香港人移民英國在住房、就業和人身安全方面「需要」支持與協助

圖像來源，Reuters

英國港僑協會（HKB）呼籲政府及各界關注香港人移民英國之後短期內可能遇到的一些困難與挑戰，並提供協助與支持。協會表示，新移民可能在住房、就業以及個人安全方面需要支持。

據介紹，凖備移民英國的香港人眼下最擔心的三大問題是住房、就業，以及中國政府方面對他們可能採取的監視行動。

中國政府在香港強行實施國家安全法之後不久，英國政府指出北京的做法破違背了中英聯合聲明原則，損害了香港人的權利與自由。倫敦也通過立法修訂政策，將於2021年1月31日起允許持有英國海外公民護照（BNO）的香港人移居英國工作、學習，以及有權選擇申請永居。

英國公布放寬BNO身份香港人到英國定居的政策文件之後，北京已經公開威脅將推翻20多年來始終承認的BNO護照政策。

中國外交部發言人汪文斌在2020年7月的一次記者會上曾表示，由於英方「違背承諾在先」，中方將考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

香港特區政府稱將全力配合北京。

港人移民英國的前景

港僑協會希望英國內政部在批發簽證時，能夠對部分港人可能有的犯罪記錄以個案方式甄別，以避免曾參與香港抗議示威的人被無辜拒絶簽證。

不過，港僑協會總體看好港人移民英國之後的長期前景。

協會認為，來自香港的新移民多數會是受過高等教育、英語流利的高收入職業族群人士，而且多數與主流社會持有相同的價值觀，因此將很容易融入英國社會，也會很自然地融入英國各地的華人社區。

官方數據顯示，全英各地華人社區總人口約40萬。

圖像來源，Reuters

香港人移民英國規模預估

英國內政部預計，開放香港人BNO移民渠道之後第一年至少會有15.4萬人入境，而2026年之前可能有25.8萬至32.2萬人移民。如果成為現實，那麼每年港人移民英國的人數約佔全球每年移民英國人數的22%。

港僑協會自己的調查結果則顯示，2021年約50萬港人可能申請BNO移民，其中至少33萬人和家屬可能選擇第一年就移居英國。

據介紹，港僑協會共抽樣調查了315位香港人，並根據他們的問卷答案獲得上述結論。

協會的一份報告還表示，絶大多數答卷者都計劃在今後兩年之內移民英國。

英國港僑協會創始人鄭文傑（Simon Cheng），曾為英國駐香港領事館工作。他去年接受BBC訪問時表示曾在香港抗議期間被中國警方拘捕並毆打。