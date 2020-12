疫情下的聖誕 與英國大主教和首席拉比談哀傷(粵語)

BBC電台第四台晨早新聞節目《今日》(Today)主持人韋伯(Justin Webb)最近與聖公會坎特伯雷大主教韋爾比(The Most Revd Justin Welby, Archbishop of Canterbury)和英聯邦聯合希伯來聖會首席拉比米爾維斯(Chief Rabbi Ephraim Mirvis of the United Hebrew Congregations of Great Britain and the Commonwealth)座談,聽聽他們如何理解哀傷。