新冠疫情下 到蘇格蘭小島去開創新生活

圖像加註文字， 亞歷克斯和巴菲只有在谷歌上搜索過拉姆島

多少人嚮往自然，尤其是在新冠疫情期間，人們更加體會到接觸自然環境帶給人心靈慰藉的作用。

但是把所有家當丟上貨車，搬到一個從來沒有去過、偏遠到猶如「天涯海角」的島嶼去展開新生活，則是需要無比勇氣才能踏出這一步。

布里斯托這對伴侶亞歷克斯和巴菲兩人在疫情期間決定放棄一切，從頭開始，搬到了距離蘇格蘭西海岸30英里遠的小島拉姆島（Isle of Rum）。

今年8月的時候，拉姆島居民公開徵求新住民，有數百人申請，他們兩人也在其中。

圖像加註文字， 剛剛搬到拉姆島上，對所有事物都充滿新鮮感

在英國第二次封城結束後，他們兩人終於踏上了這個之前只有在谷歌上搜索過、但卻從未涉足的島嶼。

亞歷克斯對BBC表示，「我們兩人都喜歡身處於與世隔絶的地方，之前我們去新西蘭旅行的時候就親身體驗到，而且認為這是我們的長期目標。」

巴菲說，「拉姆島上的生活非常親近自然，不用開車，打開家門就是大自然，我們很容易就可以到戶外健行，欣賞自然環境和野生動物。」

「拉姆島上氣候多雨，人口非常少，但社區意識很高，每位居民都彼此熟識，和布里斯托很不一樣。」

圖像來源，HOUSE BY THE STREAM BLOG 圖像加註文字， 拉姆島上新建4戶生態環保住宅

拉姆島位於蘇格蘭西邊海域，是內赫布裏底群島（Inner Hebrides）之一，全島人口只有30至40人左右，夏季季節性工作人口較多，冬季人口較少。

島上的唯一一所小學只有兩名小學生，兩個孩子希望能有更多朋友一起上學。

島上能源採用水力發電且自給自足，但多年來沒有新住民入住，因為沒有工作機會，島上也沒有興建新的住宅。

招募新住民

由拉姆島居民組成的社區信託（Isle of Rum Community Trust）決定，籌集資金興建4戶生態環保住宅，並邀請人們以承租住宅的方式搬到島上居住。

經過前後5年的籌備和施工，拉姆島社區信託今年8月公開招募新住民，希望邀請「熱愛自然，能適應島上生活方式的個人或家庭」前往。

具備手藝技術，有助島上社區多方發展和成長的人，以及有小學學齡兒童的家庭優先考慮。

一共有超過4000人聯絡詢問，最後社區收到440人提出申請。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉姆島位於蘇格蘭西海岸外，人口只有30至40人之間

最後有四個家庭獲選入住拉姆島，其中包括了6名兒童，三個家庭來自英格蘭，一個來自蘇格蘭。

拉姆島社區信託發展負責人羅伯森（Steve Robertson）表示，「我們這裏新來了6個孩子，年齡都不到8歲，他們都在學校裏開始新的生活，適應新的環境。」

「新來的家庭對拉姆島的未來非常重要，他們承擔拉姆島未來發展的重要角色，他們的孩子也給我們社區帶來許多歡聲笑語。」

他說，雖然拉姆島的生活極具挑戰性，地處偏遠，只能靠渡輪對外交通聯繫，但住在島上也有很多別的地方沒有的優點。

勇往直前

亞歷克斯和巴菲在得知獲選搬到拉姆島之後也想先前往查看一下環境，但是英格蘭二度封城，讓他們無法前往蘇格蘭。

亞歷克斯說，二度封城的時候他們只能被困在布里斯托，通過網絡搜索查詢拉姆島的現況，最終決定搬過去。

「人生短暫，我們決定放手一博，跨出這一步向前走，如果不成功的話，我們還可以做別的。」

圖像來源，ALEX MUMFORD 圖像加註文字， 去趟小商店，看到的是這番景色

亞歷克斯是合格的幼教人員，她希望能在島上的學校，或是明年新開辦的幼兒園工作。

巴菲計劃在島上繼續從事網絡工作，製作網站內容和銷售。

兩個人也都凖備利用自己的休閒愛好發展第二個事業，包括烹飪，烘焙，和編織，為自己增加收入。

而長期計劃則是生孩子，增加島上人口。

圖像來源，BUFFY CRACKNELL 圖像加註文字， 亞歷克斯和巴菲喜歡探索大自然

亞歷克斯說，「如果我們有小孩的話，我希望他們能在這樣的地方成長，這一直是我們的長遠目標之一，我希望搬過來這裏能最終安定下來，我已經搬來搬去太多地方了。」

巴菲說，「現在我們真的搬過來了，終於實現了計劃，有很多的事情要做，暫時還沒有想到小孩的事，但那是以後一定會做的事。」

巴菲現在還為了眼前的一切、完全的大自然而驚訝不已。