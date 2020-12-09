新冠疫苗：英國開始史上最大規模的接種計劃

英國史上最大型的疫苗接種計劃已經展開，英國考文垂市（Coventry）的瑪格麗特是第一個接種輝瑞新冠疫苗的人！

接種疫苗後，她說：「我一點也不緊張，這真的很好。」