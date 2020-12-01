英國女王遭內賊 白金漢宮工作人員竊取珍貴物品上網賤賣

圖像來源，KIRSTY O"CONNOR/PA WIRE 圖像加註文字， 37歲的坎托從白金漢宮偷走珍貴物品上網拍賣

白金漢宮遭遇內賊，一名伙房工人從女王官邸偷走了勳章和照片等珍貴物品，放到網上賤價出售。

37歲的阿達莫·坎托（Adamo Canto）被控在2019年11月至2020年8月之間從白金漢宮偷走多件物品，他在地方法庭上對指控坦承不諱。

警方在坎托位於白金漢宮皇家馬廐的僕役人員住處查獲了「數量可觀的」贓物。

原籍北約克郡的坎托將在晚些時候被法庭宣判罪刑，地區法官警告他可能會面臨監獄刑期。

新冠疫情

在新冠病毒疫情期間，原本擔任餐飲助理的坎托工作內容有所變動，被賦予更多打掃清潔的職務，這讓他得以進入宮內的辦公區域和其他平常他進不去的地方。

他利用在這些地方打掃清潔的機會偷取白金漢宮物品，估計被偷物品總價值介於1萬至10萬英鎊之間，但他卻拿到eBay上以極低的價格出售。

檢控官莫根（Simon Maughan）表示，一共有37件被偷物品在eBay上以「遠低於實際價值」出售，坎托一共得手7741英鎊。

其中一件賣出最高價格的是美國總統特朗普對英國進行國事訪問期間在白金漢宮接受女王皇家宴會款待的官方照片集，在eBay上以1500英鎊售價賣出。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 特朗普2019年對英國進行國事訪問

珍貴物品

坎托還偷走了威廉王子夫婦和哈里王子的官方簽名相片。

總共有大約77件物品是從白金漢宮紀念品商店偷走的，其他的還包括女王的藝廊商店，安德魯王子的儲藏室，以及白金漢宮工作人員的置物櫃。

坎托還偷走了屬於王室總管（Master of the Household）約翰斯頓-伯特（Tony Johnstone-Burt）的巴斯勳章（Companion of Bath），該勳章後來在網上賣得350英鎊。

約翰斯頓-伯特表示，對巴斯勳章被偷並不知情，一直到他要出席女王生日閲兵（Trooping the Colour）的時候才發現勳章不見了，有工作人員告訴他說被偷勳章在網上出售。

坎托還從置物櫃中偷走了皇家維多利亞勳章（Commander of the Royal Victorian Order），該勳章是2010年女王授予前陸軍少將塞克斯（Richard Sykes）的。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 白金漢宮曾經發生多次外人闖入的事件

白金漢宮闖入者

除了內賊難防之外，白金漢宮過去也發生過多次外人闖入的事件。

其中最受人矚目的闖入者是一名叫邁克爾·費根（Michael Fagan）的男子，他不但闖入白金漢宮，還進入了女王的臥室和女王談話。

1982年7月9日清晨，費根翻越白金漢宮外牆進入花園，沿著排水管爬進白金漢宮，並找到白金漢宮中女王下榻的房間。

他打開窗簾驚動了熟睡中的女王，女王立刻試圖呼救但發現「警報按鈕」失靈。

後來調查發現，費根闖入女王臥室當時，女王僕役正好帶著女王的狗去遛狗，而女僕在另外一個房間打掃而沒有聽到臥房的動靜。

女王當時保持冷靜的和闖入者費根交談了「10分鐘」，後來趁機呼叫遛狗回來的僕役和警察將費根逮捕。