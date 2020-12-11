氣候變化：從英國面臨的挑戰和應對措施講起

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 因為氣候變化影響，如果全球排放量不減少，英國南部冬天下雪可能會成為過去的歷史。

英國是立法應對氣候變化的先行者之一。為什麼英國對這方面非常重視呢？

2008年英國正式頒布《氣候變化法》，成為世界上首個以法律形式明確中長期減排目標的國家。

氣候變化是人類面臨的最重要的問題。它影響到我們為所有的可持續發展和一個安全、有保障和繁榮的世界而制定的計劃。

聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2019年發出警告說，氣候變暖正在把海洋變成對人類的巨大潛在威脅。

雖然說海平面上升對英國帶來的並非是近期威脅，但氣候變化正在改變英倫三島的天氣和環境。

英國作為一個島國，直接感受到氣候變化對全球帶來的衝擊。

不再下雪的冬天

英國氣象局的分析顯示，因為氣候變化的影響，英國南部冬天下雪可能會成為歷史。

這是一系列關於英國氣候變化變化的預測之一，它與BBC《全景》（BBC Panorama）節目分享了這個預測。

這表明，在2040年之前，英格蘭南部大部分地區冬天將不再有零度以下的日子。

到2060年，預計只有英國北方高地和蘇格蘭北部仍然可能經歷這樣的寒冷天氣。

圖像來源，PA 圖像加註文字， 英國氣象局的分析顯示，因為氣候變化影響英國，英格蘭的冬天將變得溫暖濕潤。這樣的雪景不再能看到。

這些預測是基於全球排放量加速增長的現狀做出的。

英國氣象局負責氣候預測的高級科學家利齊·肯登博士說，這可能意味著雪橇、雪人和雪球大戰以後就成為歷史了。

她對《全景》節目說：到本世紀末的時候，除了在蘇格蘭最高地上，大部分積雪將完全消失。

英國氣象局說，但如果世界大幅減少排放，將不會出現這種那麼顯著的變化。

過去30年來，英國平均最冷天氣溫度是零下4.3攝氏度。

但如果全球排放量繼續加速，導致全球氣溫上升4攝氏度，那麼英國整個冬天的平均氣溫將保持在0攝氏度以上。

即使全球排放量大幅減少，全球氣溫上升2攝氏度，英國平均最冷的一天也可能是0攝氏度。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 如果全球變暖持續，英國的夏天會變得更熱，更乾燥。夏季熱浪可能會變得更加常見和持續更長的時間。

英國氣象局說，預測的這些溫度會有波動，有些年份可能會比平均氣溫更冷。其預測探討了英國的氣候可能發生什麼樣的變化。

肯登博士說，總的來說是冬天更溫暖，潮濕，而夏天更熱，更乾燥。她說，在這個趨勢下，會出現更頻繁、更極端的氣候，比如暴雨。

英國氣象局說，英國人早已看到了英國氣候的大幅變化。

英國氣象局國家氣候信息中心的馬克·麥卡錫博士指出，現在看到的氣候變化的幅度和性質變化是前所未有的。

他警告，自工業革命以來，英國大多數地區平均氣溫已經上升了1攝氏度，可能還會出現更多類似氣溫上升。

1攝氏度聽起來可能不會讓人們感覺有什麼了不起，但是，即使是氣候中的這些小變化，也可能對天氣和許多植物和動物產生巨大影響。

更加乾燥的夏天

英國氣象局表示，未來幾十年冬季和夏季氣溫可能顯著上升。

報告稱，增長幅度最大的將是已經變暖的英國南部地區。與此同時，極端天氣預計將變得更加頻繁和強烈。

夏季熱浪可能會變得更加常見和持續更長的時間，並不斷創下新紀錄的高溫。

英國氣象局說，並不是每個夏天都會比上一個夏天更熱，但長期趨勢是穩步上升的，特別是如果排放量沒有減少的話。

這種高排放的情景表明，與1981年至2000年相比，到2070年之前，英國夏季最高氣溫可能上升3.7攝氏度至6.8攝氏度。

如果世界成功地減少排放，溫度的上升幅度將大大減少。

洪水風險

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 較長的乾燥期與突然的大雨相結合，可能會增加英國各地洪水的風險。

根據模型中的細節水平推測，全英國各地區的氣候都可能發生變化。

英國氣象局預測，今後夏天可能不僅會更熱，而且可能更乾燥。夏季的降雨可能會變得不那麼頻繁，而一旦下雨時，可能會更加猛烈。

較長的乾燥期與突然的大雨相結合，可能會增加英國各地洪水的風險，因為乾燥的地面無法迅速吸收雨水，本來潮濕的地區更不能吸收湧來的水。

英國氣象局預計，冬季英國許多地區的降雨量也將增加。

預測顯示，在高排放的情況下，英國西部可能會變得更加潮濕。

當然，有些年份總是會因為比另一些年份更潮濕或更涼，這個趨勢也會有波動，而且區域差異也會很大。

挑戰經濟基礎

氣候變化對人類的衝擊是方方面面的。它對英國的經濟基礎提出前所未有的挑戰。

這種潮濕的冬天和全英國大部分地區更強烈的夏季傾盆大雨，有可能使英國基礎設施面臨更大的壓力。

公路、鐵路、水庫、下水道、橋樑和其他基礎設施都是以過去降雨量為基礎而設計的，其中很多可能需要升級甚至重建，以應對未來風暴和洪水。

另外，大量的農業、工業、畜牧業等行業規劃和設施標凖都可能要因為氣候變化而改變。

金融業也必須做出相應的標凖調整，比如保險業務的一些標凖。

英國政府和民眾的應對

圖像來源，BOWL 圖像加註文字， 英國新的能源發展規劃將改變能源供應結構，包括大力發展海上風能等綠色能源。。

2020年12月初，英國政府宣佈了應對氣候變化的雄心勃勃的新目標，稱之為「綠色革命」。

英國政府制定的新目標是在1990年的的水平基礎上，在10年裏將英國的溫室氣體排放量減少68%。

英國新的能源發展規劃將改變能源供應結構，以及相應的社會經濟模式。它包括大力發展海上風能等綠色能源。

清潔能源革命也將直接影響一些英國人的家園和生活方式，從生產到消費改變人們的生活習慣，比如將從2030年起禁止在本國銷售完全由汽油和柴油驅動的新轎車和麵包車，等等。

英國商界也積極呼應政府應對氣候變化的號召。比如汽車製造業重心全面向綠色能源車轉型。

再比如英國人最愛的啤酒和薯片生產商表示，對原來容易產生二氧化碳的傳統的啤酒和薯片生產方式進行改革，將二氧化碳排放量大幅降低70%。

英國首相鮑里斯·約翰遜希望，英國制定的新目標將為其他國家樹立榜樣。

2020年12月12日，英國（《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會主辦國）將與聯合國共同主辦「全球氣候雄心峰會」。

這次會議將以視頻方式展開，邀請各國政府提出更加宏大的應對氣候變化計劃。