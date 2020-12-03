輝瑞疫苗：英國副首席醫療官談抗疫妙語連珠

英國政府抗疫顧問、副首席醫療官範塔姆（Jonathan Van-Tam）教授近日成為一個家喻戶曉的名字。

疫情中，首相府唐寧街的例行新聞發佈會，範塔姆經常領銜。他深入淺出，用簡明生動的語言，形象解釋英國政府的抗疫戰略，給人留下深刻印象，同時在網路收獲大批粉絲。

近日，範塔姆告訴BBC說，「我喜歡打比方，把複雜的事解釋給大眾聽。」

讓我們一起回顧範塔姆的抗疫語錄。

圖像來源，Getty Images

扳平比分！

眾所周知，英國是一個萬眾喜愛足球的國家。日前，範塔姆把英國抗疫的最新進展比作在賽事第70分鐘攻入一球、比分扳平！

11月2日，英國批准輝瑞疫苗大規模使用，成為世界第一。3日，範塔姆親自在BBC新聞頻道和廣播5台接受公眾提問。答疑期間他說：「很明顯，上半場客隊把我們痛打一頓，我們現在做到的是，第70分鐘，他們1：0領先，我們攻入一球，比分扳平。」

「好，（接下來）我們一定要保持鎮靜，爭取再進一球，拿下整場比賽。」

「但關鍵是，沉住氣，確保別輸，這時千萬不能大意失荊州。因為我們已經進了一個球，現在比分持平。」

範塔姆接下來解釋說，雖然疫苗研發和接種取得了進展，但是英國依然「面臨一段嚴冬」、「人們必須繼續遵循指引。」

「我想說的是，我們還需要更多的疫苗，我們也需要讓人們認識到現在還不能一勞永逸。」

他還說，希望未來更加光明，但是「必須耐心，或許直到晚春。」

範塔姆還用老母親為例、強調他對輝瑞疫苗的信心。「我真跟我78歲的老媽說--她現在可能正聽呢，媽，你必須打這個疫苗，或者其他任何MHRA(英國醫藥監管機構)批准的疫苗。一旦批准，越快越好。太重要了，因為你風險很大。」

「罰點球了」

範塔姆生動形象的比喻引起許多英國人關注。社交媒體上，許多網民點讚範塔姆教授直言不諱、用簡明的語言把複雜的問題解釋到透徹。

「太喜歡聽範塔姆了，他的解釋真實、直接、可信，他的比喻太幫了！」

「考慮組建範塔姆粉絲俱樂部，他有辦法把事情講清楚，他講話很真實。」

回顧抗疫過程，範塔姆教授其實不止一次用足球賽事做比喻。範塔姆本人是波士頓聯隊粉絲，擁有該俱樂部年票。

11月，輝瑞和莫德納（Moderna）疫苗三期臨牀結果公布之際，範塔姆曾用罰點球作比。

當時，他在唐寧街新聞發佈會上說，「這就像是，附加賽進入罰點球階段。（本隊）第一名球員走過去，攻入一球。」

「還沒贏獎杯，但是至少我們知道，對方守門員不是堅無不破的。」

排隊上車

圖像來源，Getty Images

談到疫苗，範塔姆反覆使用的另外一個比喻是搭火車。

輝瑞疫苗在英國獲准接種後，範塔姆說，「火車已經安全減速，停靠在站台上。車門打開--MHRA批准。」

「現在我們需要的是，（敦促）人們登上這列火車、安全抵達目的地。」

英國人喜愛排隊，整齊有序地排隊。用搭公交比喻接種疫苗，對解釋「高危優先」、「先來後到」、「不許加塞」等方針，相信瞬間即可引起共鳴。

範塔姆還安撫說，接下來還會有「更多班次的火車」。

這並不是範塔姆第一次用火車比喻疫苗研發。此前他曾經形容，疫苗是「遠望鐵軌、看見火車頭的燈光了！」

圖像加註文字， 疫情期間超市外排隊的人

並非酸奶

但是範塔姆還警告說，輝瑞疫苗需要在攝氏零下70度保存，大規模接種仍有難度。

這一次，他拿出英國人民喜愛的另一個點心--酸奶做比喻。

範塔姆說，「（此疫苗）不是酸奶，不能反反覆複地從冰箱裏拿出來、放進去！」

言外之意，範塔姆應該是在提醒國人還需耐心。