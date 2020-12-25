聖誕節：英國電視台Channel 4製作「深度仿冒」女王致辭

圖像來源，Channel 4 圖像加註文字， 使用深度仿冒技術合成的女王看上去非常像女王本人。

英國電視台第四台（Channel 4）每年都有製作「另類女王聖誕致辭」的傳統。今年他們的另類聖誕致辭將由一個「深度仿冒」（deepfake）的女王發表。

女王的傳統聖誕致辭將會在BBC及獨立電視台（ITV）上播放，而在第四台上將會有一名合成的「她」分享她的「思緒」。

白金漢宮向BBC表示，他們對此不予置評。

第四台稱，他們的初衷是針對數字化時代的假新聞提出一份「嚴正警告」。

深度仿冒技術可以用於製作讓人深信不疑但其實完全偽造的視頻，這一手段經常在散播虛假信息時被使用。

在這次致辭中，第四台的仿冒女王還將進行一項TikTok舞蹈挑戰。

「無數的模仿」

這段致辭時長五分鐘，其中將提及多個有爭議的話題，比如塞薩克斯公爵哈里王子及公爵夫人梅根（Duke and Duchess of Sussex）離開英國，同時還將影射約克公爵（Duke of York）安德魯王子今年早些時間卸下王室職責的決定。安德魯王子此前在與BBC的採訪中談及了他與性侵者傑弗裏·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係。

BBC王室事務記者維切爾（Nicholas Witchell）對第四台的做法並不以為意：「已經有針對女王的無數模仿了。這並不是特別好的一個。」

「聲音聽上去就說明一切了，這是一個並不成功的嘗試。問題出在他們使用視頻技術去嘗試讓她的嘴唇和所說的內容同步。」

雖然目前的技術可以製作深度仿冒的聲音，但第四台的深度仿冒視頻由英國演員黛布拉·史蒂芬森（Debra Stephenson）配音。

史蒂芬森曾在2020年複播的英國時政木偶諷刺節目《Spitting Image》中用聲音出演木偶女王。

她表示：「作為一名演員這讓人激動，但一想到這可能會被用於其他情況，這同時也讓人感到害怕。」

這條深度仿冒視頻由奧斯卡獲獎團隊VFX studio Framestore製作。

深度仿冒的檢測

深度仿冒技術最早是在2018年開始崛起的。

當時一名程序員使用尖端的人工智能技術創造了一種軟件，可以把一個人的臉換到另一個人身上。

然而隨後這個方法變得更容易被更多人獲得使用。

現在已有無數個應用程序可以做到只需要一張照片，就可以把一名好萊塢的臉換到用戶身上。

本年早些時候，微軟發佈了一個可以發現深度仿冒技術的工具。

微軟稱，他們希望可以幫助抗擊不實信息，但專家警告稱，由於深度仿冒技術的進步，微軟的工具可能很快會面臨過時風險。

《Deep Fakes and the Infocalypse》一書的坐著尼娜·史克（Nina Schick）向BBC表示，目前有越來越多的人擔心，深度仿冒技術還可能被用於其他惡意用途。

「雖然它提供了巨大的商業和創作機會，改變了從娛樂業到通訊業等整個行業，但同時這也是一個可以被武器化的技術。」

「如果被惡意使用，人工智能生成的合成媒體，或者說是深度仿冒內容，就是智能形式的視覺化的不實信息。」