時代，互聯網和各種媒體促使新詞和新的用法不斷出現。

全球傳染病大流行讓「冠狀病毒」這個老早就存在的詞再度火紅，「留職停薪」也成為人人朗朗上口的時髦語，更創造了一個全新的熱詞Covid。

新發生的社會事件也重新塑造了熱詞，黑人的命也是命，或BLM，在弗洛伊德死亡前就已經存在，但現在已經前所未有的滲透到所有公共領域。

陰謀論和郵寄選票也不是新詞，但碰到美國總統大選，尤其是在特朗普的加持下，成為2020年熱詞。

在激烈的競爭下，以前的熱詞也會冷卻，比如脫歐（Brexit）在進入最關鍵時刻階段時，熱度反而降低了80%。

現在不是我們最應該討論英國脫歐的時候嗎？可惜的是，新聞節目的容量有限，人類注意力也有限，Brexit只能退潮。

牛津大學出版社（Oxford University Press）說，他們使用「實證數據」來探究今年的語言發展。

「隨著今年的政治和社會事件發展，英語這個語言也出現很多新的字詞，也有一些舊詞伴隨著新現象重新出現。」

牛津字典將2020年熱詞分門別類為下列幾大類：

2019年冠狀病毒病相關熱詞

牛津字典的報告說，冠狀病毒最早出現在1960年代，過去「主要被用在科學和醫療專門領域」。

但是今年4月，這個字成為「英語中最頻繁使用的名詞之一」，到了5月，Covid-19超過它成為最熱詞。

今年3月新冠病毒全球擴散之後，Covid-19相關詞熱度迅速上升，包括封城，斷路器，shelter-in-place（就地避難），支援泡泡，口罩，PPE（個人防護裝備），關鍵崗位員工等，都成為熱門詞匯。

與此同時，戴口罩，反對戴口罩等和口罩相關的詞匯出現頻率也急速上升。

superspreader（超級傳播者）最早出現在1970年代，但是在新冠疫情下又重新出現，10月美國白宮出現疫情時，這個字使用次數突然飆高。

射月也不是新詞，但是因為英國政府的大規模新冠病毒檢測項目而再度出現。

科技和遠程辦公相關熱詞

圖像來源，Zoom 圖像加註文字， Zoom遠程會議軟件風行全球

今年3月後使用次數成長3倍的還有科技和遠程辦公相關詞，Zoom遠程會議軟件風行各國，靜音和取消靜音也成為今年熱詞。

workcation（休假時繼續辦公）和staycation（在家休假或在國內休假）也是今年熱詞，這兩個熱詞的使用率分別增加了500%和380%。

社會運動，社交媒體和政治相關熱詞

儘管世界各地實施封城和社交距離等措施，今年全球各地還是發生多起社會運動和示威抗議。

美國黑人弗洛伊德死亡後，黑人的命也是命或BLM迅速成為熱詞。

今年是美國總統大選年，陰謀論的使用次數幾乎加倍，QAnon（匿名者Q，美國極右翼陰謀論）一詞也增加960%，在選舉初期，impeachment（彈劾），acquittal（宣告無罪）使用次數增加，到後期與投票相關的詞匯，mail-in（郵寄選票）和2019年相比增加3000%。

Brexit一詞今年使用次數減少80%，cancel culture（取消文化，不再支持那些言行不被社會大眾接受的公眾人物）使用頻率大增。

環境相關熱詞

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， anthropause（人類暫停）這個詞則成為熱門詞匯