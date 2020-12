英國女王遭內賊 白金漢宮工作人員竊取珍貴物品上網賤賣

新冠疫情

珍貴物品

坎托還偷走了屬於王室總管(Master of the Household)約翰斯頓-伯特(Tony Johnstone-Burt)的巴斯勳章(Companion of Bath),該勳章後來在網上賣得350英鎊。