英國擬推出50種癌症血液檢測試驗的潛在重大意義

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果血液檢測突破則對癌症診斷意義重大。

從明年開始，英格蘭國民醫療服務體系（NHS）將為超過16.5萬人提供驗血來檢測癌症。如果這一試驗成功的話，NHS希望能在2024年進一步擴大到100萬人。

英格蘭NHS負責人史蒂文斯爵士（Sir Simon Stevens）表示，癌症早期發現有助於挽救許多人的生命。

NHS推出的這項能篩查50多種癌症的血檢試驗，旨在於癌症萌芽狀態發現蛛絲馬跡。

許多人對這項試點表示歡迎，當然也有人表示要謹慎，指出該試驗之前從未測試和檢驗過。

血液測試癌症難點

多年來，科學家們就一直嘗試研製通過驗血的方法來識別癌症，但都沒有取得多大成功。

事實證明，要研製出一種凖確可靠的驗血試劑非常複雜，其危險之處在於它可能無法檢測出已經患癌病人身上的癌細胞，但同時卻可能錯誤顯示沒有癌症的人有癌症。

英國本次使用的試劑是由美國加州一家公司開發的。它是通過偵測沒有明顯症狀的早期癌症患者身體中血液分子的變化來識別癌症。

其中，將有14萬年齡在50-79歲的人連續3年接受血液癌症檢測，而另外的2.5萬人可能已經出現癌症症狀。通過正常手段到醫院治療的人也將接受測試。

加州公司將承擔這一試驗的費用。

晚期癌症患者

圖像來源，SUSAN GRAY 圖像加註文字， 萊斯莉（左）62歲被診斷出胰腺癌晚期，8個月後離世。

萊斯莉·梅登女士在醫生第一次告訴她好像胰臟有問題的7個月後被診斷出患有胰腺癌。

她的妹妹蘇說，如果能在癌症早期得到診斷可能有更好的治療機會。

蘇表示，雖然很難說能否救萊斯莉一命，但至少可以延長她的性命。

蘇說，也許萊斯莉能多享受幾年高質量的生活。

但不幸的是，當萊斯莉癌症得到確診時已經是晚期，而且已經無法進行手術治療了。

萊斯莉在確診後的8個月去世，年僅63歲。

增加早期診斷率

圖像來源，FRANCIS CRICK INSTITUTE 圖像加註文字， 顯微鏡下的乳腺癌細胞

該試驗的目的旨在把癌症一期或二期的診斷率從目前的一半提高到2028年的四分之三。

有些癌症早期診斷非常難，例如胰腺癌和卵巢癌通常一確診就已經是晚期了，因此使治療更加困難，同時存活率也大大降低。

NHS希望血液檢測還將有助於增加癌症病人的5年生存率。目前英國癌症病人的5年存活率低於許多高收入國家的水平。

意義重大

史蒂文斯爵士表示，這一驗血試驗可望成為癌症患者診斷和護理的重大轉機，幫助成千上萬的人獲得治療。

英國癌症研究慈善機構表示，有必要進行大規模研究測試以確定它是否有效。如果測試證明有效，讓患者接受測試則是重要的一步。

該機構負責人米切爾表示，往往患者在被診斷出癌症時已經是晚期了，這不但給治療帶來困難，同時也是人類的悲劇。

她說，它不僅意味著死亡率增加，同時治療費用也更昂貴、住院時間也更長等。