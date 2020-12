聖誕節:英國電視台Channel 4製作「深度仿冒」女王致辭

「無數的模仿」

這段致辭時長五分鐘,其中將提及多個有爭議的話題,比如塞薩克斯公爵哈里王子及公爵夫人梅根(Duke and Duchess of Sussex)離開英國,同時還將影射約克公爵(Duke of York)安德魯王子今年早些時間卸下王室職責的決定。安德魯王子此前在與BBC的採訪中談及了他與性侵者傑弗裏·愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)的關係。