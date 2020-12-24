英國脫歐：BBC事實核查盤點英歐自貿協定十大看點

克里斯·莫利斯

BBC News 事實核查記者

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 歐盟與英國在2020聖誕夜之前達成脫歐後自貿協定

英國和歐盟在2020年聖誕夜前最後一刻，也是在脫歐過渡期結束前約一星期時間終於達成包括脫歐後雙邊貿易協定在內的一攬子協定。這標誌著英國與歐盟的關係展開全新的一頁。

達成協定的消息傳來，英國首相約翰遜表示「我們拿回了自主權」；歐盟主席馮德萊恩則在「鬆了一口氣」的同時，也對歐盟失去了長期成員英國而感到一些「難過」。

專家指出，英國與歐盟達成貿易協定的最大意義就是，在新冠疫情大流行期間避免了沒有協定可能造成的更大混亂。據悉，協定的具體內容將在未來數日內公之於眾。

熟悉情況的人士介紹說，協定法律文本有數百頁之多，因此公布後專家、媒體也需要時間消化與解讀。

定義英國與歐盟未來關係的協定意義重大不言而喻。BBC在此間嘗試盤點十大公眾最關心的問題。

1. 漁業

英國與歐盟談判期間最大難點在於：歐盟漁船未來有多少可以，以及將如何進入英國水域作業；如果有過渡期，那麼過渡期將為期多久？參與談判的英國方面代表介紹說，英國最初要求歐盟捕撈指標以商品價值計算從第一時間起立即減少80%，而歐盟的談判起點是削減18%。協定細節一旦公布，人們將知道在漁業領域雙方互有哪些讓步。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 漁業雖然佔英國經濟比例很小，但是民意和象徵意義巨大，一度是英歐談判中的大難題

2. 「公平競爭」

英國與歐盟未來的「公平競爭」規則如何也是一大談判難關。歐盟方面談判中一度特別關注英國未來不會在勞工條例、環保、國家對企業補貼和財政支持等方面獲得「不公平」的競爭優勢，而英國方面則不願意未來繼續被歐盟規則「捆綁」而削弱自身競爭能力。專家們在協定細節中將關注如何定義「合理適度」的國家對企業補貼和財政支持。

3. 糾紛解決

專家指出，這方面的談判其實才剛剛開始。人們將關注的是協定如何規定在某方違反條款時可以啟動的糾紛解決程序與步驟。比如說，如果英國未來推出與歐盟大相徑庭的政策法規，歐盟需要等待多長時間可以採取反制措施？或者，歐盟是否有權對英國採取對某一種商品或服務加徵關稅等措施？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南漢普頓港貨輪上停滿凖備向歐盟出口的英國製造汽車

4. 歐洲法庭 （ECJ）

英國未來將如何看待歐洲法庭的裁決也將是一大看點。歐洲法庭將繼續是歐盟最高法律仲裁實體。英國已經明確表示，未來終審權回歸，歐洲法庭將對英國法律不再擁有約束力。專家們希望更多了解歐洲法庭未來是否將繼續在英國與歐盟關係中扮演任何角色？

5. 跨境旅行

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 平常年份數以百萬計英國人會選擇到歐洲南部國家的海濱度假

普通英國人可能最關注的就是2021年1月1日之後是否能繼續像往年一樣自由前往歐盟國家度假。平常年份，每年數以百萬計英國人會選擇去西班牙、葡萄牙、意大利、希臘和塞浦路斯等南歐國家的海濱度假。人們這方面具體關注的將是，過境免簽證，遊期間的醫療保險、汽車保險等等將以何種形式存在。

6. 金融服務

金融服務業是英國的強項，也是最大的出口項目之一。據悉，新協定主要聚焦跨境商品交易，服務業方面的內容不多。人們關注的是歐盟是否會另外發佈聲明，承認英國現行金融服務業法規基本「等同」歐盟法規。如果是，那就意味著英國金融服務企業繼續在歐盟市場運作將容易得多。

7. 數據市場

對於大量處理歐盟國家數據的英國公司來說，歐盟是否會承認英國數據保護法規基本「等同」歐盟法規也是很重要的看點。多數英國企業都期待歐盟會有上述聲明，但是也都焦急地等待著更多具體協定細節。

8. 產品質量

多數專家承認，未來英國與歐盟貿易往來時，邊界貨運通關的程序和繁文瑣節肯定會比過去多。人們在這個問題上最關注的是，新協定是否有減少人為繁瑣的細節條款。比如說，雙方是否願意相互默認對方產品「合規」，以便盡量減少必須在邊境從事的檢查程序。

9. 專業認證

對很多專業人士來說，從會計到廚師，以前在歐盟國家內部只需一國認證即可通行各國。很多英國的專業人士想知道，未來歐盟是否會繼續承認英國的專業認證，如果有新的限制，則限制細節有哪些？

10. 安全保障

脫歐過渡期一旦結束，英國不但在法律、商貿、移民等各方面政策獨立於歐盟，就連以往的安全資訊共享系統也將凖脫鉤。英國司法系統長期以來一直可以第一時間從歐盟其他國家的數據庫索取警方及其他公共安全部門的諸如通緝犯、指紋、犯罪記錄等各方面的資料。英國與歐盟未來如何在安全保障方面繼續合作也是各方關注的要點。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 歐洲刑警組織2016年的「通緝犯」年曆

當然，除了上述十大看點之外，人們對英國與歐盟之間達成的協定肯定有更多關注點和問題。值得強調的是，新協定只是英國與歐盟未來關係的新起點和新基凖，而雙方很多方面關係的更多談判肯定才剛剛開始，會在未來數年，甚至數十年中繼續下去。