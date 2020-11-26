月經貧困：蘇格蘭通過立法，將率先為全民免費提供生理期用品

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇格蘭成為世界上首個向所有人免費提供經期生理產品的國家。

蘇格蘭成為世界上首個向全民免費提供經期生理期用品的國家。

蘇格蘭議會周二（11月24日）一致通過了《生理期用品免費供應法（蘇格蘭）》。

根據這一法律，蘇格蘭政府有法律義務確保衛生棉條和衛生巾等免費物品能夠提供給「任何需要的人」。

該法案由蘇格蘭工黨議員莫妮卡·列儂（Monica Lennon）提出。自2016年以來，她一直倡導結束「月經貧困」。她說，這是一項「務實而進步」的立法，由於新冠疫情，這項立法變得更為重要。

「疫情不會讓月經停止。讓人們更易獲得基本的衛生棉條、衛生巾和可重覆用品的工作從未像現在這樣重要，」她補充道。

月經貧困

「月經貧困」是指一些低收入者買不起或無法獲得合適的生理期用品的現象。

由於月經平均持續5天左右，每月購買衛生棉條和衛生巾的費用可能高達8英鎊（70元人民幣），一些女性難以負擔這筆費用。

圖像來源，Getty Images

公民組織「蘇格蘭青年」（Young Scot）對2000多人進行的一項調查發現，在蘇格蘭的中學、學院或大學裏，約四分之一的受訪者難以獲得生理期用品。

與此同時，調查顯示，在整個英國，大約有10%的女孩完全買不起生理期用品，15%的女孩感到難以負擔，還有19%的女孩因成本原因只能選擇不太合適的產品。

除了月經貧困，該法案還希望消除月經羞恥。研究人員表示，這對年輕女孩來說尤為重要。調查發現，在14至21歲的受訪者中，有71%的人對購買生理產品感到尷尬。

該法案旨在解決的另一個問題是對教育的影響。研究人員發現，受調查的女孩中有近一半因為經期而缺課。

該法案會帶來什麼不同？

《生理期用品免費供應法（蘇格蘭）》規定，政府有法律責任確保任何需要生理產品的人都可以免費獲得。

蘇格蘭境內的32個議會區將決定採取何種具體可行的安排，但它們必須讓「任何有需要的人」能夠「相當容易地」以「合適的尊嚴」獲得不同類型的生理期用品。

一份諮詢文件建議，當局可仿效衛生局已經開始運作的免費發放避孕套的系統來建立該計劃的模型。

例如，在大格拉斯哥和克萊德的NHS國民保健系統下，任何需要免費避孕套的人都可以在全科醫生的診所、藥房和大專學校等地進行索取。如果不想口頭提出要求，他們也可以在卡片上填寫需求。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 一份諮詢文件建議，當局可仿效衛生局已經開始運作的免費發放避孕套的系統來建立該計劃的模型。

然而，有人對類似的生理期用品計劃表示擔憂，因此該條款從法案中刪除。

具體的計劃將在立法完成後的兩年內實施。根據該法案，部長們將來可以向「指定公共服務機構」施加壓力，要求它們提供免費的生理期用品。它還將把在學校免費提供生理期用品寫入法律。

其實，這已經在進行了——蘇格蘭是世界上首個在中小學校、學院和大學免費提供生理期用品的國家。但現在該政策將受到法律保護。

早些時候，儘管有人提出該法案的運作方式存在「重大而現實的擔憂」而表達反對態度，但蘇格蘭政府決定原則上支持該法案。

已採取哪些措施來解決月經貧困?

目前，蘇格蘭的大專學校和中小學都在資助衛生棉條、衛生巾和一些可重覆使用產品（如月經杯等）。

蘇格蘭政府為此提供了520萬英鎊（4570萬元人民幣）的資金支持，其中50萬英鎊將提供給慈善機構「公平共享」（FareShare），用於為低收入家庭提供免費生理期用品。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 蘇格蘭議會的議員們周二一致通過了《生理期用品免費供應法（蘇格蘭）》。

另外還有400萬英鎊將提供給地方議會，以便將推廣範圍擴大到其他公共場所。另外，還有5萬英鎊提供給了體育俱樂部。

在一些地方，包括一些酒吧和餐館，生理期用品已經由所有者免費提供。但這是一種善意的幫助，而非強制要求。

「月經稅」

蘇格蘭本次通過《生理期用品免費供應法（蘇格蘭）》，一定程度上源於此前的「月經稅」爭議。

月經稅，又被稱為衛生巾稅或衛生棉條稅，是指有關衛生棉條及其他生理期用品的增值稅。自2001年以來，曾作為歐盟成員國的英國就對生理期用品徵收稅率為5%的增值稅。

根據歐盟規定，該稅不能被廢除或進一步降低，但批評人士卻一直指責這是「剝削女性」，近年來廢除「月經稅」的呼聲日益高漲。

圖像來源，PA Media

在過去的五年裏，英國政府將通過生理期用品增值稅籌集到的資金投入到衛生巾稅收基金中，用於支持婦女組織和慈善機構。

英國連鎖超市特易購（Tesco）將其銷售的生理產品價格降低了5%，以抵消這些產品所包含的增值稅。

現在英國已經退出歐盟，未來將由政府來制定生理期用品的增值稅稅率。官員們表示，他們希望盡早完全取消對這些產品的徵稅。

其它地方呢？

月經貧困在全球廣泛存在。國際婦產科聯盟（International Federation of Gynaecology and Obstetrics）2019年曾表示，全球有5億女性生活在月經貧困中。

今年1月，英格蘭所有中小學都推出了免費生理期用品。

在美國，少數幾個州已通過法律，要求學校提供免費的生理期用品。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 在中國，月經貧困也在今年引發互聯網大討論。

在印度，當局在全國數千家專營藥店中提供1盧比（約人民幣0.09元）一片的廉價衛生巾。

在中國，月經貧困也在今年引發互聯網大討論。在網購平台，一些散裝衛生巾的價格相當廉價，100片的價格大多為20餘元，但由於有的商品是「三無產品」，有人擔心其質量。

一項草根運動正在推動在大學和中小學的女廁外設立衛生巾互助盒，這一計劃目前已拓展到中國至少338所學校。