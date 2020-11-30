《王冠》Netflix熱播：英國文化大臣稱應標明情節虛構

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 第四季內容包括查爾斯王子與戴安娜的關係。

英國文化大臣表示，以英國王室生活為主要情節的Netflix熱播劇集《王冠》（The Crown）應該標明，劇中內容為虛構。

「我擔心沒有經歷過這些事件發生年代的一代觀眾會誤把虛構內容當做事實，」英國文化大臣奧利弗·道登（Oliver Dowden）周日向《每日郵報》（Daily Mail）表示。

道登稱《王冠》是一部「製作精美的虛構作品……應該在開頭十分明確只是這樣」。

該劇編劇彼得·摩根（Peter Morgan）此前表示，這部劇集是「創造性想像之作」。

道登稱，他計劃在本周致信Netflix表達自己的關切。Netlix至今拒絶做出回應。

因為劇中對一些涉及王室的事件，尤其是對威爾士親王夫婦婚姻破裂的刻畫，由英國演員奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）扮演女王的《王冠》第四季招致了一些批評。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 艾瑪·科林（Emma Corrin）成功扮演了光彩照人、風頭盛過查爾斯王子的戴安娜王妃一角。

周日，《每日郵報》率領發起呼籲，要求在劇集中加入聲明。

已故威爾士王妃戴安娜的弟弟史賓賽爵士（Earl Spencer）此前向英國獨立電視台（ITV）表示，他擔心一些觀眾會把《王冠》中的情節當做「絶對事實」。

「我認為如果在每集開頭聲明：『此舉並非真實，但以一些真實事件為背景』，這絶對會對《王冠》起到極大幫助，」他說。

彼得·摩根曾為此劇做出辯護，他稱這部劇集是真實事件的虛構化描述，還稱劇本是在研究與戲劇之間「持續的來回推拉」。

在第四季中扮演威爾士親王查爾斯王子的演員喬什·奧康納（Josh O'Connor）向BBC表示：「彼得做得很出色的一點是，他用史實……然後把它們刻畫到那些『重點時刻』之間。」

「有時人們希望相信，這就是發生過的事情。值得注意的是，要檢查和記住我們是演員，我們並不是真人，這不是個真正的故事，」他表示。

然而前白金漢宮新聞秘書迪基·阿比特（Dickie Arbiter）此前指出，這部劇集「把戲劇性的許可拉扯到了極致」。

「這是對查爾斯王子的詆譭，也是對戴安娜的一些詆譭，」阿比特向BBC表示。

BBC前王室事務記者詹妮·邦德（Jennie Bond）向BBC表示，她擔心一些觀眾可能會把這部劇集「當做一部紀錄片」來對待。

圖像來源，BBC/Netflix

迪基·阿比特聲稱劇中哪些情節不準確？

威爾士親王私人秘書詢問戴安娜，她的心理狀況是否足夠穩定可以保證她獨自前往紐約訪問。阿比特稱這場會面「從未發生過」。「我當時在那裏。查爾斯當時的私人秘書約翰·里德爾（John Riddell）絶對不會說出這種話，」他表示。

劇中對查爾斯王子與卡米拉·帕克-鮑爾斯（Camilla Parker Bowles）的刻畫。「這只是想要聳人聽聞，讓查爾斯和卡米拉變成惡人。查爾斯被刻畫稱邪惡的人。他不邪惡，」他說。

演員喬什·奧康納對威爾士親王的「駝背」的刻畫：「查爾斯從不駝背。你看他現在，他72歲了，是直挺的。」

女王私人秘書馬丁·查特里斯（Martin Charteris）貫穿第四季始終。第四季描繪的年份為1977至1990年，而查特里斯實際上在1977年便離開這一位置了。

圖像來源，Netflix 圖像加註文字， 劇中的卡米拉·帕克-鮑爾斯（Camilla Parker Bowles）和戴安娜王妃

此前，休·林賽少校（Major Hugh Lindsay）遺孀薩拉·霍斯利（Sarah Horsley）表示，她對劇中導致她丈夫去世的1988年雪崩的描寫感到「非常沮喪」，她在此之前已經要求這一情節不被寫入劇中。

霍斯利向英國報紙《周日電訊報》（Sunday Telegraph）表示，《王冠》的製作人給她回復了「一封非常有善意的信」，表示「他們理解我的關切，但他們希望我會覺得他們以正直及十分審慎的態度來處理有難度的主題」。